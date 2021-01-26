Как партизаны-маратхи победили непобедимых Великих моголов (актуальная история)

23:29 27.01.2021

Чем закончились войны Великих Моголов и маратхов? Почему тюрки-мусульмане проиграли индусам?



В 1526-м году тимурид Бабур взял Дели и установил свою власть над большей частью Северной Индии. Его потомки, которых в Европе называли Великими Моголами, значительно расширили территорию державы и накопили значительные денежные средства. Им удалось создать удачный сплав мусульманской и индийской цивилизации, причем, крестьянами были, главным образом, индуисты, а верхушку общества составляли тюрко-монголы и персы из Средней Азии.



Поскольку север Индии сильно походил на их собственную родину, только был более влажным, тут вполне допускалось действие стреляющей кавалерии, которая к тому времени была успешно использована по всему миру. Турки покорили Византию, монголы завоевали Русь, Китай и Ближний Восток. В то время конница, вооруженная луками, была таким же мощным орудием войны, каким ныне являются танковые армады.



Великие Моголы, помня о том, каким образом они захватили Индию, держали мощный парк артиллерии, который они старались приспособить к местным условиям. Тяжелые орудия тянули быки, а легкие пушки устанавливали прямо на слонах. Армия составляла из себя хорошо оплачиваемых наемников из Персии и Средней Азии, а также ополчение собственных феодалов и контингенты подчиненных князей.



В 1681-м году могущественный падишах Аурангзеб посчитал, что наступил удачный момент для завоевания южных индийских королевств и двинул свой войска в поход. Несмотря на то, что общие силы, задействованные в этой кампании, превышали три сотни тысяч человек, после почти тридцати лет военных действий Моголам пришлось отступить, а их империя начала распадаться.



Кто же стал причиной их поражения?



Центральная Индия была прежде завоевана правителями Делийского султаната, и даже когда они утратили эти территории, власть ислама тут не пала. Здесь были основаны разной силы мусульманские государства, которые правили подданными крепкой рукой, несмотря на то, что подавляющим большинством здесь были индуисты.



Но в 1674-м году князь Шиваджи из народа маратхов отказался платить дань мусульманам и опираясь на собственных соплеменников сколотил крупное индуистское государство. Чтобы иметь выход к морю, его правитель первым напал на порт Моголов и сам спровоцировал начало войны.



Двое первых правителей маратхов бывали в Дели как гости и как пленники, а потому хорошо понимали, что не могут противостоять противнику в открытом полевом сражении. Их единственной тактикой была война на истощение. Этому серьезно благоприятствовала сама природа. Плоскогорьем Декан, где находились их владения, заканчивалась северная степная часть Индии и начинались горы и джунгли. Это мешало ведению открытой войны и весьма способствовало успеху партизанщины.



Закованная в железо армия Аурангзеба, оснащенная большим количеством артиллерии, была сильной, но потрясающе медленной. Тем более, в условиях такого театра военных действий. Когда ее авангард подходил к городу, арьергард находился от него в пяти километрах. Маратхи, напротив, сделали ставку на легкую кавалерию, и устраивали внезапные нападения в том месте, где имели численное преимущество, а затем сбегали. Они производили набеги на тылы врага, делали ночные атаки, организовывали засады.



Кроме того, они построили множество горных крепостей, осады которых длились по нескольку лет. Моголы были вынуждены рассредоточиться по всей стране и отказались от стратегии быстрой победы. Им пришлось играть в кошки-мышки с врагом, который уклонялся от решительного сражения.



В непривычных для себя природных условиях армия Аурангзеба таяла буквально каждый день – его силы без боя уменьшались на 20 тысяч в год. Одновременно уходили в никуда финансы, накопленные поколениями предыдущих правителей. А двадцатилетнее отсутствие падишаха в своей столице привело к ослаблению центральной власти, злоупотреблениям и воровству.



Великий мусульманский государь воевал много лет, а когда он ушел из жизни, его потомки начали делить власть. Маратхи вышли из этого противостояния даже с территориальными приобретениями. Партизанская война и тактика выжженной земли принесла успех, как и всегда. Мусульмане проиграли, индусы победили. И кто после этого не умеет воевать?