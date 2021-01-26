 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тимошенко решила снести Зеленского с помощью референдума
17:37 27.01.2021

Она желает всенародного обсуждения знаковых инициатив президента

Принятие закона о референдуме оживило политическую жизнь Украины. Суток не прошло после того, как 255 голосами Верховная Рада приняла предложенный президентом Зеленским закон во втором чтении, а в политикуме и в обществе уже разгорелись споры, какие вопросы требуют неотложного всенародного обсуждения. Законодательно закрепить возможность проведения референдумов на Украине Владимир Зеленской обещал еще в начале своей президентской карьеры. Однако внесен в Раду законопроект был лишь в начале лета 2020 года. В июне его приняли в первом чтении, а дальше решили "усовершенствовать", внеся около 2 тысяч поправок. И вот наконец дело сдвинулось с "мертвой точки": проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум" после второго чтения вышел на финишную прямую.

Она желает всенародного обсуждения знаковых инициатив президента

Процедура проведения плебисцита получилась многоступенчатой и не очень простой. Инициировать референдум может собрание из 300 граждан, далее заявку нужно подать в ЦИК, после пятидневной проверки избирком дает ответ: возможно ли проведение референдума по данному вопросу. При этом ЦИК может инициировать проверку через президента и Конституционный Суд, тогда время принятия решения растянется еще на 70 дней (40 дней будет думать президент, и еще 30 – Конституционный Суд).

Если возражений у президента и КС нет, инициативная группа может приступить к сбору подписей: всего то необходимо набрать 3 миллиона "автографов" за референдум. Причем свои подписи должны поставить граждане 2/3 областей Украины, не менее 100 тысяч – в каждой из них. На сбор подписей дается 3 месяца. Если все получилось, президент издает указ, и через 60 дней после этого можно проводить референдум. Итого, от замысла до реализации – не менее 9 месяцев.

Но даже столь сложная процедура дает возможность политическим силам Украины использовать референдум в своих целях. Первой такой силой стала партия Юлии Тимошенко "Батькивщина". Еще накануне принятия закона аналитики заметили, что железная леди явно к чему-то готовится. Поводом для таких рассуждений послужила очередная смена имиджа неувядаемой Тимошенко.

На трибуне Рады Юлия Борисовна появилась помолодевшей, с явными следами пластики на лице, с женственной, слегка небрежной прической. Знающие люди сразу подметили: когда Тимошенко меняет имидж, жди атаки. И чем нежнее выбранный ею образ, тем жестче будет нападение. И в самом деле, уже в среду Тимошенко от имени своего блока анонсировала вопросы для проведения референдума.

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Юлия Борисовна предлагает вынести на всенародное обсуждение те законы, которые президент Зеленский и его "слуги народа" в последний год записали в свой актив. "Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины. Вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли, то есть продажа стратегической собственности.. И о марихуане, - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик и игровой бизнес", - сообщила Тимошенко. То есть все то, что Зеленский с боем проводил через Верховную Раду "Батькивщина" теперь предлагает пересмотреть с помощью народного мнения.

Народ, между тем, заботят несколько иные проблемы. В соцсетях уже устроили своеобразный народный отбор вопросов для референдума. И там лидируют вопросы о русском языке, смертная казнь для коррупционеров, изменение тарифов ЖКХ, тюрьма для Петра Порошенко и импичмент для самого Зеленского. А учитывая, что, по законопроекту, результаты референдума обязательны для исполнения властями, можно предположить, какие проблемы ждут президента Украины после вскрытия этого "ящика Пандоры".

Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН

Источник - МК
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