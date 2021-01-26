 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.01.2021
09:52  "Не тянут телегу". Мирзиеев анонсировал увольнение 1 министра и 1 облхокима (угадайка)
09:34  В Казе никак не могут досочинять окончательную версию НовоЯза - латиницы
09:27  В Бишкеке инаугурировали в президенты Садыра Жапарова
09:22  Как русская история будет судить Путина, - Дмитрий Ольшанский
09:18  Билл Гейтс: "Мы не готовы к следующей пандемии"
09:15  В Киргизии будут собирать российские броневики. Бишкек ставит на инвесторов из Москвы, - В.Панфилова
09:14  Йемен ловят за руки. ООН обвиняет в казнокрадстве обе стороны конфликта в стране, - М.Беленькая

09:11  Миграционная амнистия в России забуксовала, - Е.Трифонова
00:46  Турецкие военные получили иракскую прописку, - И.Субботин
00:22  США идут на перезагрузку отношений с Ираном, а не с РФ, - Г.Петров
Среда, 27.01.2021
23:29  Как партизаны-маратхи победили непобедимых Великих моголов (актуальная история)
20:22  Активно работающую в ЦА Роскомпанию "РусГидро" возглавил Виктор Хмарин
17:38  Станет ли Северный Казахстан еще одной точкой разлома на территории бывшего СССР
17:37  Тимошенко решила снести Зеленского с помощью референдума
17:34  Атаман Толстов сгубивший Уральское казачество
17:32  Королевская семья Брунея: что известно о ее представителях
15:53  Форум архивных служб России и Казахстана, 29/01 (анонс)
14:51  Надепутатил... У депутата ГосДумы Росси Сопчука конфисковано незаконных "золотых" активов на 38 млрд рублей
13:28  Как делаются "цветные революции". Разбор полетов и обмен опытом
13:17  Advance: главная проблема Киргизии – долги Китаю
13:15  Куда бежать из соцсетей, - Арсений Гончуков
13:13  Иран нанес удар по планированию семьи, - Le Monde
13:11  Десять богатейших миллиардеров заработали больше, чем стоила бы вакцинация всех людей
12:58  Скончался Народный поэт Кыргызстана Рамис Рыскулов
12:17  Попался на взятке? Пропал аким Талгарского района Алматинской области
12:14  России грозит главная болезнь позднего СССР, - Ю.Левыкин
12:08  Главный архитектор Шымкента Байымбетов приговорен к 10 годам лишения свободы
12:06  Почему на Каспии снова массово гибнут тюлени?
12:01  Ханский размах. Продюсер Каз-исторического сериала "Касымхан" уличен в хищении 20 миллионов тенге
11:55  Правительство Эстонии возглавила милашка Кайя Каллас
11:49  Протесты Росвласть ничему не научили, - "СП"
11:38  Непоротое поколение сходит с ума, - Игорь Мальцев
11:33  Невыносимая легкость бытия в 90-е, - Евгений Фатеев
11:28  США: Скатывание к тирании пресс-ституции, - Пол Робертс
11:25  В Узбекистане процветает торговля младенцам, - Eurasianet.org
11:20  В незаконно нераспущенном КырПарламенте новый вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев
11:14  Соцсети США надо использовать для свержения диктаторов, - "New York Times"
10:11  Иран наводит мосты в Закавказья, - "Къ"
09:57  Бесконтрольное строительство выгодно слишком многим КазЧинушам, - Д.Ашимбаев
01:21  Киргизия меняет всю власть и Конституцию, - В.Панфилова
00:54  П.Своик: Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений
00:53  Восстание TikTok-войск, - Der Spiegel
00:19  Пентагон расширяет границы саудовских возможностей, - И.Субботин
Вторник, 26.01.2021
23:47  Бывший премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан за "незаконное обогащение"
23:38  В Голландии восстание лесбо-демо-шизо-меньшинств
20:52  Соединенное Королевство разваливается, - The Times
20:49  Bloomberg (США): обвал доллара только начинается
20:02  Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку
19:34  Гаммельнский крысолов - берлинский пациент, - А.Чадаев
19:31  Гульмира Илеуова: Эти выборы в Казахстане ничего не решили
18:55  Си Цзиньпин пригрозил Байдену "холодной войной"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казе никак не могут досочинять окончательную версию НовоЯза - латиницы
09:34 28.01.2021

Когда Токаеву представят новую версию казахского алфавита на латинице

Председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Адилбек Кабаев рассказал, когда президенту Касым-Жомарту Токаеву представят новую версию казахского алфавита на латинице, сообщает zakon.kz.

В ближайшее время, в январе, мы озвучим свои предложения национальной комиссии по переходу казахского языка на латиницу при правительстве. Когда новую версию алфавита утвердят, в дальнейшем, до 1 марта, мы намерены ее представить Президенту страны, - заявил он в интервью каналу Kaztube.
По его словам, также будет предложена клавиатура с латинской версией казахского алфавита.

У клавиатуры было три версии. Из них мы выбрали одну, самую удобную, - уточнил он.
Также Кабаев отметил, что Министерства культуры и спорта РК планирует проводить занятия и различные уроки для упрощения процесса привыкания казахстанцев к латинской графике и новому алфавиту.

9 ноября 2020 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться планомерно и постепенно.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611815640
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил ратификационный законопроект, направленный на борьбу с автоугонами
- Несколько мыслей по поводу выступления президента
- В связи с решением Президента о создании нового Агентства по борьбе с экономическими преступлениями, "Ак жол" потребовал ликвидировать дублирующие ведомства
- Кадровые перестановки
- Вокруг бушует игр кутерьма
- "Ак жол": Непродуманные ограничения минздрава приведут к дефициту самых востребованных лекарств
- МИД РК подвел итоги работы в 2020 году
- К сожалению, у части граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть - санврач Алматы
- Казахстанцы не будут платить штраф за нарушение срока регистрации прав на недвижимость
- Работники "Востокмашзавода" не получают зарплату
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  