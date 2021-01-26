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Как делаются "цветные революции". Разбор полетов и обмен опытом
13:28 27.01.2021

Эксперты описали сценарий "цветных революций"
Они полагают, что России может пригодиться опыт Китая

В Союзе журналистов Москвы состоялся "круглый стол" на тему "Цветные революции в зеркале СМИ". Приглашенные эксперты из Молдавии, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Сербии, Украины и Грузии поделились с российскими коллегами своим опытом жизни после "цветных революций". При этом политологи и журналисты сошлись во мнении, что сегодня в России пытаются провернуть нечто подобное.

Они полагают, что России может пригодиться опыт Китая

По словам экспертов, "цветную революцию" характеризуют, прежде всего, скорость перемен и глобальные игроки, которые являются ее главными выгодополучателями. При этом само государство в результате "цветных революций" всегда страдает. В частности, сокращается суверенитет страны, падает уровень жизни…

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Кроме того, партия и лидеры, которые оперативно создаются под цветную революцию, после ее осуществления исчезают. Скорость, с которой они захватывают власть, не позволяет им закрепиться на долгое время. Чтобы изменить это, новые элиты стремятся как можно быстрее пролить кровь. В частности, это видно на примере Украины, где разразилась гражданская война на Донбассе.

Среди ошибок, которые режимы допускают в борьбе с "цветной революцией", эксперты отмечают попытки правящей элиты договориться с Западом. Сложно быть либеральнее Евросоюза и США, а сторонники режима будут думать, что факт переговоров свидетельствует о слабости системы. Кроме того, есть попытки играть на эмоциональном поле, но, как правило, к моменту начала "цветной революции" недостатков в системе такое количество, что слушать оправдания чиновников никто не хочет.

Среди рецептов, которые могут позволить сдержать угрозу, эксперты назвали борьбу с независимыми НКО, СМИ и так далее. Например, председатель Совета по культуре в Молодежном парламенте Александр Солонкин заявил, что серьезную опасность представляют "Мемориал" (организация – иноагент), "Amnesty International", "Human Rights Watch" и другие. Кроме того, он отметил воздействие участников "цветной революции" на молодежь: "Они пользуются соцсетями, чтобы воздействовать на молодежь. Сегодня их главным инструментом является Tik-tok, а через полтора года они возьмутся за "Like", в котором сидят 9-летние дети. Через эти соцсети они продвигают интересы транснациональных компаний, которые разрушают государство". Чтобы как-то повлиять на происходящее, нужно перенимать китайский опыт работы с интернетом, где информационный поток можно пресечь нажатием одной кнопки, считают участники "круглого стола".

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков согласен с тем, что идет процесс переформатирования мира. Причем начался он еще 11 сентября 2011 года, уверен эксперт. "Цветная революция" - это военно-политическая операция. При этом готовят ее годами: учат революционеров, разрабатывают план и так далее... Чтобы противостоять "цветной революции", нужно защищать свою историю. В противном случае, мы все чаще будем сталкиваться с тем, что дети глумятся над памятниками героям Великой Отечественной войны. Нужна идеология, которая будет объединять всю Россию, а такие люди, как Алексей Навальный или какой-нибудь Платошкин, только разрушают наш уклад. Без идеологии молодежь однажды променяет родину на гаджет", - заявил Леонков. Вместе с тем, эксперт отметил, что нельзя применять армию для подавления "цветной революции". В противном случае все закончится гражданской войной.

В ходе дискуссии эксперты неоднократно отмечали, что большую роль в "цветной революции" играют СМИ, причем как оппозиционные, так и провластные. В этой связи политолог Павел Шипилин подчеркнул, что нельзя закрывать СМИ, но контроль за ними должен быть усилен. "Их надо заставлять подчиняться закону, а не выдавливать из страны. Сдерживать их можно, например, при помощи судебных запретов. Если оппозиционные СМИ или блогеры окажутся за границей, то там на них повлиять уже никак не получится, и они окончательно распояшутся".

МИХАИЛ КАТКОВ

Источник - московский комсомолец
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