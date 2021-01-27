|Уволен и разжалован из генералов глава Погранслужбы Туркмении Дурдыев. Его сменил Нурыев
18:54 28.01.2021
27 января президент Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Совета безопасности Туркменистана, в ходе которого призвал глав силовых ведомств бережнее относиться к современной военной технике, закупаемой за рубежом, передает госинформагентство ТДХ.
Глава государства приказал готовить квалифицированных специалистов способных управлять военной спецтехникой и пересмотреть нормативные акты касающиеся порядка ее эксплуатации.
Затем Генеральный прокурор Батыр Атдаев отчитался о проверке погранвойск, проведенной по приказу президента.
По итогам отчета Бердымухамедов уволил начальника пограничной службы Шадурды Дурдыева. Дурдыев был также понижен в звании с генерал-майора до подполковника.
Двоим заместителям Дурдыева Аннамырату Чарыеву и Илману Илманову объявлены строгие выговоры с последним предупреждением "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки".
Новым командующим погранвойсками назначен Язгелди Нурыев, ранее работавший ректором института национальной безопасности с присвоением ему досрочно воинского звания полковник.
Начальник пограничной службы Язгелди Нурыев
Официально об этом не сообщается, но, вероятно, недовольство главы государства вызвало крушение вертолета пограничной службы в Ахалском велаяте 13 января.
На пост начальника пограничной службы Шадурды Дурдыев был назначен в июне 2018 года.