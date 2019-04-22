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|Новое Агентство по финансовому мониторингу при КазПрезе возглавил Жанат Элиманов
11:07 28.01.2021
Назначен глава нового Агентства
Токаев назначил главу вновь созданного Агентства по финансовому мониторингу, передает zakon.kz.
Назначить Элиманова Жаната Калдыбековича Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, - сообщается на сайте Акорды.
28 января указом главы государства было создано новое Агентство по финансовому мониторингу, подотчетное Президенту РК. Ему будут переданы функции и полномочия Министерства финансов РК в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.
Элиманов Жанат Калдыбекович родился в 1978 году.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (1999)
Специальность "Правоведение"
Трудовой стаж:
· И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области (2000);
· Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды (2000);
· Помощник прокурора Советского района г. Караганды (2000-2001);
· Прокурор группы по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по хозяйственным делам прокуратуры Карагандинской области (2001);
· Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2001-2002);
· Прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2002-2003);
· Старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2003-2004);
· И.о. заместителя начальника управления по надзору за законностью деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана (2004);
· Заместитель начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана (2004-2007);
· Старший помощник Генерального Прокурора по особым поручениям (2007-2009);
· Советник Министра юстиции Республики Казахстан (2009);
· Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2012);
· Начальник Информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012);
· Начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014);
· Директор Департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017);
· Заместитель начальника Департамента правовой защиты - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Заместитель начальника Департамента по защите общественных интересов - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Заместитель начальника Службы по защите общественных интересов - начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017);
· Заместитель начальника Службы - начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2019);
· Заместитель прокурора Карагандинской области (2019);
· Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (22.04.2019-01.2020);
· Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (с 01.2020).