Королевская семья Брунея: что известно о ее представителях

17:32 27.01.2021 Кто есть кто в королевской семье Брунея



Недавняя смерть одного из сыновей султана Брунея - принца Азима - спровоцировала новый всплеск интереса к королевской семье этого восточного государства. Рассказываем о самых известных ее представителях.



Султан Хассанал Болкиах



Имя султана Брунея в прессе упоминается исключительно в сопровождении размера его состояния - по данным Business Insider, в 2019 году эта цифра была равна $20 миллиардам. Она обеспечила Хассаналу Болкиаху второе место в рейтинге самых богатых монархов современности. Живет его небольшой султанат на острове Калимантан за счет экспорта нефти и газа. За счет него же Болкиах содержит свою резиденцию - дворец Истана Нурул Иман, вошедший в "Книгу рекордов Гиннесса" как самый большой в мире. Немного слов, чтобы понять этот размах: дворец, построенный в 1984 году, имеет общую площадь 200 тысяч квадратных метров (для сравнения, у Букингемского дворца скромные 77 тысяч) и 1788 комнат. Проектом здания занимался филиппинский архитектор Леонардо Локсин, дизайн интерьеров доверили Хуан Чу.



Неудивительно, что со временем имя одного из самых богатых людей на планете стало ассоциироваться с избыточным достатком. Несколько сотен "роллс-ройсов" в гараже и стрижки по $20 тысяч - лишь самые безобидные слухи о финансовой обеспеченности султана. Однако скандальным его считают не только поэтому. Бруней, может, и не привлек бы внимание сразу всего мира, если бы в 2019 году Болкиах не выступил с инициативой ввести смертные казни за супружескую измену и гомосексуальные отношения, а также наказание через отсечение конечности за кражу. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявила новое законодательство Брунея противоречащим международным гуманистическим стандартам. Актер Джордж Клуни призвал бойкотировать отели в США и Европе, имеющие отношение к властям султаната. Публично осудил решение Хассанала и миллиардер Ричард Брэнсон. Оценив резонанс, султан объявил о введении моратория на смертную казнь в Брунее. Пожар потух, но осадок остался.



Королева Салеха



Первая жена султана Анак Салеха ныне является его единственной супругой и, если справедливо так выразиться, любимой. По крайней мере, другие попытки Хассанала жениться были неудачными. В 1981-м и 2005-м султан на некоторое время становился двоеженцем: в первый раз его избранницей была стюардесса Мариам Абдул-Азиз, во второй - тележурналистка Азриназ Мазхар Хаким. Обе после развода лишились всех титулов и права считаться членами брунейской королевской семьи.



Анак Салеха - женщина, которой удалось прожить с Болкиахом ни много ни мало уже 55 лет. Супруги приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой. В браке Салеха родила шестерых детей, самой старшей из которых, принцессе Рашиде, 51 год, а младшему, принцу Абдулу - 37. Как законная супруга Хассанала, Салеха часто появляется с ним на официальных мероприятиях, скромно следуя за мужем в ярких, но всегда максимально закрытых мусульманских нарядах (видны остаются разве что лицо и кисти рук). Королева Брунея знакома со многими представителями других королевских семей - например, с принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой.



Принц Джефри Болкиах



Брат правящего султана и дядя покойного принца Азима - персона неоднозначная и в каком-то смысле одиозная. В 2011 году журнал Vanity Fair, на фоне судебного скандала заинтересовавшийся жизнью представителя королевской семьи, перечислял умопомрачительные богатства Джефри Болкиаха: 250 подконтрольных компаний, 2500 автомобилей, самолеты, отели и бриллианты - все, видимо, не поддающееся точному исчислению. С большей частью этих активов принцу пришлось расстаться.



А начиналась история максимально мирно: с 1986 по 1998 годы Джефри даже занимал пост министра финансов Брунея, а также являлся председателем местного Инвестиционного агентства (BIA). Принц слыл плейбоем и наслаждался обществом нескольких жен и, по слухам, любовниц. В 1997-м по Брунею ударил финансовый кризис, и правительство было вынуждено провести аудиторскую проверку BIA. Так стало известно, что принц Джефри присвоил себе $14,8 миллиарда, часть из которых успел потратить на личные нужды. По некоторым данным, в месяц у него уходило по $50 миллионов. Брата султана отстранили от всех государственных должностей.



