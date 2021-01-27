Байден сделал России подарок: чем обернется рост цен на нефть

22:58 28.01.2021

Одно из первых решений президента США значительно поднимет нефтяные цены



Новый американский президент готов обрушить достижения сланцевой революции "нулевых" годов, которая позволила Америке выбиться в мировые лидеры по добыче и экспорту нефти. Джо Байден собирается ввести мораторий на добычу углеводородов на федеральных землях США, которые дают до 25% всей американского "черного золота". Традиционные поставщики сырья уже навострили уши - снижение производства в США дает им надежду на усиление своей экспансии на топливном рынке планеты. Впрочем, рост нефтяных котировок на $10-15 за баррель, который может последовать за ограничительными мерами нового хозяина Белого дома, рискует вызвать раскол в альянсе ОПЕК+, страны которого не преминут постараться выторговать для себя как можно большие квоты из высвободившийся экспортных объемов поставок компаний США.



Одно из наиболее резонансных решений администрации Джо Байдена - временный запрет аренды для добычи нефти и газа на территории федеральных земель США. Этот документ стал логическим продолжением предыдущего постановления Байдена о приостановке на 60 дней выдачи новых разрешений на бурение на землях и в акваториях США, в том числе, в арктической зоне, подписанного им всего через несколько часов после своей инаугурации.



Особой сенсацией эти решения не стали: о полном запрете выдачи новых лицензий на разработку углеводородных промыслов на государственных землях и морском шельфе США новый глава государства говорил в ходе своей предвыборной кампании. Видимо, это делалось на контрасте с политикой предыдущего президента Дональда Трампа – большого поклонника углеводородного бизнеса. Буквально накануне ухода из Овального кабинета Трамп предоставил 160 тыс гектаров земли в Арктическом национальном заповеднике дикой природы, где возможна добыча нефти и газа, в аренду энергетическим компаниям, а его приемник тут же опротестовал указ "хромой утки".



Кроме того, Байден отозвал разрешение на строительство канадского нефтепровода Keystone XL, заявив, что энергетический проект одного из главных союзников США действует на руку конкурентам из других добывающих держав мира. Стоит отметить, что сейчас 98% экспорта канадской нефти направляется в США. Компании Страны Кленового листа из-за остановки Keystone XL уже начали экстренно искать новые рынки сбыта своей продукции, а Оттава собирается потребовать от американской администрации материальную компенсацию за разрыв контракта.



Между тем, многие эксперты уверены, что первые решения 46-го американского президента пока, мягко говоря, не соответствуют интересам крупного сырьевого бизнеса США. В последние годы американцы постоянно соперничают с Саудовской Аравией и Россией за лидерство в мировой добыче "черного золота", и вполне успешно. Однако введенные Байденом ограничения грозят помешать наполеоновским планам американских производителей сырья. "На федеральных землях расположено около четверти всех нефтяных участков в США, - отмечает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин, - Запрет на сдачу в аренду и эксплуатацию таких территорий всего за десять лет приведет к падению добычи нефти на морском шельфе почти на 50%, а природного газа - почти на 70%".



"Либеральный подход к предоставлению земли в аренду нефтедобытчикам стал одним из главных факторов сланцевой революции в США. Добыча углеводородов оказалась доступной практически в любом месте. Ограничив доступ и даже закрыв участки земель для потенциальных проектов, американские власти окажут негативное влияние на добычу", - согласен глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.



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В структуре предложения на мировом рынке нефти, США занимает первое место с объемом порядка 15 млн баррелей в сутки. Если даже часть этого объема в результате шагов администрации Байдена выпадет с рынка, это позволит серьезно нарастить добычу всем членам ОПЕК+, которые пока связаны взаимными обязательствами по сдерживанию производства "черного золота". В первую очередь, это станет подарком для России и Саудовской Аравии – главных конкурентов США на рынке углеводородов. При этом мировые цены на "черное золото" обаятельно вырастут. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, после выхода конкретных документов об ограничении добычи в США, нефтяные котировки могут подрасти на 10-15% (на $5-10 за баррель к нынешним ценам).



Впрочем, в следующий раз обсуждать неустойчивое равновесие на глобальном нефтяном рынке представители мировых сырьевых держав соберутся в начале марта, когда должно состояться очередное заседание комитета ОПЕК+. Поэтому у Вашингтона еще остается время для принятия более для взвешенных для своего сырьевого бизнеса решений.



Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