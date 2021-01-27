За что 15-летний узбекский подросток стал Героем Социалистического Труда (актуальная история)

17:13 28.01.2021

Советский школьник, получивший звезду Героя в 15 лет. Как он ее заслужил?



Уроженец Узбекистана Турсунали Матказимов - один из самых молодых обладателей звезды Героя. Высокую награду он получил уже в 15 лет. И получил ее вполне заслуженно. Юные годы мальчик посвятил кропотливому труду и совершал поистине взрослые поступки.



Матказимов родился в 1932 году в Узбекистане, позже с семьей перебрался в Таджикистан. Уже в юном возрасте Турсунали был вынужден работать в колхозе наравне со взрослыми. Многие труженики народного хозяйства ушли на фронт и так и не вернулись. В 1947 году ученики школы Матказимову вместе с товарищами-пионерами выделили участок для выращивания хлопка - 3 гектара, заросший тутовником. Тем не менее, ребята справились с посадкой.



В том же 1947 году в колхозе ударили заморозки - все плоды кропотливого труда пионеров оказались под угрозой. Но Турсунали поднял своих товарищей бороться за урожай. Матказимов вместе с ребятами каждую холодную ночь дежурил на участке. Чтобы сохранить тепло, пионеры жгли костры и накрывали каждый кустик колпачками из бумаги. У них получилось добиться своего.



Даже не смотря на потери от холода, с участка удалось собрать почти 90 центнеров хлопка! Об этом трудовом подвиге скоро узнали в Москве. 1 марта 1948 года 15-летнему Турсунали Матказимову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с орденом Ленина и золотой звездой "Серп и Молот". Остальных ребят тоже не обидели. Пионерскому отряду объявили благодарность, юных тружеников наградили орденом Ленина и Трудового Красного Знамени.



Всю последующую жизнь Герой Труда посвятил хозяйству. В 1948 году за богатый урожай 72 центнера с гектара получил орден Ленина. Турсунали Матказимов получил высшее образование и вернулся работать в родной колхоз агрономом.



Так простой среднеазиатский мальчик осуществил призвание настоящего гражданина - помочь своей Родине в трудные для нее годы. И Родина его за это не забыла.