 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.01.2021
20:22  Активно работающую в ЦА Роскомпанию "РусГидро" возглавил Виктор Хмарин
17:38  Станет ли Северный Казахстан еще одной точкой разлома на территории бывшего СССР
17:37  Тимошенко решила снести Зеленского с помощью референдума
17:34  Атаман Толстов сгубивший Уральское казачество
17:32  Королевская семья Брунея: что известно о ее представителях
15:53  Форум архивных служб России и Казахстана, 29/01 (анонс)
14:51  Надепутатил... У депутата ГосДумы Росси Сопчука конфисковано незаконных "золотых" активов на 38 млрд рублей

13:28  Как делаются "цветные революции". Разбор полетов и обмен опытом
13:17  Advance: главная проблема Киргизии – долги Китаю
13:15  Куда бежать из соцсетей, - Арсений Гончуков
13:13  Иран нанес удар по планированию семьи, - Le Monde
13:11  Десять богатейших миллиардеров заработали больше, чем стоила бы вакцинация всех людей
12:58  Скончался Народный поэт Кыргызстана Рамис Рыскулов
12:17  Попался на взятке? Пропал аким Талгарского района Алматинской области
12:14  России грозит главная болезнь позднего СССР, - Ю.Левыкин
12:08  Главный архитектор Шымкента Байымбетов приговорен к 10 годам лишения свободы
12:06  Почему на Каспии снова массово гибнут тюлени?
12:01  Ханский размах. Продюсер Каз-исторического сериала "Касымхан" уличен в хищении 20 миллионов тенге
11:55  Правительство Эстонии возглавила милашка Кайя Каллас
11:49  Протесты Росвласть ничему не научили, - "СП"
11:38  Непоротое поколение сходит с ума, - Игорь Мальцев
11:33  Невыносимая легкость бытия в 90-е, - Евгений Фатеев
11:28  США: Скатывание к тирании пресс-ституции, - Пол Робертс
11:25  В Узбекистане процветает торговля младенцам, - Eurasianet.org
11:20  В незаконно нераспущенном КырПарламенте новый вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев
11:14  Соцсети США надо использовать для свержения диктаторов, - "New York Times"
10:11  Иран наводит мосты в Закавказья, - "Къ"
09:57  Бесконтрольное строительство выгодно слишком многим КазЧинушам, - Д.Ашимбаев
01:21  Киргизия меняет всю власть и Конституцию, - В.Панфилова
00:54  П.Своик: Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений
00:53  Восстание TikTok-войск, - Der Spiegel
00:19  Пентагон расширяет границы саудовских возможностей, - И.Субботин
Вторник, 26.01.2021
23:47  Бывший премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан за "незаконное обогащение"
23:38  В Голландии восстание лесбо-демо-шизо-меньшинств
20:52  Соединенное Королевство разваливается, - The Times
20:49  Bloomberg (США): обвал доллара только начинается
20:02  Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку
19:34  Гаммельнский крысолов - берлинский пациент, - А.Чадаев
19:31  Гульмира Илеуова: Эти выборы в Казахстане ничего не решили
18:55  Си Цзиньпин пригрозил Байдену "холодной войной"
18:46  Экс-замКырМВД и кандидат в президенты Курсан Асанов задержан по подозрению в захвате здания МВД
18:17  В России хотят разыграть "белорусский сценарий". А смогут? - А.Коц
16:16  В Китае поднялась паника из-за шанхайского коронавируса "На улицах никого нет!" - МК
14:17  Иран зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
14:12  Умер сподвижник Ельцина бывший вице-премьер России Сергей Приходько
13:03  Минюст Туркменистана опубликовал правила подключения к интернету
12:17  Персональные данные граждан Узбекистана обязали хранить в стране
11:28  Eurasianet: Китай приоткрывает свой рынок для центральноазиатских экспортеров
11:17  Американское похмелье. С Байденом в прикуску, - The Economist
10:54  Вернуть величие: США при Байдене попробуют закрепиться в Индо-Пасифике, - К.Логинова
10:53  УзбАнтикорруп требует приостановить приватизацию Coca-Cola Uzbekistan
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Активно работающую в ЦА Роскомпанию "РусГидро" возглавил Виктор Хмарин
20:22 27.01.2021

Фото: ПАО "РусГидро"

Виктор Хмарин назначен гендиректором "РусГидро"

Совет директоров "РусГидро" сегодня, 27 января, назначил Виктора Хмарина гендиректором компании, утверждают два источника "Ъ". Контракт с ним заключен на пять лет. На заседании рассматривался вопрос утверждения бизнес-плана компании на 2021–2025 годы, а также вопросы, имеющие для компании существенное значение (их суть не раскрывается).

В "РусГидро" "Ъ" сообщили, что не комментируют эту информацию до раскрытия итогов совета директоров.

В ноябре 2020 года руководивший "РусГидро" на протяжении пяти лет Николай Шульгинов занял должность министра энергетики вместо Александра Новака, перешедшего из министерства в правительство.

10 ноября совет директоров "РусГидро" избрал господина Хмарина на должность исполняющего обязанности главы компании. Тогда источники "Ъ" утверждали, что впоследствии он и возглавит компанию.

Виктор Хмарин пришел на работу в "РусГидро" в 2015 году, заняв пост заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. С 2019 года вошел в правление, с сентября 2020 года назначен первым замом, в его полномочия входило ведение стратегических сделок, международной деятельности, работа с потенциальными инвесторами. Господин Хмарин является сыном Виктора Хмарина - однокурсника президента Владимира Путина по юрфаку СПбГУ.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611768120
Новости Казахстана
- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан
- Н.Нигматулин: Мажилис окажет законодательную поддержку всем поручениям Президента
- Сенаторы: Недостаточно внимания уделяется развитию архивов
- Зарегистрировать авто можно онлайн в мобильном приложении
- Издан сборник утвержденных терминов
- ДЭР по г. Алматы завершено досудебное расследование в отношении директора филиала "Кинопроект "Қасым хан" АО "Казахфильм"
- "Нужно перезагрузиться и начинать заново"
- 247 наркосайтов заблокированы по сигналу полиции Алматы
- Бывший председатель комитета Кайсар Джанаханов не оплатил штраф и сел в колонию
- 19-летний парень оформил кредит на мать своей девушки в Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  