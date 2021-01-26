 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазБойца ММАшника Куата Хамитова посадили на полгода. За дурной язык
11:59 28.01.2021

Куата Хамитова приговорили к 6 месяцам ограничения свободы

Суд огласил приговор в отношении бойца ММА Куата Хамитова, который ранее призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам, передает zakon.kz.

Суд признал Хамитова виновным и приговорил его к ограничению свободы на 6 месяцев.

Суд учел, что боец ранее не привлекался к ответственности и полностью признал свою вину.

На вопрос журналистов о том, будет ли обжалован приговор, Хамитов ответил, что пока не знает.

В сентябре 2020 года казахстанский боец Куат Хамитов записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Полиция завела на него уголовное дело по статье 272 ч. 3 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". Это нарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

После этого Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он сказал, что не отказывается от своих слов.

Суд начался 18 января. Дело рассматривали в сокращенном порядке. Прокурор просил назначить наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Источник - zakon.kz
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