Уволен и разжалован из генералов глава Погранслужбы Туркмении Дурдыев. Его сменил Нурыев

18:54 28.01.2021

27 января президент Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Совета безопасности Туркменистана, в ходе которого призвал глав силовых ведомств бережнее относиться к современной военной технике, закупаемой за рубежом, передает госинформагентство ТДХ.



Глава государства приказал готовить квалифицированных специалистов способных управлять военной спецтехникой и пересмотреть нормативные акты касающиеся порядка ее эксплуатации.



Затем Генеральный прокурор Батыр Атдаев отчитался о проверке погранвойск, проведенной по приказу президента.



По итогам отчета Бердымухамедов уволил начальника пограничной службы Шадурды Дурдыева. Дурдыев был также понижен в звании с генерал-майора до подполковника.



Двоим заместителям Дурдыева Аннамырату Чарыеву и Илману Илманову объявлены строгие выговоры с последним предупреждением "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки".



Новым командующим погранвойсками назначен Язгелди Нурыев, ранее работавший ректором института национальной безопасности с присвоением ему досрочно воинского звания полковник.



Начальник пограничной службы Язгелди Нурыев

Официально об этом не сообщается, но, вероятно, недовольство главы государства вызвало крушение вертолета пограничной службы в Ахалском велаяте 13 января.



На пост начальника пограничной службы Шадурды Дурдыев был назначен в июне 2018 года.