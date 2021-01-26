Проклятая должность. Пост премьера Кыргызстана как трамплин в тюремную камеру, - 24.kg

11:46 28.01.2021

28 января 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Глава правительства Кыргызстана - должность желанная, но и опасная. Большинство премьеров становились фигурантами уголовных дел и оказывались за решеткой.



Скандалов много, дел мало

Кыргызстан - страна антирекордов. Мы успели сменить 31 премьер-министра за неполные 30 лет независимости. Только против 12 из них не было уголовного преследования за премьерство. Это Насирдин Исанов, Андрей Иордан, Алманбет Матубраимов, Апас Джумагулов, Кубанычбек Жумалиев, Борис Силаев, Жумабек Ибраимов, Амангельды Муралиев, Медетбек Керимкулов, Феликс Кулов, Азим Исабеков и Аалы Карашев.

С остальными же связаны если не уголовные дела, то скандалы обязательно.



Первым премьер-министром, который лишился поста из-за коррупционного скандала, стал Турсунбек Чынгышев. Соглашение о совместном освоении с канадской фирмой Cameco крупного месторождения золота Кумтор парламент отклонил. Чиновник был вынужден подать в отставку. Имя Турсунбека Чынгышева связывали с советником президента Аскара Акаева и главой компании "Сиабеко" Борисом Бирштейном. Утверждали, что он якобы получил в управление золотые рудники страны и вывез из республики около 100 тонн драгоценного металла. Правда, до уголовного дела и каких-то реальных обвинений дело не дошло.



Экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева депутатская комиссия включала в список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ. Он подписывал и распоряжения по школе в жилмассиве "Калыс-Ордо". По этому делу обвиняемыми проходит 14 человек, в том числе бывшие мэры Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов. Но ни по одному из этих дел обвинения Оторбаеву не предъявляли.



Темир Сариев был главой кабмина в 2015 году. Депутаты обвинили его в продвижении интересов китайской компании "Лонг Хай" в тендере на реконструкцию автодороги Балыкчи - Корумду. Однако никаких доказательств не было представлено. Позже стало понятно, что премьера вынудили уйти в отставку со скандалом из-за лоббистов. Строительство дорог - хорошая возможность нагреть руки. Делать это проще со своими людьми.



Против Кубатбека Боронова уголовных дел не возбуждали, но в последнее время он регулярно ходит на допросы в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Экс-премьер-министр на сегодня проходит свидетелем по делу о поставках гумпомощи в страну во время пандемии коронавируса. Учитывая, что первый отчет межведомственной рабочей группы выявил множество нарушений, то статус Кубатбека Боронова по делу может измениться в любой момент.



Из премьеров в президенты

Повышение по карьерной лестнице для премьеров тоже не заканчивается хорошо. В итоге они в лучшем случае остаются без должности, а в худшем вынуждены бежать из республики после беспорядков и смены власти.

Курманбек Бакиев был премьер-министром страны дважды - в 2002 и 2005 годах. Затем стал президентом. Но в 2010-м на волне протестов он сбежал. Ему заочно предъявили обвинение в организации убийства участников апрельских событий в Бишкеке и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Верховный суд этот приговор смягчил, снизив срок до 30 лет тюрьмы. Кроме того, его приговорили к 25 годам тюрьмы за организацию убийства бизнесмена Шона Дэйли.



11 февраля 2013-го приговором Военного суда Бишкекского гарнизона Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев осуждены по делу об убийстве Медета Садыркулова, Сергея Слепченко и Кубата Сулайманова. Экс-президент признан виновным и приговорен к 24 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Жаныш Бакиев осужден на пожизненный срок, также с конфискацией имущества.



Дважды становился премьер-министром и Алмазбек Атамбаев - в 2007 и 2010 годах. И ему карьерный рост и президентство тоже не принесли счастья. В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено семь уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.



Омурбек Бабанов был главой кабмина с декабря 2011-го по сентябрь 2012-го. Ушел после скандала с подаренным ему дорогостоящим конем. В 2017 году он баллотировался на должность главы государства. Это и стало для него проблемой. На сегодня Омурбек Бабанов является свидетелем по восьми уголовным делам: четыре из них расследуются в ГКНБ, еще четыре - в ГСБЭП.



Кроме того, Госкомитет национальной безопасности расследовал два уголовных дела, связанных с Омурбеком Бабановым, - по факту его выступления в микрорайоне "Амир-Тимур" в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Второе дело позже было приостановлено. А сам экс-премьер отказался от второй попытки стать президентом на досрочных выборах 2021-го.



Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия премьер-министра в августе 2017 года, чтобы участвовать в президентской гонке. Он стал главой государства, но положенный Конституцией срок усидеть в кресле ему не удалось. После череды митингов и беспорядков он вынужден был подать в отставку ровно через три года после выборов.



Единственный премьер-министр Кыргызстана, который смог побыть президентом и ушел на пенсию без уголовных дел, - это Роза Отунбаева. Была премьер-министром и фактически руководителем государства после второй революции 2010 года, когда все руководство республики покинуло страну. После выборов и прихода к власти Алмазбека Атамбаева в 2011-м сложила полномочия. Сейчас она носит статус президента переходного периода.



Коррупция, незаконное обогащение, расстрелы

Премьер-министра времен президентства Аскара Акаева Николая Танаева в 2016 году объявили в розыск. Тогда Генпрокуратура возобновила расследование дела по фактам коррупции при заключении соглашений по проекту "Кумтор". Ранее Николай Танаев уже фигурировал в материалах шести уголовных дел, возбужденных Генеральной прокуратурой страны после мартовских событий 2005 года. Однако ни одно из них не дошло до суда. Он был первым главой кабмина, против которого возбудили уголовное дело.



Данияр Усенов возглавлял правительство в 2009-2010 годах и бежал из страны после 7 апреля. Позже по делу об апрельских событиях его заочно приговорили к пожизненному заключению.



Еще один премьер-министр времен Курманбека Бакиева, против которого возбуждали уголовное дело, - Игорь Чудинов. По делу о незаконной трансформации земель признали виновным и оштрафовали на 5 миллионов сомов. Против него также возбуждали уголовное дело по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период с 2009-го по 2015-й бюджетной ссуды в размере 200 миллионов сомов ОАО "Машиноиспытательная станция". Позже обвинения сняли.



Искендербек Айдаралиев пробыл премьер-министром всего месяц в 2007 году. Позже долгое время руководил Министерством сельского хозяйства. Он стал фигурантом уголовного дела о незаконной трансформации земель, и судом его признали виновным и оштрафовали на 5 миллионов сомов.



Сапара Исакова после отставки с поста премьер-министра осудили по факту коррупции в Историческом музее и при модернизации ТЭЦ Бишкека. По одному уголовному делу бывшего главу кабмина приговорили к 18 годам лишения свободы, по другому - к 15. Он был освобожден из колонии, где отбывал наказание, в ночь с 5 на 6 октября 2020-го митингующими. В колонию Исаков не вернулся. Его местонахождение неизвестно до сих пор. ГСИН объявила его в розыск.



Вместе с Сапаром Исаковым по делу о модернизации ТЭЦ получил срок и еще один премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности в течение трех лет.



Мухаммедкалый Абылгазиев сложил с себя полномочия летом прошлого года на фоне скандала вокруг сделки по радиочастотам. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по обвинению в незаконном обогащении. Будучи премьер-министром, Мухаммедкалый Абылгазиев неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы. Для их легализации покупал дорогостоящие машины и недвижимость на территории Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов.