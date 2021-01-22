Аркадаг не смог победить пандемию корнем солодки. Хотя и очень старался, - Кира Крамер

18:51 28.01.2021 22.01.2021

От солодки против COVID-19 до гармалы в брикетах и рубероида



Кира Крамер



Открытия ученых Туркменистана



Массовую известность туркменские ученые приобрели в эпоху коронавируса. За время пандемии они сделали больше открытий, чем за все предыдущие годы.



Как и в других государствах мира, в Туркменистане есть своя Академия наук и свои ученые. И хотя они редко становятся героями телерепортажей, а госагентства почти никогда не упоминают их имена, СМИ регулярно сообщают об их открытиях. "Хроника Туркменистана" собрала наиболее яркие из них.



Осенью 2018 года президент Гурбангулы Бердымухамедов высказал крайнее недовольство работой Академии наук Туркменистана (АНТ). Главу государства возмутило, что сотрудники многих научно-исследовательских институтов не обладают учеными степенями и имеют только среднее образование.



"При проверке в работе некоторых научных институтов выявляется много недостатков и фактически отсутствуют результаты. Кадрами они обеспечены только на две трети. Многие сотрудники этих НИИ без ученых степеней, со средним образованием. Так чего же от них ожидать?", - задал риторический вопрос глава государства.



Спустя полгода, в январе 2019 года, стало известно, что в течение трех лет Академия наук будет переведена на самообеспечение. "Финансирование прекращается для повышения роли Академии наук в экономике Туркменистана, обеспечения конкурентоспособности научных достижений, развития деятельности научно-исследовательских учреждений на комплексной основе", сообщало тогда ТДХ.



Ожидалось, что НИИ будут зарабатывать, решая производственные задачи, а исследования будут направлены на прикладное применение в промышленности, сельском хозяйстве и экономике.



Для финансирования научных открытий президент объявил о создании Фонда развития наук Академии наук Туркменистана и инвестировал в него 35 миллионов манатов, что, как уточняет ТДХ, равно $10 миллионов. По курсу "черного рынка" на тот момент эта сумма составляла лишь $1,9 миллиона.



С того момента туркменские ученые и их открытия, с помощью которых АНТ вероятно пытается заработать, все чаще становятся темой репортажей государственных СМИ. Впрочем, их научная ценность не всегда очевидна.



Чаще всего поручения президента в адрес ученых звучат на заседаниях Кабинета министров. Например, в начале 2019 года им было поручено изучить состояние искусстенного озера "Алтын асыр", определить его объем и качество воды для использования в сельском хозяйстве. К каким выводам пришли ученые, государственные СМИ не сообщили, но спустя пару месяцев с инспекцией на озеро приехал Бердымухамедов вместе с представителям международных организаций, а еще через неделю стало известно, что там построят очередное "современное" село.



По итогам 2019 года глава государства остался недоволен показателями в нефтегазовом комплексе, которые отставали от плана, поэтому первое поручение в 2020 году дал главе Академии наук страны Сапардурды Тойлиеву. Оно касалось разработки "эффективных методов бурения и восстановления скважин, а также повышению отдачи нефтегазоносных пластов". Справились ли ученые с поставленной задачей неизвестно, по итогам уже 2020 года президент снова оказался недоволен ситуацией в нефтегазовом секторе и приказал провести его финансовую и техническую ревизию.



Ученых вовлекают даже в такие сферы, где, казалось бы, нужны другие специалисты. Например, зимой 2019 года Бердымухамедов озаботился малоподвижным образом жизни молодежи и поручил ученым рассмотреть его предложение "три раза в неделю проводить в школах уроки физкультуры, либо каждую субботу - день спорта". В какому выводу они пришли - до сих пор неизвестно.



Коронапыль



Массовую известность туркменские ученые приобрели в эпоху коронавируса. За время пандемии они сделали больше открытий, чем за все предыдущие годы. Главное из них заключается в том, что COVID-19 может переноситься пылью на сотни километров.



Следом туркменские ученые протестировали в лабораториях многоразовые маски и доказали их "эффективность против пылевых частиц, с которыми возможно занесение на территорию страны различных инфекционных вирусов". По времени "открытие" совпало с визитом в Туркменистан миссии ВОЗ. Именно тогда в стране якобы по причине обнаружения в воздухе повышенного содержания пыли ввели масочный режим.



Затем светил науки задействовали в дезинфицирующих мероприятиях. Так, летние полеты кукурузников, которые разбрызгивали дезинфекторы для уничтожения патогенных микроорганизмов в воздухе, проводились "на основании рекомендаций ученых".



Одна из негласных обязанностей ученых - потворствовать президенту. Когда глава государства призвал лечиться от вирусов народными средствами, в частности, при помощи гармалы - растения, полезные свойства которого он описал в своей книге, им стали окуривать массовые мероприятия. Спустя два месяца, сотрудники института химии Академии наук Туркменистана "представили ряд разработок, в числе которых брикетированная гармала". Суть "разработки" заключалась в том, что измельченную и высушенную траву увлажнили водой, перемешали до получения однородной массы, а затем поделили на брикеты.



Однако о гармале забыли, как только новой панацеей от коронавируса стала солодка. 20 декабря 2020 года ученые университетской больницы немецкого города Эссен выдвинули теорию о том, что содержащаяся в корне солодки кислота нейтрализует коронавирус. Через несколько дней Гурбангулы Бердымухамедов приказал изучить лечебные свойства солодки, которой в стране выращивается большое количество, для борьбы с COVID-19.



