Ломать – не строить. Чем отличны протесты в США и России, - А.Песков

17:50 28.01.2021

Ломать – не строить. Чем отличны протесты в США и России

Песков Алексей

25 января 2021



Новости из США о беспорядках, начавшихся за пару недель до инаугурации нынешнего президента Джо Байдена, дали повод многим экспертам говорить едва ли не о закате американской государственности. А затем случилось возвращение Навального и настало время говорить уже о перспективах России в рамках того же протестного движения. Но разница "народных волнений" в двух странах принципиальная.



В Америке произошел по сути государственный переворот, пусть формально и легитимный. Одна действующая и вполне сформировавшаяся сила сменила другую. Да, были разговоры и небеспочвенные, что сторонники Демпартии использовали в своей борьбе против республиканцев методы, уже до деталей освоенные при организации "цветных революций" по всему миру, в том числе и на постсоветском пространстве. Однако как бы ни развивались события в США, кто бы ни победил, было ясно – при любом исходе есть кому взять власть в стране и понятно, что победившие с этой властью будут делать.



Совсем иное – цветные технологии, они никоим образом не нацелены на смену власти, а исключительно лишь на разрушение существующей. Что будет потом – неважно. Хаос? Отлично! Междоусобица и гражданская война? Великолепно! Чем меньше в стране порядка, тем проще ею управлять извне. И вот это главная беда всех современных протестных движений: все знают, что они хотят разрушить, но никто не знает, что делать потом, когда задуманное вдруг осуществится. Прекрасный пример – Украина. Еще в 2014 году я спрашивал активистов майдана: а что потом, какая позитивная повестка? "Ой, не бери в голову, – отвечали мне. – Сейчас главное с властью "донецких" покончить. А покончим – заживем свободно и счастливо!". Как зажили – мы видим, и это прекраснодушие достаточно умных людей, посчитавших, что их мечты о справедливости можно реализовать с "ситуативным союзником", то бишь националистами, украинцы расхлебывают по сию пору. Они думали, что после Януковича бандиты-галичане, которые его свергали, сами собой исчезнут и придет нормальная власть, которая всех сделает счастливыми. Получилось наоборот, и теперь времена Януковича кажутся киевлянам воплощением счастья и справедливости. А что у нас?



А у нас похоже. Нынешние "либералы" кто по расчету, кто по глупости готовы на все, чтобы приобщить Россию к западным ценностям. В ход идут самые грязные приемы: ложь, подталкивание к протестам молодняка, во всем мире готового на все ради движухи и не заморачивающегося осмыслением происходящего, откровенные провокации… Западные сочувствующие тут как тут: и финансирование, и "разоблачающие преступную власть материалы", и поддержка протестов на самом высоком уровне в Европе и США. Что можно этому противопоставить?



Сейчас – ничего, ибо единороссийская власть делает все, чтобы у нас не появилась реальная оппозиция, имеющая целью не разрушение страны, а совершенствование ее экономического и политического устройства. Которая в своей критике действующей власти не опускалась бы до цветных технологий. Наверняка будь у нас таковая, многие из тех, кто лишь в Навальном видит альтернативу, выбрали бы куда более конструктивные пути выразить свое недовольство. Но пока так: если ты против Навального – значит ярый приверженец Кремля, а если есть какие претензии к сложившемуся в стране порядку – ты их никак не выразишь иначе, нежели примкнув к либеральным протестам. Вот о чем стоит задуматься.



Алексей Песков

Опубликовано в выпуске № 3 (866) за 26 января 2021 года