Пересмотр стратегии: Байден может оставить войска в Ираке и Афганистане

17:12 28.01.2021

Новый глава Пентагона намерен пересмотреть стратегию США по выводу войск



Анна Юранец



Пентагон пересмотрит решение предыдущей администрации о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке, пишет The Wall Street Journal. 15 января Кристофер Миллер, который на тот момент занимал пост министра обороны, объявил, что процесс вывода части контингента США из этих стран завершен. В каждом государстве осталось по 2,5 тыс. военных. Этот шаг был резко раскритикован как внутри США, так и среди их союзников.



Глава Пентагона Ллойд Остин намерен пересмотреть решение администрации Дональда Трампа о сокращении американских военных в Афганистане и Ираке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей оборонного ведомства.



На прошлой неделе в ходе заседания по этому вопросу Ллойд Остин заявил, что пересмотрит стратегию США, однако свои намерения он так и не конкретизировал.



Пресс-секретарь министра обороны Джон Кирби сообщил, что официальные лица еще не приняли официального решения о пересмотре численности войск ни в одной из стран.



"Есть основания полагать, что новая администрация захочет лучше понять статус операций в обоих местах и те ресурсы, которые используются для этих миссий, - сказал он. - Ничего не изменилось в нашем стремлении защитить американский народ от угрозы терроризма, одновременно убедившись в том, что мы надлежащим образом обеспечиваем ресурсами нашу стратегию".



Кирби также подчеркнул, что любые решения касательно численности войск будут приняты после консультаций с правительствами Ирака и Афганистана.



15 января, всего за несколько дней до инаугурации Джо Байдена, Пентагон объявил, что американский контингент сокращен до 2,5 тыс. человек в каждой из этих стран. Оба военных конфликта Дональд Трамп называл "бесконечными иностранными войнами" и не раз обещал вернуть американских военных домой. Кристофер Миллер, который на тот момент возглавлял ведомство, подчеркнул, что военные останутся в Ираке до "окончательного поражения ИГ" ("Исламское государство", организация запрещена в РФ)".



Кроме того, по его словам, Вашингтон продолжит двигаться в направлении полного вывода войск из Афганистана к маю 2021 года. Миллер также подчеркнул, что присутствие военнослужащих США в стране снизилось до минимального показателя с 2001 года - то есть с начала американской операции "Несокрушимая свобода". Так, из Афганистана выведены около 2 тыс. человек, а из Ирака - 500.



В настоящее время правительство Афганистана и представители "Талибана" (организация запрещена в России) ведут процесс мирного урегулирования. Переговоры были начаты в соответствии с соглашением между США и "Талибаном", призванным закончить военные действия, которые длятся уже 19 лет. Эти договоренности предусматривают полный вывод американских войск к маю 2021 года при выполнении всех условий по борьбе с терроризмом, включая разрыв связей с "Аль-Каидой" (запрещена в России).



Критики соглашения Вашингтона с "Талибаном" считают, что готовность к диалогу, продемонстрированная боевиками, - не что иное, как часть большой стратегии. Так движение пытается добиться вывода американских войск, чтобы снова взяться за оружие, когда правительство Афганистана, которое талибы всегда называли марионеточным, получит меньше международной поддержки на месте.



В Конгрессе многие не поддерживали решение Трампа и пытались помешать выводу войск. В конце декабря в обход вето президента был принят проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. В документе содержится положение о том, для вывода войск министр обороны США должен обосновать перед Конгрессом соответствующее решение. В случае если доводы будут расценены как убедительные, численность контингента может быть сокращена, но лишь через 120 дней. Однако это условие было попросту проигнорировано администрацией Трампа.



Свои опасения относительно сокращения американского контингента в Ираке и Афганистане высказывали многие. The Washington Post сообщал, что бывший министр обороны США Марк Эспер направил секретную записку в Белый дом, в которой предостерег Трампа от этого шага, заявив о "продолжающемся насилии", "опасности для оставшихся войск в случае быстрого вывода", "потенциального ущерба для союзов" и вероятности "срыва внутриафганских переговоров".



В эфире CNN командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Миллер, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявляли, что необходимые условия для сокращения американских сил не были выполнены афганской стороной.



Демократы Сет Моултон и Адам Кинзингер, сопредседатели группы конгресса США по Ираку, писали Кристоферу Миллеру и Майку Помпео, который на тот момент занимал пост госсекретаря, с требованиями объяснить, как сокращение войск повлияет на уровень угрозы террористических атак, связанных с Ираком и Афганистаном.



Свое беспокойство высказывал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Мы находимся в Афганистане почти 20 лет, и ни один союзник по НАТО не хочет оставаться там дольше, чем это необходимо. Но в то же время цена за слишком ранний или несогласованный вывод войск может быть очень высокой", - заявлял он.



Однако, как отмечает в разговоре с "Газетой.Ru" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко, сокращение численности американского контингента в Афганистане и Ираке вполне оправдано. Присутствие военных в больших масштабах и так не приносило существенного позитивного эффекта ни на местах, ни внутри США.



"В Афганистане боевики, начиная с 1980 года, никогда это оружие не клали. Цель этих боевиков, во всяком случае, основной их массы - создать по собственному усмотрению афганское национальное государство. Среди них, пожалуй, большинство тех, которые понимают, что им необходимо какое-то соглашение с властью, и американцы помогают его достигнуть", - считает Алексей Малашенко.



При этом эксперт предупреждает, что в случае полного вывода американских войск из Афганистана можно ожидать военных провокаций со стороны некоторых талибских экстремистов.



"Но, в целом, и афганское общество, и оппозиция настроены достаточно прагматично. "Талибану" надо быть у власти или в коалиции, что наиболее вероятно. Вооруженным путем этого не добиться. И они это понимают. Потом, не забывайте, что война продолжается аж с 1979 года - самая настоящая гражданская война, и от нее устали, тут уже второе поколение появилось, которое воюет. Поэтому, я думаю, что для американцев сейчас самое главное - участвовать в мирном процессе и продолжать контакты с оппозицией", - поясняет он.



Джо Байден во время избирательной кампании заявлял, что на посту президента инициировал бы немедленный вывод американских войск из Афганистана, но при условии функционирования на территории страны группы "войск специального назначения небольшой численности, которая могла бы отразить возможную угрозу, на тот случай, если нам не удастся провести достаточно хорошие переговоры по борьбе с терроризмом".



Спустя всего нескольких дней после инаугурации Байден решил, что пересмотрит соглашение о мире, заключенное администрацией Дональда Трампа с "Талибаном". Об этом представителя афганских властей уведомил в телефонном разговоре помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он, в частности, подчеркнул, что Пентагон проведет оценку того, "выполняет ли "Талибан" свои обязательства по прекращению связей с террористическими группировками, снижению уровня насилия в Афганистане и вступлению в конструктивные переговоры с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами", говорится в заявлении Белого дома.



Что касается Ирака, то и в этом случае присутствие американского контингента не влияет в значительной степени на ситуацию в стране, отмечает Малашенко.



"Ирак сегодня расколот по целому ряду признаков - это сунниты и шииты, это проблемы курдов. Поэтому я не думаю, что американское присутствие там играет заглавную роль. Там тоже происходит какая-то попытка поиска общего языка. И то, что там несколько тысяч американцев, - это не самое главное. Да, властям приятно, что американцы есть, это их определенная гарантия. Но они там уже давным-давно не пользуются особой популярностью - это раздражитель для очень многих слоев иракского общества. Поэтому я могу допустить, что если они окончательно уйдут, там произойдет некоторая стабилизация", - резюмирует эксперт.