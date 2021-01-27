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Как русская история будет судить Путина, - Дмитрий Ольшанский
09:22 28.01.2021

казалось бы, мы проехали станцию "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" навсегда
Дмитрий Ольшанский

27 января 2021

Расскажу вам про дворец Путина.

Тридцать с лишним лет назад простодушные, ну никакого решительно представления о реальной жизни не имевшие советские люди - начали яростно ломать свою страну.

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Уточню: ломать не коммунизм, не всесильное учение Маркса-Энгельса-Ленина, и не систему идиотских запретов родом из тридцатых годов - все это можно было осторожно и постепенно реформировать и отменить.

Нет, они сломали именно свое огромное, почти уникальное на планете хозяйство, с его бесценными, бриллиантовыми активами вроде военного контроля над ГДР (умной продажи его одного - хватило бы, чтобы скупить всех программистов и изобретателей в мире).

И крушили они его с обиженными воплями: номенклатура! командно-административная система! у товарища Романова на свадьбе сервизы царские! дочка и зять Брежнева с брюликами жировали! Гдлян и Иванов правду говорят! Ельцин, народный заступник, на автобусе ездит, он не такой, не такой, не такой!

Это был фантастический, неслыханный приступ массового идиотизма, затмивший даже истерику 1916 года с царицей, Распутиным и Штюрмером - немецкими шпионами (тогда под эти песни уничтожили прежнее государство).

Ну а когда народный заступник и борец за справедливость - буквально через несколько лет - пригласил на историческую сцену Мост-Банк, Менатеп, Романа Аркадьевича и многих-многих других, скажем так, ездунов на автобусе - пришедшим в себя несчастным простецам стало так плохо и горько, что они поспешили вытеснить из памяти недавнее прошлое - и стали верить, что страну ликвидировал кто угодно, хоть Ротшильд, хоть рептилоид, но, главное, без всякого их участия.

Казалось бы, мы проехали станцию "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" навсегда - и двери здесь больше не открываются.

Но, поскольку за первые двадцать лет двадцать первого века русские люди успели неплохо пожить - и подзабыть, как оно бывает, - жулики и проходимцы выкатили вперед все ту же фекальную пушку и дали залп по хрупкой психике сытых и беззаботных людей.

Милые друзья.

Ну, как бы вам так объяснить, чтобы помягче.

Путин правит Россией без нескольких месяцев 22 года.

Он закончил страшную кавказскую войну, прошел сквозь три больших экономических кризиса, присоединил Крым, раздал сотни тысяч паспортов в Донецке, справился с фрондой трех мятежных баронов - один из которых был безжалостен, что твой Тухачевский, провел олимпиаду и чемпионат мира по футболу, поссорился с западным миром и противопоставил себя ему так, что уже никогда не сможет "отчалить на яхте с Сильвио", то есть он, при всех его немыслимых возможностях, навсегда останется здесь, за своим собственным железным занавесом, - поскольку не захотел сдаться и слушаться уважаемых рептилоидов из глобального обкома..

У него на протяжении долгих десятилетий есть все резиденции, какие ему могут быть нужны, и он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить, да там и жить, если б хотел.

И после того, как вся эта большая и далеко не самая, ох, совсем не самая худая глава русской истории, не знаете вы, что такое худо, если думаете, что это про нее, - оказалась построенной на его свойствах: его многолетней ответственности в делах жизни и смерти - личной и нашей общей, его спокойствии и упрямстве, умении не суетиться и не поддаваться, и потому мы уже скоро четверть века как мирно сидим и бесконечно собачимся - тиран ли Путин? ах, позор-позор! долой! - так вот, неужели после этого вы всерьез думаете, что его нужно оценивать в зависимости от того, есть ли у него собственная хоккейная площадка на Черном море или ее нету?

Я понимаю, люди-снежинки, люди-коалы и люди-панды сейчас нестерпимо обижены, поскольку им кажется, что во главе России обязан (кому? им!) стоять человек, который бы и за их безопасность мог отвечать, и жить при этом как схимник - в маленькой избушке, и в то же время еще немножко красить волосы в зеленый цвет и бегать со всеми на митинги за свободу.

И мне так жаль, что эта их сказочная картина мира - фильм "Кубанские казаки" молча отворачивается - ну никак не прилаживается к реальности.

Но все-таки я надеюсь, что люди-снежинки, люди-коалы и люди-панды не смогут в достаточной степени захватить своими плюшевыми фантазиями очередных простецов, и тогда этим простецам - а заодно и всем нам - не придется иметь дело с новым хаосом, разорением, проигранными войнами, беженцами, гангстерским праздником и окончательной уже гибелью отечества, которая пока что сильно отложена в неопределенное далеко, но, если вдруг начать сильно переживать, что Навальный на автобусе ездит, а у номенклатуры икра черная на столе, - может и обвалиться на наши головы.

Русская история будет судить Путина В.В. не за то, есть ли у него еще одна резиденция с выходом к морю, а за то, смог ли он удержать нашу страну от этого скорбного финала.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611814920
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