Уже через месяц туркменский МИД сообщил, что "эффективность данного препарата подтверждена недавними исследованиями, проведенными туркменскими и иностранными учеными". Разъяснять каким образом туркменским ученым удалось провести эксперименты в стране, где коронавируса нет, внешнеполитическое ведомство не стало.



Также на время пандемии пришлось изобретение… антисептика. Так, ученые разработали технологию получения изопропилового спирта из отходов виноделия и производства сахара. По словам завлабораторией Института химии АНТ Эскера Аннаханова, этот спирт обладает мощной антисептической активностью и используется в качестве заменителя этилового спирта.



Отметим, что в своих разработках ученые используют исключительно туркменские продукты. Чуть позже они синтезировали еще одно дезинфицирующее средство, но уже используя семена хлопка.



Следующей медицинской разработкой этих людей стал обеззараживающий препарат "Йодомал", основа для которого получена из картофельного крахмала. Его название происходит от соединения слов "йод" и "крахмал". Его разработали, чтобы заменить импортируемый в Туркменистан поливиниловый спирт - искусственный полимер, на основе которого делают йодинол. Цена "Йодинола" в России варьируется от 20 до 50 рублей. Есть ли экономические предпосылки для создания отечественного аналога для столь дешевого препарата или главной целью его изобретения была демонстрация уровня туркменской науки - остается загадкой.



Интересен еще и тот факт, что это исследование проводилось не в кабинетах Академии наук, а в "единственной в Центральной Азии передвижной экологической лаборатории ""Вода. Почва. Воздух"", оборудованной на базе автомобиля КАМАЗ". Об этом рассказало госинформагентство ТДХ.



Поиск в интернете показывает, что йодированный крахмал легко приготовить в домашних условиях. Одним из первых это сделал ученый из Санкт-Петербурга Владимир Мохнач. Он на себе опробовал этот препарат в годы Великой Отечественной войны, когда заболел тяжелой формой бактериальной дизентерии



Нейтралитет и Парфия



Туркменские ученые стоят не только на страже здоровья туркменистанцев, но и активно занимаются пропагандой.



Когда в декабре 2019 года сало известно, что 2020 год пройдет в стране под лозунгом "Туркменистан - родина Нейтралитета", старший научный сотрудник Академии наук Туркменистана Джума Оразклычев заявил, что "истоки туркменского нейтралитета нужно искать еще во времена основанной в 250 году до н. э. Парфянской империи", преемницей которой он назвал современный Туркменистан.



Впервые тема Парфии в туркменских СМИ зазвучала в ноябре 2019 года, когда состоялся официальный визит Гурбангулы Бердымухамедова в Италию. Тогда глава государства предложил президенту Серджио Маттарелло провести в Италии выставку артефактов Парфии - "государства туркмен, которое еще 2 тысячи лет назад активно взаимодействовало с Древним Римом".



Во время телефонных переговоров с главой Италии уже в сентябре 2019 года Бердымухамедов вновь предложил провести в Италии археологическую выставку и экспозицию артефактов древней Парфии. Буквально через неделю после звонка туркменские археологи обнаружили три керамические амфоры, которые относятся к Парфянской эпохе.



Ряд открытий туркменские ученые сделали и в строительной отрасли. Так, в марте 2019 года они изобрели "более дешевую альтернативу рубероиду". Рассказывая об изобретении аналога рубероида, ТДХ отметило, что "в целом с начала года ученые-химики получили уже шесть патентов на изобретения и рационализаторские предложения". За что были получены остальные пять, издание не сообщило.



Летом 2020 года ученые "провели практические испытания и получили положительные результаты" по производству химической добавки из кварцевого песчаника, железных смесей и нефтяного кокса из месторождения "Mäne". СМИ писали, что раньше этот компонент для выпуска стройматериалов закупался за рубежом. Производители обогащенной руды заверили, что "за счет отказа от ее импорта будет ежегодно экономиться несколько миллионов долларов США".



Осенью химики АНТ разработали и внедрили на предприятиях цементной промышленности Туркменистана "простой, но эффективный способ обогащения железосодержащей руды". Тогда издание "Туркменистан: золотой век" подчеркнуло, что обогащение железной руды для производства цемента в Туркменистане ученые осуществили впервые.



Пример для подражания



Однако главным ученым Туркменистана является сам Аркадаг. В сентябре 2019 года, Гурбангулы Бердымухамедов принимал участие в торжественной церемонии открытия спортивных объектов.



Во время встречи со спортсменами, писало ТДХ, "как врач и ученый-медик, глава государства описал причины и способы заражения инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом, все стадии его течения, риски и объяснил, что сильный иммунитет способен противостоять этой опасной угрозе для здоровья, а лучшая профилактика и закалка иммунной системы человека - здоровый образ жизни".



Спустя две недели "ученый Бердымухамедов" получил премию в области медицинского образования, правда, Шнобелевскую. Ее лауреаты получают награды "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься". Глава Туркменистана получил ее "за использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики имеют большее влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".



Какой бы комичной и нелепой не казалась деятельность туркменских ученых, затмивших своих британских коллег, но она хорошо вписывается в общий тренд Туркменистана - имитация активной работы, когда главное - показать деятельность, а результаты - дело десятое. Так или иначе, но организации и граждан вынудят использовать отечественные разработки, не зависимо от их пользы и качества. Источник - хроника туркменистана

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