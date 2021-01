Псаки цветы, Байдену мороженое. Зачем Байден звонил Путину, - Вл.Овчинский

14:17 28.01.2021

Владимир Овчинский



В эти дни наиболее обсуждаемые в сети вопросы, относящиеся к США, это любовь Байдена к мороженому и его звонок Путину. На тот и другой вопрос подробно ответила пресс– секретарь Белого дома Джен Псаки.



Перейти к подкастам Завтра

Мороженое Байден любит с шоколадной крошкой. А какие проблемы затронул Байден в первом разговоре с российским лидером с момента вступления нового американского президента в должность? Некоторые российские обозреватели увидели в звонке Байдена чуть ли не прорыв в российско–американских отношениях. Но как подается эта информация американской стороной?



Из брифинга Псаки:



"Как отметила Псаки, в ходе беседы президент Байден выразил озабоченность рядом шагов российских властей, включая заключение под стражу критика Кремля Алексея Навального.



По словам Псаки, среди вопросов, затронутых в ходе разговора, было предложение Байдена о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять лет.



Она также отметила, что президент выразил решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.



В ходе беседы с Путиным Байден также выразил свою обеспокоенность по поводу крупномасштабных кибератак на программное обеспечение SolarWinds, за которыми стоит Россия, а также в связи с сообщениями о том, что россияне предлагали вознаграждение талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане".



В официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится:



"Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили готовность обеих стран продлить на пять лет договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, договорившись о том, чтобы (американская и российская) команды срочно достигли соглашения о продлении договора не позднее 5 февраля.



Они также договорились обсудить стратегическую стабильность по ряду вопросов в сфере контроля над вооружениями и над возникающими проблемами в области безопасности. Президент Байден подтвердил, что США выражают решительную поддержку суверенитету Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие у него озабоченность, в том числе взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия обещала вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане, (российское) вмешательство в выборы в США в 2020 году и отравление Алексея Навального.



Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в целях защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, причиняющие вред нам или нашим союзникам. Два президента договорились поддерживать прозрачный и последовательный диалог в будущем".



Теперь некоторые разъяснения к этим позициям.



Навальный



Сразу после заявлений Байдена в телефонном разговоре по отравлению Навального в сети появляется новое "расследование" The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel о новых "выявленных" убийствах, совершенных сотрудниками ФСБ. Причем это "расследование" тиражируется с быстротой молнии по многим российским сайтам, а на русскоязычном Радио Свободы в дополнение к нему публикуется интервью с Христо Грозевым из Bellingcat о том, что скоро будет распространено расследование о неудавшихся отравлениях, которые тоже совершили сотрудники ФСБ.



И вся эта информация вбрасывается перед 31 января, когда штаб Навального хочет вывести молодежь на митинг протеста на Лубянскую площадь перед зданием ФСБ. Для чего? Для попытки штурма? Для штурма зданий УФСБ в других городах, где намечены несанкционированные митинги? Организаторам нужны сакральные жертвы?



Как-то очень близко лежат эти провокационные действия от заявлений Байдена в разговоре с Путиным.



СНВ – 3



Много радостей у американофилов от заявлений Байдена о продлении сроков договора СНВ – 3. А вот, что говорится в недавней статье известной американской аналитической компании Stratfor:



"Дав согласие продлить двустороннее соглашение в области контроля ядерных вооружений, Вашингтон одновременно будет оказывать сопротивление враждебным действиям, как он считает, действиям Москвы во многих других областях. Администрация Байдена готовится ввести против России неназванные санкции. В служебной записке от 21 января Госдепартамент США предупреждает работающих за рубежом дипломатов, что отношения с Москвой "скорее всего, останутся сложными", и что Белый дом во взаимодействии с союзниками будет "привлекать Россию к ответственности за ее авантюрные и агрессивные действия".



И далее:



"Продление СНВ-3 не приведет к большой оттепели в напряженных и требующих пристального внимания отношениях Белого дома с Кремлем, поскольку между двумя сторонами существует множество политических и личных споров и разногласий...



... Официальные лица говорят, что Байден исключает перезагрузку в двусторонних отношениях, и что его команда видит в России врага, несмотря на возможности для сотрудничества. Если не считать конкретные обвинения, по которым Байден попросил составить разведывательные оценки, у Вашингтона и Москвы диаметрально противоположные взгляды по целому ряду политических направлений, включая Белоруссию, Сирию и Украину, а также проект строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию (и энергетическая политика в целом). Эти противоречия сохранятся, даже если сторонам удастся разрешить некоторые спорные вопросы".



Украина



Байден в разговоре использовал фразу "российская агрессия". И этим все сказано. Его позиция остается такой же, как и была все годы после Майдана. А это означает, что военная помощь Украине будет нарастать, и давление на Россию усиливаться.



Взлом SolarWinds



Байден в телефонном разговоре вновь вернулся к излюбленным обвинениям российского руководства в поощрении и организации хакерских атак на информационные ресурсы американских правительственных учреждений и крупнейших транснациональных IT – компаний.



Особую панику в США вызвало то, что данная кибератака в декабре 2020 года затронула Национальное управление по ядерной безопасности США. Американская сторона напрямую обвиняет хакерские группы, по ее мнению, связанные с российской разведкой. Так что данная проблема также свидетельствует не о спаде напряжения в отношениях двух стран, а об эскалации данного конфликта.



Афганистан



В июне 2020 года The New York Times, ссылаясь на "данные военной разведки" о том, что Москва, якобы выплачивала большие деньги афганским боевикам за убийство американских солдат. По существу эта провокационная информация была рождена в недрах демократической партии как продолжение так называемого "рашагейта", направленного против Трампа.



Сам Трамп заявил тогда после всех проверок, что такой информации разведки не было, ему никто ее не докладывал. Теперь Байден достает из своего мешка дезинформации эти "факты" и вновь их вбрасывает в пространство обсуждений. Цель, конечно, далекая от улучшения отношений с Россией.



Обвинение России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года



Готовя массовые фальсификации на выборах 2020 года, штабы Байдена и Обамы одновременно пытались криминализировать предвыборную деятельность Трампа, связывая ее с "российским вмешательством".



В конце августа 2020 года The Washington Post и The New York Times заявили о существовании секретного отчета ЦРУ о том, что "высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и , вероятно, руководят российскими операциями влияния, направленными на очернение бывшего вице – президента США (Байдена – В.О.), поддержку президента США (Трампа - В.О.) и разжигание общественной розни в преддверии ноябрьских выборов в США".



Весьма сомнительно, что ЦРУ могло написать такую чушь. А что касается реального очернения, Байден должен был быть "благодарен" своему сыну Хантеру, из- за которого и возник коррупционный скандал.



А сам Байден приложил немало усилий для разжигания общественной розни в своей стране, начиная с коленопреклонения перед темнокожим погромщиком летом прошлого года после смерти рецидивиста Флойда.



***



В любом случае, разговор двух президентов оказался действительно полезным. Он наглядно показал уровень претензий к России со стороны Байдена и развеял иллюзии о его возможных попытках снизить уровень конфронтации между нашими странами.



Поэтому, Псаки цветы, а Байдену мороженное.