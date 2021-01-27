Турецкие военные получили иракскую прописку, - И.Субботин

00:46 28.01.2021

Анкара направила в Багдад своих советников с прицелом на курдов

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

27.01.21



Турция направила своих военных советников в Ирак для оказания помощи местной армии в рамках миссии НАТО. Этому предшествовал визит турецкой военной делегации в Багдад, в рамках которого обсуждалось сотрудничество в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) и Рабочей партией Курдистана (РПК). Растущий интерес Анкары к контактам с центральным правительством в Ираке эксперты называют попыткой расширить зону своих операций и, возможно, взять в тиски сирийских курдов.



О том, что в Ирак направлена группа военных советников, сообщило Министерство национальной обороны Турции. В группу вошли 25 человек, в том числе один бригадный генерал. Турецкие государственные СМИ указывают в этой связи на необходимость бороться с подпольем ИГ, которое продолжает совершать нападения в северных и западных частях страны. Но сторонниками "халифата" интересы Анкары не ограничиваются. Уже долгое время Вооруженные силы (ВС) Турции совершают точечные атаки на позиции РПК, которая в Ираке имеет лагеря, укрытия, командные пункты и оружейные склады.



Чуть больше недели прошло с того момента, как министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Генерального штаба Яшар Гюлер совершили визит в Багдад, где провели переговоры с высокопоставленными иракскими официальными лицами, включая президента Бархама Салиха и премьер-министра Мустафу аль-Казыми. "Сотрудничество и координация – важные составляющие борьбы с террористами РПК, – заметил Акар в ходе визита. – Анкара готова к тесному взаимодействию с Багдадом в борьбе с преступностью. Для Анкары важно политическое единство Ирака. Мы не раз заявляли, что единственная цель Турции – обеспечить безопасность собственного народа и границ. Турция не претендует на земли соседних государств".



Соответствующие обвинения в адрес Анкары появлялись в связи с тем, что ее операции на севере Ирака проходят в одностороннем порядке: ВС республики действуют на основе выданного турецким парламентом мандата, однако само правительство в Багдаде, как правило, осуждает эти действия. В августе 2020 года турецкий дрон ошибочно нанес удар по колонне иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль (столица автономного Иракского Курдистана), в результате чего погибли пять военнослужащих, включая двух старших офицеров. Впоследствии турецкому послу была вручена нота протеста, а иракское дипведомство объявило об отмене всех визитов турецких официальных лиц.



Однако последствия скандала удалось сгладить. В декабре минувшего года аль-Казыми посетил Турцию. "Мы договорились продолжить совместную борьбу с нашими общими врагами: ИГ, РПК и ФЕТО (организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в организации попытки государственного переворота в 2016 году. – "НГ"). Мы признательны за те операции, которые против РПК проводят силы безопасности Ирака. Турция обеспечивает поддержку наших иракских братьев в этой борьбе в рамках законного права на оборону", – сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров президент Реджеп Тайип Эрдоган.



"Прежде всего Анкара нацелена на углубление сотрудничества с Багдадом и Эрбилем для расширения своих военных операций против РПК не только в горах Кандиль на северо-востоке Ирака, но и в Синджаре на северо-западе, – заявил "НГ" бывший депутат турецкого парламента и старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир. – Багдад давно настороженно относится к усилению турецкого военного присутствия на иракской земле и рассматривает это как нарушение суверенитета Ирака. Эрбиль стремится к более тесному политическому и экономическому сотрудничеству с Анкарой, однако не за счет того, что он будет вовлечен в межкурдские столкновения по образцу 1990-х годов".



Помимо борьбы с терроризмом Анкара занимается тем, что ищет новые маршруты, которые позволят ей обойти Иракский Курдистан, заметил эксперт. "Это дало бы не только Анкаре и Багдаду, но и Тегерану больше рычагов влияния на Эрбиль и сдержало бы его будущие амбиции по поводу курдской независимости", – предположил Эрдемир. Наконец, по его словам, Анкара рассчитывает на увеличение присутствия вблизи иракско-сирийской границы, чтобы "применить удушающий захват" к районам на северо-востоке соседней Сирии. Они контролируются лояльным США неправительственным альянсом, костяк которого составляют курдские военизированные формирования. Их Анкара обвиняет в близости к РПК.



"Турецкое правительство чувствует необходимость безотлагательно достичь этих целей, прежде чем администрация Байдена начнет уделять больше времени и энергии региону, – заметил Эрдемир. – Эрдоган видит в Байдене прокурдскую фигуру, которая, вероятно, отнесется к Турции гораздо строже, чем Трамп. Следовательно, Эрдоган заинтересован в формировании данности на местах до того, как администрация Байдена изменит расчет в пользу иракских, сирийских и турецких курдов в ущерб исламистско-ультранационалистическому правящему блоку Турции".