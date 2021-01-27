Казахстан. Загадочное существо нашли в банке с килькой (видео)

17:20 28.01.2021

Загадочное существо обнаружила в банке с килькой жительница села Калачи в Акмолинской области, передает zakon.kz.



Как сообщает телеканал Астана, шокирующее видео женщина сняла и выложила в интернет. Странная особь похожа на жука несколько сантиметров длинной. У нее есть панцирь и многочисленные лапки.



Автор ролика отмечает, рыбные консервы российского производства куплены еще перед новогодними праздниками. Что за существо было в жестяной банке пока неизвестно.



Санврачи пояснили, если женщина обратится к ним с жалобой, они проведут проверку. В то же время эпидемиологи обещали обратить внимание на производителя кильки во время мониторинга торговых точек.



Дадим поручение районам, чтобы именно такие консервы – провели закуп и провели исследование. Если факты еще будут установлены, то дальше будем принимать меры. Но только по одной фотографии, наименованию, что за продукция – сейчас мы установить не можем, - руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Айнагуль МУСИНА



