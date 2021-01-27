Заки Валиди - Герой Тюркского возрождения или националист и предатель?

17:15 28.01.2021

Заки Валиди - экстремист или герой: поговорили с учеными из Германии, Турции и Башкирии

UFA1.RU разбирался, почему генпрокуратура сочла востоковеда сторонником Гитлера



В Башкирии уже несколько дней идут споры вокруг Ахметзаки Валиди. Генпрокуратура разглядела в биографии востоковеда пособничество гитлеровцам и потребовала снести его бюст возле Госуниверситета в Санкт-Петербурге. А для жителей Башкирии он по сей день остается национальным героем и выдающимся ученым.



UFA1.RU изучил официальные документы в архиве, касающиеся Заки Валиди и его деятельности в Башкирии, Турции и Германии. Историки трех стран внесли ясность: кем же действительно был данный человек и чем людям помешал его памятник. Также мы узнали, вернут ли центральной улице Уфы, которая сейчас носит имя выдающегося ученого, прежнее имя - революционера Фрунзе.



Становление командира



Ахметзаки Валидов родился в декабре 1890 года в башкирской деревушке. Его родители были интеллигентами, поэтому мальчик с детства много времени уделял учебе. Когда вырос, он сам открывал медресе и сам же в них преподавал. Бурная политическая деятельность началась во время Гражданской войны в 1917 году. В это время Валидов был избран членом башкирского правительства и командующим башкирскими войсками. Уже через год его захватили большевики, но ему удалось бежать. После Валидов примкнул к руководителю Белого движения - Александру Колчаку.



В феврале 1919 года Валиди организовал переход башкирских войск на сторону Красной армии. После этого он вел переговоры с правительством Советской России о легитимизации в качестве автономии Башкирской Республики. Ему это удалось. Далее он занимался разработкой Конституции, но после недопониманий с властью ушел в отставку и принял участие в антисоветских восстаниях. Об этом говорится в открытых источниках.



Уже в 1920 году Валидов перебирается в Баку, а оттуда - в Туркестан. Однако до сих пор неизвестно, бежал ли он тогда от репрессий за границу или же отправился по собственному желанию.



Бегство башкира



Старший научный сотрудник исследовательского центра РАН и кандидат исторических наук Ахат Салихов склоняется скорее к первому варианту - Валидов бежал. Однако ученый не понимает, на каком основании Ахметзаки Валиди Тоган вдруг становится экстремистом, нацистом и пособником гитлеровцев.



- Со времен революции начались репрессии, он понял и предвидел, что его репрессируют. Если бы он остался, может, работал бы какое-то время. Он мог бы стать крупным деятелем здесь, ученым, но тогда бы его репрессировали. Это сделали с его родственниками и с теми, с кем он был знаком. Не было никаких причин, их просто придумывали за связь с какой-то разведкой, - уверен историк. - Возможно, Генпрокуратура, когда выносила решение снести бюст в Питере, основывалась на измышлениях некоторых авторов. Вместо того, чтобы спрашивать у них: "На каком основании вы такое пишете?", они их слушают и выносят требование. Получается так, что кто-то непонятный сказал, а Генпрокуратура постановила.



Заки Валиди - не сторонник Гитлера



На сегодняшний день нет ни одного официального документа, который бы подтверждал, что Заки Валидов имел тесные, да и вообще любые связи с главарями фашистской Германии. Это подтвердили и в Национальном архиве Башкирии.



- У нас нет сведений о связи Валиди с Германией, - рассказал главный специалист Абузар Абузаров. - У нас также имеются документы - подлинники с личной подписью Валиди. Стоит отметить, что ни в одном из них нет информации от его имени о независимости Башкортостана. Везде проскальзывает основная нить: автономная республика является частью РСФСР. Никаких фактов о предательстве Валиди также нет.



"Документальных материалов, свидетельствующих об участии З. Валидова в басмаческом движении и пребывании его в Германии в 1942–1943 годах, не выявлено. Перечень источников, использованных Н. Лешкиным и Ю. Карчевским при написании книги "Лица и маски", полностью нам не известен", - говорится в справке от 10 сентября 1990 года за подписью зампредседателя КГБ БАССР Поделякина.