Джефри свою вину не признал, но согласился вернуть часть своих активов - вещественное имущество было выставлено на аукцион. Вскоре стало понятно, что принц все еще имеет достаточно средств, чтобы, как и прежде, вести роскошный образ жизни, а значит, государство получило назад далеко не все. Представителю королевской семьи пришлось принять участие в еще одном довольно унизительном судебном процессе. Дело рассматривалось в Великобритании. После того как иск был урегулирован, Джефри получил разрешение вернуться в Бруней. Стоит отметить, что в 1997 году против принца и его брата, султана Болкиаха, также подавала судебный иск бывшая "Мисс США" Шэннон Маркетик, выдвинувшая обвинения в сексуальных надругательствах. В документах она указала, что ей и другим женщинам была предложена некая работа, но вместе этого они фактически оказались в рабстве. Иск был урегулирован до начала судебных слушаний.



О жизни принца Джефри с 2011 года почти ничего не известно. По состоянию на 2008 год у него было три жены (с еще двумя он успел развестись) и восемнадцать детей.



Наследный принц Аль-Мухтади Билла Болкиах



Родившись 17 февраля 1974 года, Аль-Мухтади практически вытащил счастливый билет. Он старший сын султана и наследный принц Брунея, а значит, и миллиардного состояния, полагающегося к этим регалиям. Если только к моменту перехода престола к нему в Брунее не грянут серьезные перемены - та самая статья Vanity Fair впервые заставила усомниться, насколько справедливо королевская семья ведет непомерно роскошный образ жизни.



Как и полагается, Аль-Мухтади занимает в правительстве Брунея несколько ключевых должностей - например, старшего министра при канцелярии премьер-министра и генерала вооруженных сил. Наследным принцем он был провозглашен в августе 1998 года - только после того как получил необходимое образование в области дипломатии, политики, торговли и международных отношений. Часть подготовки он прошел в Оксфордском центре исламских исследований.



Следующим этапом был выбор подходящей невесты. В сентябре 2004 года принц женился на 17-летней Пенгиран Анак Саре. За церемонией в официальной резиденции султана Брунея и последовавшей за ней поездкой молодоженов на золотом "роллс-ройсе" наблюдали кронпринц Японии Нарухито, король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа и многие другие почетные гости.



Принцесса Сара



Супруга наследного принца занимает важное место в иерархии королевской семьи Брунея, хотя и находится в тени мужа и тем более его отца. Увидеть ее можно лишь на самых важных для королевской семьи мероприятиях (например, на свадьбах) или во время официальных заграничных поездок наследного принца. Известно о Саре не много - с Аль-Мухтади она знакома со школы и в возрасте 17 лет вышла за него замуж. Принцесса увлекается музыкой, классическим и современным театром, в университетские годы входила в состав коллектива кадетов и команды по нетболу. Вместе с мужем Сара воспитывает четверых детей.



Принцесса Маджида Болкиах



Имя одной из старших дочерей султана Хассанала переводится как "славная", "великолепная". Принцесса родилась 16 марта 1976 года, получила высшее образование в Университете Бруней-Даруссалам, степень магистра - в Королевском колледже Лондона. В Брунее Маджида занимается экологической и рекреационной политикой, и довольно результативно - на ее счету несколько удачных проектов, в том числе молодежный форум по окружающей среде. С 2007 года принцесса замужем за одним из помощников в канцелярии премьер-министра Брунея Хайрулом Халилом. У супругов 12-летний сын и 10-летяя дочь.



Принц Абул Матин



Сын султана Болкиаха и его второй жены (уже бывшей) - настоящий любимец глянцевой прессы. В 2016 году о нем писали как об одном из самых завидных женихов современности, в 2017-м - как о реальном конкуренте принцу Гарри среди молодых представителей королевских семей. Одним из первых у Абдула Матина брал интервью журнал GQ. Это было около пяти лет назад, принцу тогда исполнилось 24 года. Тогда его представляли как "вполне земного молодого человека, который не любит хвастаться состоянием своей семьи" и "предпочитает простой образ жизни". В инстаграме Матина с аудиторией больше двух миллионов подписчиков действительно не так много атрибутов тяжелого люкса - не в пример героям Rich Kids of the Internet.



В 2011 году брунейский принц окончил военную академию в Сандхерсте, однако углубляться в военное ремесло не стал. Вместо этого получил бакалаврский диплом Королевского колледжа Лондона и степень магистра в подразделении Лондонского университета - Школе восточных и африканских исследований. Сегодня Матин увлекается игрой в поло, занимается собственным делом - брендом фитнес-клубов и одежды Jab Gym, а также ищет подругу жизни - принц пока не женат. Источник - tatler.ru

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