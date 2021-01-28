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В Бишкеке инаугурировали в президенты Садыра Жапарова
09:27 28.01.2021

Инаугурация Жапарова. Текстовая трансляция

9:48, 28 января 2021 (обновлено в 11:13) 20911

фото-вдео тут -
https://kg.akipress.org/news:1678346/?from=kgnews&place=mainmain

Бишкек (АКИpress) – В Бишкеке идет подготовка к церемонии инаугурации избранного президента Садыра Жапарова. Мероприятие будет транслироваться в прямом телеэфире.

Вручение штандарта состоится в здании Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, куда он пройдет под сказание Манаса.

В Кыргызстане досрочные президентские выборы состоялись 10 января. Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов - за него проголосовали 1 млн 110 тыс. 412 избирателей.

АКИpress ведет текстовую трансляцию:

12:06
Прямая трансляция церемонии инаугурации КТРК завершилась в 12:03.

12:06

12:06

12:02
Жапарова в его рабочем кабинете в Доме правительства встретили глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, и.о премьер-министра, первый вице-премьер Артем Новиков, руководитель Аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.

Они проводили его к рабочему месту.

12:02

12:00
Садыр Жапаров прибыл в Дом правительства.

Его встретил спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов.

11:58

11:56
Жапаров покинул филармонию после военного парада Нацгвардии.

Двери автомашины он открыл сам...

11:55

11:56

11:55
Жапаров вышел из здания филармонии.

Перед филармонией его встретил командующий Нацгвардией Талантбек Эргешов и сообщил, что Почетный караул выстроился для парада. Он поздоровался с военными, которые тройным "Ура" приветствовали президента.

Жапаров принимает парад военных Нацгвардии в качестве главнокомандующего страны.

11:53

11:53

11:50
Герой Соцтруда СССР, Герой Кыргызской Республики, народный художник Тургунбай Сыдыков как аксакал дал бата (благословение) Садыру Жапарову после церемонии инаугурации.

11:47
Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Центральной Азии, посол Петер Буриан выступил с поздравительной речью.

11:45
С поздравительной речью от имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выступил Жансейит Туймебаев.

11:43
Речь Садыра Жапарова
О чем говорил президент Жапаров на своей инаугурации? (текст)
11:40, 28 января 2021
Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров выступил с речью 28 января на своей инаугурации.

Текст выступления:

. . .
Подробнее: https://kg.akipress.org/news:1678426
11:39
Жапаров завершил свою речь. Он выступал около 20 минут.

11:39
Президентское правление - это когда головой отвечаешь перед народом, - Садыр Жапаров
11:31, 28 января 2021
Бишкек (АКИpress) – Президентское правление - это когда отвечаешь головой перед народом. Об этом сказал президент Садыр Жапаров 28 января на церемонии инаугурации.

Он пообещал, что в этот раз победу народа не украдут, власть не будет узурпирована.

. . .
Подробнее: https://kg.akipress.org/news:1678421
11:31
Я беру на себя большую ответственность, - президент Садыр Жапаров
11:17, 28 января 2021
Бишкек (АКИpress) – "Когда я стою перед вами и приношу присягу, я понимаю, что беру на себя большую ответственность. Это не простая ответственность", - сказал президент Садыр Жапаров 28 января на церемонии инаугурации.

В своей речи он обратился к истории кыргызов и Кыргызстана.

. . .
Подробнее: https://kg.akipress.org/news:1678416
11:31

// КТРК
11:26

// @BakytTorogeldi
11:18
"Это большая гордость для меня - нести такую ответственность, разделив ее со своими современниками и соотечественниками", - сказал он.

11:15
Онлайн-трансляция церемонии

11:13
Президент выступает с речью перед гостями.

11:10
Садыр Жапаров вступил в должность президент, звучит гимн страны

11:10

11:10

11:09

11:08
Садыр Жапаров поцеловал флаг, ему вручено удостоверение президента. Он продемонстрировал его гостям. Шайлдабекова надела Жапарову нагрудной знак, вручила ему флаг Кыргызстана.

11:07
Садыр Жапаров приносит присягу на верность родине

11:04
Глава ЦИК Шайлдабекова озвучила решение Центризбиркома о признании досрочных выборов президента, которым Садыр Жапаров признается президентом Кыргызстана

11:03
Садыр Жапаров зашел в большой зал филармонии, где его ожидали гости.

11:00
Садыр Жапаров на автомашине прибыл в Национальную филармонию, под сказание Манаса он направляется в здание филармонии.

10:59
На сцену вышла председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова и ожидает Садыра Жапарова.

10:57
На сцену вынесен штандарт и нагрудной знак президента.

10:55
Церемония началась с внесения в зал Конституции Кыргызской Республики

10:48
В большой зал филармонии зашли экс-президенты Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева, семья Садыра Жапарова, руководитель Аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.

10:40
Среди приглашенных гостей замечены Омурбек Бабанов, Кубатбек Боронов, экс-премьер-министры Медеткан Шеримкулов, Турсунбек Чынгышев, экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев, экс-министр финансов Марат Султанов, депутаты Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков, Иса Омуркулов, Бакыт Торобаев, Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Мирлан Бакиров, Айсулуу Мамашова, Бактыбек Жетигенов, Канат Керезбеков, Максат Сабиров, Урмат Самаев, Искендер Гаипкулов, Пархат Тулендыбаев, Жылдыз Мусабекова, Сайдолимжон Джураев, Абдывахап Нурбаев и другие.

10:42
Церемония, скорее всего, начнется в 11 часов.

10:28

9:45
В филармонии собираются приглашенные гости. Ранее сообщалось, что 80% приглашенных на инаугурацию - обычные граждане. В списке гостей депутаты ЖК, руководители госорганов, дипкорпус, также ряд зарубежных гостей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611815220
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