В распоряжении редакции оказались и иные исторические документы, которые не являются секретными, за подписью самого Заки Валиди. Следующее решение председателя Башкирского Военного совета, то есть Валидова, касается дезертиров, бежавших из армии. В нем он приказывает расстрелять на месте всех солдат, которые не вернутся в строй до 14 августа.



В Национальном архиве Башкирии много материалов о Заки Валиди



Уважаемый националист



Заки Валиди многие годы преподавал в Стамбульском университете и основал там кафедру истории тюркских народов. Юсуф Вуралл тоже закончил данное высшее учебное заведение и сегодня учит детей истории в турецком лицее. Он уверен, что Заки Валиди встал на защиту турков и это не понравилось советским властям.



- По правде говоря, он - интеллектуал, который отреагировал на преследование русскими турков и мусульман. И, естественно, русские выставили Заки Валиди Тоган не лучшим образом. Он признан в Турции уважаемым ученым и националистом, - говорит Юсуф Вуралл.



"Он хотел и защищал единство турков. А русские этого не хотели, и они показали его, как профи Гитлера"



Юсуф Вуралл, историк Стамбульского лицея



Факта нет, но он есть



После Стамбула Заки Валидов отправляется на учебу в город Бонн в Германии. В Боннском университете имени Фридриха Вильгельма он получает необходимые знания, и его приглашают туда на работу. По словам кандидата исторических наук Азата Салихова, у Валидова были знания, но не было ученой степени. Именно за ней он и отправился в Германию.



Данный шаг в жизни Валидова породил споры и стал косвенным доказательством его связей с немцами, считают некоторые ученые, но доподлинно эта информация так и не подтвердилась. Член Союза журналистов РФ, исследователь истории 112-й Башкавдивизии Борис Малородов уверен, что Валиди Тоган заключил сделку с фашистами.



- Отсутствие фактов является фактом. Такого учителя не взяли бы даже в зачуханную школу, - считает ученый. - Боннский университет - учебное заведение для элиты западно-европейских детей.



"Заберу бюст в Германию"



Вернемся к сносу бюста Валиди в Питере. Старший сотрудник исследовательского центра РАН уверен, что на сегодняшний день эта ситуация в какой-то мере связана с обстановкой в Башкирии в целом.



- Если кому-то обстановка в республике не нравится, то кто-то начинает "ковырять". Кто-то не любит башкир, но он не может сказать так, а вот лидера нужно "покусать", - считает Азат Салихов. - Я не думаю, что улицу Заки Валиди переименуют. Ибо таким путем можно по всей стране все переименовать.



Заки Валиди помнят и в Германии. Член Всемирного курултая, башкир и историк по образованию Ирек Баишев, который проживает в Лейпциге, считает, что все это - попытка властей поссорить народы.



- Заки Валиди стоял у истоков нашей республики. В Германии про него знают, но как политик он неизвестен, - говорит наш соотечественник. - Если его бюст в Питере уберут, то я его заберу к нам. Надеюсь его установят возле Боннского университета. Также он преподавал в Геттингеме.



Улица Валиди станет Фрунзе?



Как рассказали журналисту UFA1.RU в горсовете Уфы, депутаты придерживаются позиции о нецелесообразности переименования улиц. Да и денег на это никто не выделит. Однако если прокуратура Башкирии все же последует примеру федерального надзорного ведомства, то вопрос будет рассматриваться членами совета.



- Данная процедура влечет за собой финансовые затраты для всех правообладателей зданий, земельных участков, квартир и прочих объектов недвижимого имущества, которые зарегистрированы на данной улице, - рассказали чиновники. - Городской бюджет не вправе компенсировать эти затраты, а возлагать эти затраты на физических и юридических лиц депутаты горсовета Уфы считают нерациональным. Официального решения и нормативного акта по данному вопросу нет.