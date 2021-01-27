В Киргизии будут собирать российские броневики. Бишкек ставит на инвесторов из Москвы, - В.Панфилова

09:15 28.01.2021

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.01.2021



Денис Мантуров и Жыргалбек Сагынбаев (крайний справа) договорились о совместных проектах РФ и Киргизии.

Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (ГКПЭН КР) Жыргалбек Сагынбаев обсудил с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым совместные проекты и новые инициативы, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сказал "НГ" Сагынбаев, уже в первом квартале нынешнего года российская компания приступает к сборке бронированных автомобилей на киргизской территории.

Рабочий визит главы ГКПЭН Жыргалбека Сагынбаева в Москву планировался давно, но из-за пандемии его пришлось перенести на более поздние сроки. По словам Сагынбаева, на встрече с Денисом Мантуровым обсуждались вопросы сотрудничества в различных сферах промышленности. "Было решено разработать в рамках рабочей группы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между РФ и КР (МПК) межведомственную "дорожную карту", в которую войдут действующие и перспективные совместные проекты в сфере автомобилестроения, электротехники, легкой, фармацевтической промышленности, в области городской инфраструктуры. Кроме этого, киргизская сторона заинтересована в организации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики", – подчеркнул Сагынбаев.



По словам киргизского чиновника, в числе проектов есть ранее заявленные, которые подписывались главами Киргизии и России еще в 2018 году. Напомним, во время визита Владимира Путина в Бишкек было подписано соглашений на 6 млрд долл. "Но есть и новые проекты, которые мы запускаем уже в первом квартале нынешнего года. Например, проект по сборке бронированных автомобилей на территории Киргизии. На нашей площадке будет работать российская компания. Это взаимовыгодный проект, который востребован на нашем рынке и может в будущем составлять экспортный потенциал Киргизии в Центральноазиатском регионе", – полагает Жыргалбек Сагынбаев.



Денис Мантуров, как говорится в пресс-релизе российского ведомства, подчеркнул готовность РФ участвовать в крупных инфраструктурных проектах на территории Киргизии.



"Для Киргизии одно из важнейших направлений, которое Бишкек хотел бы развивать совместно с Россией, – гидроэнергетика", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По словам эксперта, новый президент Киргизии Садыр Жапаров уже критически высказывался о том, что за прошедшее время не были реализованы гидроэнергетические проекты. "Возможно, киргизская сторона хотела бы вернуть эти проекты на стол переговоров, заинтересовать российскую сторону и привлечь инвестиции. Есть два направления – это проект строительства Камбаратинской ГЭС, который очень дорог и вряд ли в ближайшее время будет реализован. И проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС. Реализация второго проекта более реальна. Однако все зависит от устойчивости новой власти. Все предыдущие проекты, которые Россия запускала в Киргизии, натыкались на проблемы с землеотводом и коррупцию. Пока я очень пессимистично смотрю на перспективы реализации крупных проектов", – отметил Притчин.



По словам эксперта, сотрудничество в горнорудной промышленности еще более зыбкое. До тех пор пока не будет решен вопрос с Кумтором (золоторудное месторождение в Иссык-Кульской области, которое разрабатывает канадская компания), крупные инвесторы в республику не придут.



Напомним, что 10 лет назад Садыр Жапаров требовал национализации месторождения Кумтор, но после прихода к власти в октябре 2020 года на внеочередном заседании парламента сообщил, что отказался от этой идеи, заявив, что "золота там нет и канадская компания должна доработать и после этого провести рекультивацию". Однако на днях он заявил, что решение по Кумтору будет принято только после его визита на рудник.



"Однозначно позитивного сигнала о том, что власти будут защищать интересы инвесторов во что бы то ни стало, президент Садыр Жапаров пока не подал. В таких условиях рассматривать возможность прихода в Киргизию серьезных инвесторов, когда есть проблемы у текущих крупных игроков, нецелесообразно и рискованно", – считает Станислав Притчин.