Казах Багдат Мусн возглавил Межгоссовет СНГ по космосу

17:06 28.01.2021

Багдат Мусин, Фото: gov.kzБагдат Мусин, Фото: gov.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин избран председателем Межгосударственного совета по космосу на 2021 год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



Сообщается, что 27 января делегация ведомства под руководством Багдата Мусина приняла участие во втором заседании Межгосударственного совета по космосу - органа отраслевого сотрудничества государств - участников СНГ.



По данным министерства, Казахстан представил участникам заседания свой опыт в вопросах цифровизации отраслей экономики на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли, геоинформационных технологий и спутниковой навигации.



"Также стороны обсудили вопрос создания оптических и телекоммуникационных спутников на базе сборочно-испытательного комплекса в Казахстане, реализации инвестиционного проекта по созданию казахстанской спутниковой группировки ДЗЗ среднего разрешения, состоящей из трех космических аппаратов.



В рамках заседания по предложению Исполнительного комитета СНГ председателем совета на 2021 год избран Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - говорится в сообщении.



Заседание совета проводится в рамках конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанных в 2018 году.



В заседании приняли участие члены совета от Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, представители Исполнительного комитета СНГ, МИД России и Россотрудничества. Представители Республики Армения и Азербайджанской Республики приняли участие в заседании совета в качестве наблюдателей. Участие в онлайн-заседании совета также приняли руководители предприятий космической отрасли Казахстана.