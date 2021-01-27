США идут на перезагрузку отношений с Ираном, а не с РФ, - Г.Петров

00:22 28.01.2021

Новый глава Госдепа Энтони Блинкен расставляет внешнеполитические приоритеты



Геннадий Петров

27.01.21



Блинкен обдумывает состав своей команды и смену курса администрации Белого дома.



Сенат Конгресса США с необычной легкостью утвердил Энтони Блинкена госсекретарем. Первые заявления и предполагаемые кадровые решения нового главы американской дипломатии позволяют судить о том, каким в реальности будет внешнеполитический курс администрации Джозефа Байдена в ближайшее время. Значительные перемены ожидаются в отношениях США с Ираном, который в Госдепе будет курировать команда, готовившая при Бараке Обаме "ядерную сделку". В отношениях КНР и РФ Байден и Блинкен решили взять осторожную паузу.



За то, чтобы утвердить Блинкена госсекретарем, проголосовало 78 сенаторов. Всего 22 выступили против. Резкий контраст с мытарствами двух госсекретарей Дональда Трампа – Рекса Тиллерсона и Майкла Помпео.



И тот, и другой столкнулись с серьезными проблемами при утверждении. А Блинкен устроил и демократов, и большую часть республиканцев. "Нам нужен госсекретарь. Вот человек, подходящий для этой работы", – представил его сенатор Джеймс Риш, глава республиканцев в комитете по иностранным делам.



Впечатляет, что среди поддержавших Блинкена был и Марко Рубио, в свое время чуть не проваливший утверждение Тиллерсона, а потом ставший убежденным сторонником внешней политики Трампа. За нового госсекретаря высказался и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Его заявления по Ближнему Востоку заслужили ему репутацию одного из самых убежденных внешнеполитических "ястребов" команды Трампа.



Секрет столь легкого одобрения Блинкена сенаторами кроется в том, что он сказал в кулуарах верхней палаты и ранее, при представлении своей кандидатуры. Вопреки многочисленным прогнозам, новый глава Госдепа не выступил в роли ревизиониста внешнеполитического наследия Помпео и Трампа. Блинкен сказал мало конкретного о том, как изменятся отношения США с Евросоюзом. После подписания Байденом указа о возвращении к Парижскому соглашению по климату, чего очень ожидали европейцы, в Белом доме, видимо, решили, что на этом перемен в отношениях с ЕС пока достаточно.



Зато по Азии Блинкен, можно сказать, безоговорочно поддержал Трампа по трем ключевым пунктам его внешнеполитического курса. Во-первых, он назвал Китай главной угрозой США, тем самым опровергнув предположения о том, что при Байдене начнется немедленная оттепель в отношениях с КНР. Во-вторых, Блинкен четко подтвердил, что американское посольство останется в Иерусалиме, а значит, от признания этого города столицей Израиля новая администрация не откажется. И в-третьих, Госдеп намерен продолжить усилия Трампа, направленные на признание еврейского государства арабским миром.



На утверждении Блинкена не сказалось решение Байдена продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает 5 февраля. Конечно, президента раскритиковал спецпосланник Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В своем Twitter он даже обвинил Белый дом в "разбазаривании самых важных рычагов влияния на Россию". Но в целом и этот шаг команды Байдена не выглядит революционным отказом от политики предшественника. Как заметил в комментарии "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Трамп постепенно пересматривал свою прежнюю линию на безоговорочный выход из ДСНВ. Вначале американский лидер считал, что бюджет потянет резкий рост оборонных расходов, который последует за выходом из договора. Потом, по мере увеличения проблем в экономике из-за пандемии, стал более скептичен.



В отношении России, да и в отношении Китая тоже, судя по словам Блинкена, США будут придерживаться дозированного сотрудничества: взаимодействовать только по определенным направлениям. В случае с РФ это контроль над вооружениями.



В остальном администрация Байдена пока нацелена на сбор информации и оценки угроз, исходящих от России. Все это очень не похоже на политику широкого спектра взаимных уступок и налаживания личных контактов между руководителями двух стран, с которых начинали свое правление Джордж Буш-младший и Барак Обама.



Где контуры перезагрузки отчетливо видны – так это в отношениях с Ираном. В пользу того, что она скоро начнется, свидетельствует предполагаемое назначение в Госдеп Роберта Мэлли. Он при Обаме был одним из авторов и разработчиков идеи "ядерной сделки", а теперь может стать куратором иранского направления американской внешней политики. Мэлли не очень хорошо воспринимается в Израиле. Но там идея возврата США к "ядерной сделке" вообще принимается негативно, даже несмотря на то, что автоматического возврата к договоренности времен Обамы Байден не обещает. Так, президент готов вести переговоры на тему, которая, как считают в Тегеране, вовсе не подлежит обсуждению, – иранская ракетная программа. Пока, впрочем, Иран занял выжидательную позицию. "Мы никуда не спешим. США должны сами определиться, какие шаги они намерены предпринять", – заявил представитель Ирана при ООН Маджтахт Раванчи.