 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Станет ли Северный Казахстан еще одной точкой разлома на территории бывшего СССР
17:38 27.01.2021

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о целостности территории Казахстана в своей статье, посвященной 30-летию независимости Казахстана. В газете Egemen Qazaqstan он заявил буквально следующее: "Никто нам не подарил эту огромную территорию со стороны. Наша история не начинается с 1991 года или 1936 года. Наш народ жил во времена Казахского ханства, и далее в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, во времена гуннов и саков. Таким образом, корни нашей национальной истории лежат в глубокой древности. Но историей должны заниматься историки, а не политики".

Судя по всем это стало ответом на начавшуюся в сети полемику. Так депутат Государственной Думы Никонов заявил: "Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза." Аналогичного мнения придерживаются и многие иные политики в России.

Но все же господин Токаев лукавит. Казахи действительно жили, но государственности не имели и постепенно добровольно входили в состав России. А Северный Казахстан, не менее российский, чем казахский. Поскольку именно там располагались земли Сибирского казачества. Вот скажите мне, разве это не наша история, не российская? В 1752 году в царствование Елизаветы Петровны Сенат в целях укрепления южных рубежей Российской империи признал необходимым срочно начать строительство новой Ишимской линии. Указом Сената от 25 февраля 1752 года генералу Киндерману предписывалось построить линию укреплений от Омской крепости на Иртыше до урочища Звериная Голова на Тоболе. В том же году на юге Сибири началось строительство Ново-Ишимской оборонительной линии. Она пролегла на 50-200 верст южнее уже имеющейся Ишимской оборонительной линии. Одной из крепостей линии была крепость Святого Петра на Ишиме. Позднее крепость Святого Петра получила статус города Петропавловск. Волей большевиков русский город оказался сначала в составе Казахской АССР, а позднее и отдельной союзной республики.

Более того, даже современную Алма-Ату основали как крепость Верный российские казаки. Т.е. длительное время оба народа жили в составе одной страны смешанно. Но отделив Казахстан, мы нарушили единство русского народа. А раз оба народа жили на территории, то каждый из них по своему прав. А соответственно чем больше Казахстан и Россия будут отдаляться, тем больше будет возникать взаимных претензий, так казахские националисты считают Оренбург казахским городом. А это значит, что на наших глазах возникает еще одна потенциально конфликтная точка на постсоветском пространстве - Северный Казахстан. По, крайней мере, в словесной стадии мы уже видим первые ростки потенциального напряжения.

На самом деле, развалив СССР по искусственным границам, не подумали, о том как сложно делить общее. И самое неприятное делить общее, это ведет к конфликтам, ведь в одной большой стране народы сосуществовали на одной территории вместе, но пока это было общее это было не так важно, если же территории поделили, то всегда найдутся те, кто окажется ущемлен, хоть армяне в Карабахе, хоть русские на Донбассе, хоть осетины в Южной Осетии. В Казахстане это удавалось сглаживать, но не полностью, не казахи стали голосовать ногами, просто покидая республику, однако, на текущий момент имеются негативные тенденции, связанные с развитием казахского национализма.

В Европе поступили мудро, устав от вековых конфликтов, они пришли к выводу, что чтобы не враждовать, не делить, надо объединяться. Так возник ЕС, прообраз будущих Соединенных Штатов Европы. Мы же, когда там объединялись, разделились, а ведь наше единство и было залогом отсутствия территориальных и национальных конфликтов в той фазе, какую они приобрели во времена развала и после общего пространства. Возможно для нивелирования потенциальных точек разлома и стоит взять на вооружение как европейский опыт, так и нашу славную историю и воссоздавать постепенно общее пространство, чтобы исключить потенциальные территориальные споры. Тем более, что у Казахстана, ранее я уже писал об этом, два пути или быть с Россией или постепенно плавно стать колонией Китая.

Источник - ПАНТОГРАФ
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