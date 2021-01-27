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Миграционная амнистия в России забуксовала, - Е.Трифонова
09:11 28.01.2021

И соотечественникам, и гастарбайтерам одинаково трудно легализоваться в России

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
27.01.2021

Правозащитники подготовили для властей резолюцию по урегулированию правового статуса проживающих в России нелегалов. Предлагается сделать иммиграционную амнистию инструментом компенсации сохраняющейся убыли населения. Прежде всего речь идет об амнистии для соотечественников, которые долгие годы проживают в стране, но по разным причинам не имеют возможности оформить свой статус. Однако правозащитники считают, что это необходимо и для трудовых мигрантов, которые из-за несовершенства законов вынуждены оставаться вне правового поля.
О необходимости прощения "нелегалов поневоле" говорится в резолюции Международной конференции "Иммиграционная амнистия как механизм решения демографических проблем России". Она организована в рамках проекта Форума переселенческих организаций (ФПО) "Право на Родину", на который получен президентский грант, вместе с Институтом демографических исследований РАН и Институтом стран СНГ.

В резолюции отмечается, что, хотя в МВД и прорабатывается вопрос о введении понятия "миграционная амнистия" в действующее законодательство, это явно длительный и сложный процесс. А между тем многие иностранцы уже многие годы живут в РФ без правового статуса. Как пояснила "НГ" замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева, документ направлен в уполномоченные миграционные органы, правительственную комиссию и администрацию президента. Правозащитники предлагают власти "сделать законы более прозрачными, понятными и гуманными в отношении людей, которые стремятся к России".

Амнистию, по словам Докучаевой, предполагается распространить на несколько категорий мигрантов. Например, это переселенцы – бывшие граждане СССР и их потомки, прожившие в России в течение пяти лет, которые стали нелегалами из-за несовершенства законодательства или по стечению тяжелых жизненных обстоятельств. Они должны получать вид на жительство (ВНЖ) или гражданство в упрощенном порядке. Тем, кто находится в РФ более трех месяцев, предлагается выдавать разрешение на временное проживание (РВП) без учета квот.

Отдельной категорией могут стать жители Украины, которые, несмотря на непродолжительное пребывание в России, уже окончательно потеряли связь с родиной. По ним есть такое предложение: "Граждане Украины, экстренно прибывшие в Россию в 2014 году и последующие годы, включая не имеющих возможности восстановления либо продления удостоверяющих личность и гражданство украинских документов, необходимых для приобретения статуса законно пребывающих либо проживающих в РФ, а также российского гражданства, после проведения процедуры установления личности и гражданства вправе получить РВП без квоты либо ВНЖ независимо от срока фактического пребывания в РФ".

Еще одной категорией амнистируемых могут быть выводимые из тени трудовые мигранты, которые, как пояснила Докучаева, должны получить возможность выехать из РФ без штрафов и дальнейших запретов, чтобы вернуться сюда для продолжения работы. В резолюции об этом сказано так: "Лицам без гражданства и иностранным гражданам из государств – бывших участников СССР, законно въехавшим в Россию для осуществления трудовой деятельности и нарушившим срок пребывания, включая совершивших незначительные правонарушения, за которые они подлежат выдворению, предоставить возможность законного пребывания в России. В период рассмотрения обращений исключить их привлечение к ответственности за нарушение режимов правового положения и порядка осуществления трудовой деятельности в РФ".

По официальным данным, в стране присутствует около 2 млн мигрантов с неурегулированным статусом, хотя, по оценкам экспертов, их количество, конечно, значительно выше. Большинство просто "боится выйти из тени, чтобы не получить запрет на последующий въезд в РФ". "Многие из них стали нелегалами поневоле – из-за несовершенства законодательства либо его незнания, волокиты и нарушений в местных миграционных службах и органах полиции, запрета на въезд в РФ в связи с совершением двух незначительных административных правонарушений", – говорится в документе. И даже многие переехавшие в Россию участники госпрограммы по переселению не по своей вине опоздали с подачей бумаг на оформление. Нелегальный сектор продолжает шириться и за счет незаконной практики изъятия паспортов у российских граждан из-за давних ошибок чиновников.

В подобных ситуациях, напоминают правозащитники, прочие страны проводят урегулирование статуса, то есть своего рода амнистию, как "альтернативный и действенный способ противодействия нелегальной миграции". В России же предпочитают использовать силовые меры воздействия на приезжих вроде административных запретов и ужесточения порядка постановки на миграционный учет. При этом правозащитники убеждены, что большинство нелегалов можно было бы амнистировать и в рамках существующего законодательства, но для этого нужна политическая воля.

Вместе с тем в резолюции отмечается, что устаревшему миграционному законодательству не хватает репатриационного характера, а потому речь идет о необходимости принятия соответствующего закона с указанием на широкое применение механизма упрощенного получения гражданства. Еще одно предложение – амнистировать тех мигрантов, которые были депортированы из России с последующим запретом на въезд, если в РФ у них остались прямые родственники – россияне, особенно дети, и если они не совершали серьезных правонарушений.

При этом правозащитники напомнили, что было ошибкой передать в 2016 году миграционную службу в состав МВД. Потому что наивно было ожидать, что полиция будет обустраивать соотечественников, а тем более гастарбайтеров. Поэтому в резолюции говорится о создании гражданского миграционного ведомства социально-экономической направленности, в том числе с полномочиями по адаптации и интеграции мигрантов. Конечно, с сохранением в нем нынешних опытных сотрудников из Главного управления МВД по вопросам миграции (ГУВМ МВД), которые могли бы продолжать работу с мигрантами на принципах гуманизма. Напомним, что с главой ГУВМ Валентиной Казаковой у правозащитников сложилось вполне рабочее взаимодействие.

Как подчеркнула эксперт ФПО Галина Рагозина, у экспертов сложились разные взгляды на то, кого все-таки должна затронуть эта амнистия. Сама она считает, что всех, но преференции должны быть у соотечественников. При этом Рагозина напомнила, что ранее объявленная "коронавирусная амнистия" – отмена санкций против мигрантов, встающих на учет, проходит со скрипом, часть приезжих осталась вне ее рамок. "Причина – в плохой информационной работе и отсутствии понимания между верхами и низами власти. На местах чиновники продолжают жаловаться на отсутствие четких установок, из-за чего им приходится принимать решения относительно мигрантов на свой страх и риск.

Как сказал "НГ" руководитель проекта ФПО "Право на Родину" Евгений Бобров, миграционную амнистию можно провести одним нормативным актом – это может быть или указ президента, или точечные поправки в закон о правовом положении иностранцев. "Чтобы не запрещать мигрантам въезд и отменить необоснованные решения о "нежелательности", будет достаточно и подзаконного акта", – пояснил он. Однако реакция МВД на предложения о широкой амнистии, по словам Боброва, довольно вялая: в официальных ответах чиновники пишут, что такая мера "преждевременная", но причин не называют, во время личных встреч вроде бы и соглашаются, но уточняют, что нужна дополнительная проработка вопроса.

Источник - ng.ru
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