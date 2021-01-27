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Билл Гейтс: "Мы не готовы к следующей пандемии"
09:18 28.01.2021

27 января 2021 г.
Штефан Корнелиус | Süddeutsche Zeitung

"Фонд Билла и Мелинды Гейтс является одним из крупнейших субъектов в сфере здравоохранения и вакцинации - прежде всего в бедных странах", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Билл Гейтс рассказал в интервью изданию об опасности вакцинного национализма, подготовке к следующей пандемии и о том, что Covid теперь станет частью "новой нормальности".

"К сожалению, во многих странах наблюдается небывалая смертность. Это может продлиться еще несколько месяцев, пока более теплая погода и обеспечение вакциной не снизят эти показатели. Но сейчас мы находимся на действительно тяжелом этапе. Во многих странах наблюдается гигантская усталость от экономических ограничений. Слава богу, сейчас появляются вакцины, но перед всеми теперь стоят сложные задачи, связанные с логистикой и спросом", - указал собеседник издания.

По мнению Билла Гейтса, для того, чтобы осенью 2021 года избежать большой волны заболеваемости, уровень вакцинации должен достичь 70-80%.

Говоря о качестве вакцин и научной работе, Гейтс отметил: "Проводится фантастическая научная работа. Изобретение mRNA-вакцин, великолепная работа Biontech с Pfizer, Moderna - это ключевые моменты. Но также есть три вакцины, которые производятся не на основе mRNA. Они существенно дешевле, их легче производить и распределять. Astra Zeneca, Johnson & Johnson и Novavax будут сверхважными в увеличении количества вакцинированных. Подавляющее большинство вакцин для развивающихся стран будет поставляться этими производителями".

"Националистический взгляд нам не поможет. Вакцины необходимо как можно быстрее распределить по всей планете для вакцинации сотрудников учреждений здравоохранения и пожилых людей", - подчеркнул собеседник издания, указав, что компании Astra Zeneca и Jonson & Johnson объявили, что будут работать без намерения получить прибыль.

Говоря о том, что с помощью вакцин некоторые страны пытаются заполучить влияние, Гейтс отметил: "Страны могут свободно решать, какую вакцину они хотят использовать. Здесь нет никакой зависимости. Некоторые из этих вакцин прошли строгие процедуры контроля, некоторые нет. Так что страны могут свободно решать, хотят ли они иметь золотой стандарт безопасности и эффективности, или же им не важна эта безопасность. (...) Давайте посмотрим, как воспринимаются эти вакцины. Например, в России спрос на собственную вакцину не супервысокий. Мы также сотрудничали с китайскими фирмами для получения более подробной информации о безопасности и эффективности. С точки зрения Фонда, абсолютно неважно, в какой стране была изобретена вакцина - речь идет о том, чтобы она была безопасной и эффективной и таким образом спасала жизни людей".

"В некоторых странах политическое руководство честно сообщало о сложной ситуации - что нужно носить маски, соблюдать дистанцию, что нужно справляться с ограничениями. Ужасно, что нам все еще приходится просить людей приносить эти жертвы. Но необходимо предотвратить экспоненциальный рост числа заражений. США в этом смысле плохо сработали", - констатировал Гейтс.

"Даже в лучшем случае понадобится почти год, чтобы снова наладить жизнь", - полагает основатель Microsoft.

По мнению Гейтса, Covid теперь станет частью "новой нормальности", "так же, как землетрясения, торнадо или изменение климата". "Правительства нужны для того, чтобы защищать граждан от этих событий. Уже во время этой пандемии они сыграли бы большую роль, если бы чуть лучше подготовились. Лучшие возможности диагностики позволили бы нам быстрее выявлять зараженных и, особенно в США, резко сократили бы смертность. Мы должны усвоить эти уроки".

"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много, что можно сделать", - отметил собеседник издания.

"Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в 10 раз ужаснее. Поэтому необходим глобальный ответ. В разработке вакцины происходило международное сотрудничество ученых, предприятий, международных организаций и правительств. Ни одна страна не смогла бы сделать это в одиночку. Надеюсь, это станет уроком для глобальных проблем, как, например, изменение климата. Оно наверняка будет в 10 раз ужаснее", - сказал Гейтс.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611814680
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