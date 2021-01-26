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|Жаркое мочилово. Массовые беспорядки в ливанском Триполи
09:57 28.01.2021
В Ливане больше 200 человек пострадали во время столкновений протестующих с силовиками
В ливанском Триполи пострадали 226 человек во время столкновений протестующих и силовиков, передает NNA данные Красного Креста. Для разгона демонстрантов задействовали армию, сообщил LBCI. Протестующие бросили в силовиков боевую гранату и забросали мэрию "коктейлями Молотова".
"Гранаты... были боевыми, а не шумовыми или бутылками с зажигательной смесью. Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии",- говорится в сообщении МВД Ливана в Twitter.
Для разгона протестующих правоохранительные органы используют слезоточивый газ и водометы. Армия стреляет в воздух. Задействована бронетехника.
Протесты в Триполи продолжаются третий день. Демонстранты требуют улучшить условия жизни и отменить комендантский час. Акции протеста проходят и в других городах Ливана.