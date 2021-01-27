В Усть-Каменогорске забастовали рабочие "Востокмашзавода"

17:45 28.01.2021

Работники "Востокмашзавода" не получают зарплату



Елена Назирова, 27 января 2021



В Усть-Каменогорске работники завода, который выпускает оборудование для металлургов и шахтеров, требуют зарплату. Больше 400 человек последний раз получали деньги за ноябрь.

Екатерина Лотарина, инженер:

– Мы все находимся в подвешенном состоянии. Не знаем, что будет завтра. Хочется, чтобы было все хорошо, чтобы люди пришли на завод, отработали, спокойно ушли домой, получили своевременно заработную плату. Только и всего. Никаких вот больше претензий у меня не было. Чтобы мы могли прийти в больницу, чтобы бесплатно нас приняли, чтобы за прием мы не платили, потому что отчисления у нас идут ежемесячные, а денег нет на эти отчисления. Пенсионка также – по полгода, считай, нет отчислений пенсионных.

Завод считается одним из старейших промышленных предприятий региона. О денежных трудностях, которые испытывают целые семейные династии, работающие здесь, высказалась инициативная группа. Само производство не останавливалось. При этом большинство сотрудников распустили по домам, пообещав выплачивать 50% от зарплаты. Но из-за проблем с финансами за декабрь люди так и не получили. Ситуацию взяли на контроль в инспекции труда. Говорят, работа завода стабилизируется после того, как за дело возьмутся новые владельцы.

Бакытбек Кизатов, руководитель управления государственной инспекции труда ВКО:

– В "Востокмашзаводе" имеется задолженность по заработной плате за декабрь месяц – 47,9 млн тенге – перед 420 работниками. И они намерены их погасить до 10 февраля текущего года. За этой ситуацией акимат области пристально следит.