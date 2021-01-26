|"Не тянут телегу". Мирзиеев анонсировал увольнение 1 министра и 1 облхокима (угадайка)
09:52 28.01.2021
Шавкат Мирзиеев анонсировал увольнение хокима и министра
Президент сообщил, что в ближайшее время освободит от должности одного хокима и одного министра, но не назвал их имена. Говоря о хокиме, Шавкат Мирзиеев сказал: "Человек верный, но не справляется. Не тянет телегу".
Вчера, 21:28 Политика
В ближайшее время в Узбекистане покинут должности один хоким и один министр. Об этом 27 января на видеоселекторном совещание сообщил президент Шавкат Мирзиеев. При этом он не назвал их имена, передает корреспондент "Газеты.uz"
"В течение недели я объявлю одно кадровое решение. Человек верный, но не справляется, не тянет телегу", - сказал глава государства, говоря о хокиме.
Шавкат Мирзиеев подверг критике министров, сидящих в столице и недостаточно работающих в областях, а затем добавил, что один из них покинет пост вместе с хокимом.
Ранее президент поручил генпрокурору Нигматилле Юлдашеву определить причины коррупции в разрезе районов.