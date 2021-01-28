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Йемен ловят за руки. ООН обвиняет в казнокрадстве обе стороны конфликта в стране, - М.Беленькая
09:14 28.01.2021

Газета "Коммерсантъ" №14 от 28.01.2021, стр. 6
Эксперты ООН обвинили хуситское движение "Ансар Аллах" в финансировании военных действий в Йемене из средств бюджета, предназначенных на другие нужды. Они также отметили, что появляется все больше свидетельств о поставках хуситам вооружений из Ирана. Доклад был опубликован в тот момент, когда новая администрация в Вашингтоне начала работу по пересмотру решения прежней администрации о включении "Ансар Аллах" в список террористических организаций. В докладе ООН досталось и другой стороне конфликта: признанное международным сообществом правительство Йемена обвинили в коррупции и отмывании денег. Это может заставить мировое сообщество пересмотреть отношение к направляемой в Йемен гуманитарной помощи, от которой зависит более 80% населения страны.

Сразу несколько информационных агентств опубликовали выдержки из доклада экспертов, наблюдающих за исполнением санкций СБ ООН в отношении Йемена. Согласно документу, хуситское движение "Ансар Аллах" в 2019 году перевело на финансирование военных действий не менее $1,8 млрд государственных средств, которые должны были пойти на выплаты зарплат и оказание других услуг населению. В докладе также отмечено появление все большего числа свидетельств о том, что "физические или юридические лица в Исламской Республике Иран занимаются отправкой оружия и его компонентов хуситам" в нарушение эмбарго ООН.

Досталось в докладе и международно признанному правительству в Адене, которое эксперты ООН обвинили в отмывании денег и коррупции. Речь идет о растрате части суммы из $2 млрд, внесенных Саудовской Аравией в январе 2018 года в Центробанк Йемена. Средства предназначались для финансирования кредита на покупку продовольствия. Согласно расследованию, Центробанк манипулировал валютным рынком и "отмыл значительную часть саудовского депозита". В результате $423 млн были переданы на счета частных компаний без всяческих обоснований.

Хуситов и правительство, "похоже, не волнуют" катастрофические последствия краха экономики для своего населения, отмечают эксперты ООН.
Доклад ООН был опубликован накануне десятой годовщины начала массовых протестов в Йемене, которые стали частью "арабской весны". В ноябре 2011 года президент Йемена Али Абдалла Салех подписал документ о добровольной передаче власти. Спустя несколько месяцев на переходный период президентом избрали Абд-Раббу Мансура Хади. Новые выборы так и не состоялись. В январе 2015 года Сана и север страны, где проживает около 80% населения, оказались под контролем "Ансар Аллах" и ядра бывшей правящей партии "Всеобщий народный конгресс", а президент бежал в Аден. В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглась на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Хади.

За шесть лет вооруженного противостояния в стране погибли свыше 112 тыс. человек, 4 млн человек получили статус временно перемещенных лиц. Более 80% населения зависит от гуманитарной помощи. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в первой половине года с нехваткой продовольствия могут столкнуться около 16,2 млн граждан Йемена.

Уже сейчас 50 тыс. буквально умирают от голода. Ситуация осложняется инфекционными заболеваниями, в том числе холерой, чумой и коронавирусом.
При этом денег у гуманитарных организаций катастрофически не хватает. "Гуманитарный призыв ООН в прошлом году выполнен только наполовину, то есть получено $1,7 млрд из запрошенных $3,4 млрд",- напомнил на днях в интервью ТАСС посол РФ в Йемене Владимир Дедушкин. Он также отметил, что переговорный процесс под эгидой ООН переживает не лучшие времена: спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс пока не смог собрать конфликтующие стороны за столом переговоров, чтобы обсудить подготовленный его командой мирный план. "Обе стороны, к огромному сожалению, находят в нем недостатки, причем, на мой взгляд, явно непринципиального характера, и пока отказываются ехать на переговоры. Выдвигают предварительные условия, настаивают на пересмотре текста в свою пользу. Такой подход нельзя назвать конструктивным",- подчеркнул он.

На этом фоне ударом для гуманитарных организаций стало решение о внесении "Ансар Аллах" в американский список террористических организаций, принятое президентом США Дональдом Трампом буквально за день до окончания своих полномочий. "Какие гуманитарные последствия будет иметь это решение? Ответ на этот вопрос - огромный по масштабу голод, с которым мы не сталкивались в течение сорока лет",- сказал тогда заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Кроме того, многие выразили опасение, что решение США подорвет и без того непростой переговорный процесс в Йемене.
С такой позицией согласилась большая часть международного сообщества, за исключением ближайших союзников США в регионе - Саудовской Аравии и ОАЭ.

Новая администрация США начала пересмотр решения своих предшественников. В начале этой недели, не дожидаясь отмены решения президента Трампа, Минфин США разрешил американским физическим и юридическим лицам и организациям проведение финансовых трансакций "Ансар Аллах" до 26 февраля.

Эксперты не исключают, что за этот месяц противники хуситов сделают все возможное, чтобы помешать пересмотру их статуса в США.
Аналогичная ситуация складывается и вокруг Ирана, о возобновлении диалога с которым также задумывается американская администрация.

Еще две недели назад МВД Йемена обвинило "экспертов из Ирана и Ливана" в том, что с их помощью хуситы обстреляли баллистическими ракетами аэропорт Адена в конце декабря, в момент, когда туда прибыло новое правительство страны. У многих, в том числе и у российских дипломатов, это утверждение вызывает сомнение, так как именно в декабре администрация Трампа рассматривала вопрос об отношении к хуситам, и тем было невыгодно так себя дискредитировать.

Помимо правительства Хади обвинения в адрес хуситов и Ирана традиционно звучат со стороны Саудовской Аравии, особенно при каждом обстреле Эр-Рияда.
Однако в последнее время вокруг этих атак складывается весьма неоднозначная картина. После того как в минувшую субботу власти королевства в очередной раз возложили ответственность за новую попытку атаковать свою столицу на "Ансар Аллах", хуситы, которые обычно гордятся своими военными успехами, заявили, что в последние 24 часа не проводили никаких операций. Позднее ответственность за атаку взяла на себя доселе никому не известная группировка "Бригады истинных обещаний" ("Альвиет аль-ваад аль-хак"), которая объяснила это местью Саудовской Аравии за поддержку террористов в Ираке. А случившийся во вторник взрыв в небе над дипломатическим кварталом в Эр-Рияде и вовсе никто не объяснил, в том числе в самом королевстве. Роль же Ирана в поставках вооружений в Йемен еще никто однозначно доказать так и не смог.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
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