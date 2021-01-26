На главную Узб-спецслужбу СГБ отныне возложено "изучение проблем узб-молодежи"

10:02 28.01.2021

На СГБ возложена задача по системному изучению проблем молодежи

Служба государственной безопасности займется реализацией молодежных программ, а также координацией и системным изучением социальных проблем молодежи. "Вся система по работе с молодежью внизу создана, но, к сожалению, из-за отсутствия результатов мы сегодня создаем эту систему", - заявил Шавкат Мирзиеев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев возложил на Службу государственной безопасности задачу по координации и системному изучению проблем молодежи. Об этом он заявил 27 января на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения занятости и содержательной организации досуга молодежи, передает корреспондент "Газеты.uz".



Глава государства сообщил, что численность молодежи до 30 лет составляет более 18 миллионов человек, это почти 55% населения. Официальная безработица среди молодых людей 18−30 лет составляет 17%, или 844 тысячи человек, это в 1,5 раза больше, чем общий уровень безработицы, а "неучтенное число безработных еще выше".



"С учетом важности задачи мы впервые дали поручение службе безопасности: координация, обязательное выполнение задач, принятых руководителями районов, контроль и, вместе с тем, обязывание выполнять. Руководители соответствующих организаций по вопросам молодежи, хокимы, заместители хокимов районов, заместитель начальника ОВД по вопросам молодежи - вся система по работе с молодежью внизу создана, но, к сожалению, из-за отсутствия результатов мы сегодня создаем эту систему", - объяснил президент.



По его словам, для решения вопроса безработицы республиканская рабочая группа на основе предложений и пожеланий 50 тысяч молодых людей сформировала "молодежные программы" в разрезе районов и городов.



"Задача по реализации этих программ, а также системное изучение и координация социальных проблем молодежи, как я сказал, возложена на Службу государственной безопасности. К сожалению, изучения на местах показали, что все еще сохраняются много недостатков по выявлению проблем среди молодежи и системному их решению", - указал он.



Ранее мы писали, что на этом совещании Шавкат Мирзиеев обозначил пути решения проблемы молодежной безработицы.