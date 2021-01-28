 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.01.2021
00:33  Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России
00:29  Америка и Китай делят Азию, - Сергей Строкань
00:26  Возвращение Навального - операция немецкой спецслужбы а-ля "Ленин-1917"? - Neue Zurcher Zeitung
00:23  Президент Киргизии вступил в борьбу с коррупцией, - "Къ"
00:18  Блицкриг Трампа против КНР может перейти в позиционную войну Байдена, - Анатолий Комраков
00:15  В Киргизии инаугурацию удачно совместили с арестами, - В.Панфилова
Четверг, 28.01.2021
23:00  Европейцы восстают против власти, - Дм.Бовырин

22:58  Байден сделал России подарок: чем обернется рост цен на нефть
18:54  Уволен и разжалован из генералов глава Погранслужбы Туркмении Дурдыев. Его сменил Нурыев
18:51  Аркадаг не смог победить пандемию корнем солодки. Хотя и очень старался, - Кира Крамер
17:50  Ломать – не строить. Чем отличны протесты в США и России, - А.Песков
17:45  В Усть-Каменогорске забастовали рабочие "Востокмашзавода"
17:27  Зачем Горбачев предал Саддама? Как убивали Ирак, - И.Ходаков
17:20  Казахстан. Загадочное существо нашли в банке с килькой (видео)
17:15  Заки Валиди - Герой Тюркского возрождения или националист и предатель?
17:13  За что 15-летний узбекский подросток стал Героем Социалистического Труда (актуальная история)
17:12  Пересмотр стратегии: Байден может оставить войска в Ираке и Афганистане
17:10  Вся правда о евреях в Казахстане
17:06  Казах Багдат Мусн возглавил Межгоссовет СНГ по космосу
14:31  Заморозьте активы Абрамовича и Усманова из-за атаки на Навального, призывают британские парламентарии, - The Times
14:23  Распад экс-Великобритании необратим, - В.Прохватилов
14:17  Псаки цветы, Байдену мороженое. Зачем Байден звонил Путину, - Вл.Овчинский
14:12  Год спустя десять тайн Covid остаются неразгаданными, - Le Temps
13:18  Скончался экс-глава Казоборонпрома Алмас Косунов
12:32  Как мошенники НАТО дурачат Европу, - Виктор Баранец
11:59  КазБойца ММАшника Куата Хамитова посадили на полгода. За дурной язык
11:46  Проклятая должность. Пост премьера Кыргызстана как трамплин в тюремную камеру, - 24.kg
11:07  Новое Агентство по финансовому мониторингу при КазПрезе возглавил Жанат Элиманов
10:02  На главную Узб-спецслужбу СГБ отныне возложено "изучение проблем узб-молодежи"
09:57  Жаркое мочилово. Массовые беспорядки в ливанском Триполи
09:52  "Не тянут телегу". Мирзиеев анонсировал увольнение 1 министра и 1 облхокима (угадайка)
09:34  В Казе никак не могут досочинять окончательную версию НовоЯза - латиницы
09:27  В Бишкеке инаугурировали в президенты Садыра Жапарова. Под пушечный салют
09:22  Как русская история будет судить Путина, - Дмитрий Ольшанский
09:18  Билл Гейтс: "Мы не готовы к следующей пандемии"
09:15  В Киргизии будут собирать российские броневики. Бишкек ставит на инвесторов из Москвы, - В.Панфилова
09:14  Йемен ловят за руки. ООН обвиняет в казнокрадстве обе стороны конфликта в стране, - М.Беленькая
09:11  Миграционная амнистия в России забуксовала, - Е.Трифонова
00:46  Турецкие военные получили иракскую прописку, - И.Субботин
00:22  США идут на перезагрузку отношений с Ираном, а не с РФ, - Г.Петров
Среда, 27.01.2021
23:29  Как партизаны-маратхи победили непобедимых Великих моголов (актуальная история)
20:22  Активно работающую в ЦА Роскомпанию "РусГидро" возглавил Виктор Хмарин
17:38  Станет ли Северный Казахстан еще одной точкой разлома на территории бывшего СССР
17:37  Тимошенко решила снести Зеленского с помощью референдума
17:34  Атаман Толстов сгубивший Уральское казачество
17:32  Королевская семья Брунея: что известно о ее представителях
15:53  Форум архивных служб России и Казахстана, 29/01 (анонс)
14:51  Надепутатил... У депутата ГосДумы Росси Сопчука конфисковано незаконных "золотых" активов на 38 млрд рублей
13:28  Как делаются "цветные революции". Разбор полетов и обмен опытом
13:17  Advance: главная проблема Киргизии – долги Китаю
13:15  Куда бежать из соцсетей, - Арсений Гончуков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Киргизии инаугурацию удачно совместили с арестами, - В.Панфилова
00:15 29.01.2021

Садыр Жапаров обещает стране диктатуру закона и готовится дружить с США
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
28.01.21

Садыр Жапаров вступил в должность
президента. Фото с сайта www.president.kgСадыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии. Инаугурация состоялась в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Новоизбранный глава государства в своей речи отметил, что берет на себя ответственность за будущее страны, призвал все политические силы и все слои общества к единству и пообещал установить диктатуру закона. На этом фоне проходят аресты силовиков и чиновников, звучат требования привлечь к ответственности и экс-президента Сооронбая Жээнбекова.
Садыр Жапаров в ходе инаугурации дал клятву приумножить силу и славу Киргизии. "Я, как и все патриоты, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит в будущее", – отметил Жапаров.

Он подчеркнул, что экономическое развитие страны, ее культурное возрождение, стабильность сохранятся в случае добрососедства и дружественных взаимоотношений с ближними и дальними странами. Киргизия, по словам нового президента, продолжит многополярную внешнюю политику.

"С каждым днем растет воздействие Китая на мировую политику и экономики стран. Надеемся, что он продолжит оказывать благоприятное воздействие, в том числе на экономику Кыргызстана", – заявил Садыр Жапаров. Киргизия по его словам, будет стремиться к широкому спектру взаимоотношений с США, Европой и азиатскими государствами в рамках взаимоуважения. Садыр Жапаров заверил, что Бишкек продолжит сотрудничество и работу со всеми международными и региональными организациями.

Новый президент также акцентировал внимание на бедственном положении экономики страны. Жапаров отметил, что внешний долг Киргизии приблизился к 5 млрд долл. и в ближайшие годы стране предстоит его выплатить. По его словам, первые президентские указы будут направлены на выход из кризиса и восстановление экономики.

В числе иностранных гостей на мероприятии присутствовал спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан. Он заявил, что Евросоюз надеется на скорое подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Киргизией.

На инаугурацию Садыра Жапарова также пришли экс-президенты Киргизии – Сооронбай Жээнбеков и Роза Отумбаева, экс-премьер-министры Темир Сариев, Омубрек Бабанов и Кубатбек Боронов. В отношении последних двух чиновников возбуждены уголовные дела. Если история с преследованием Омурбека Бабанова началась еще при президенте Алмазбеке Атамбаеве и продолжается до сих пор, то Кубатбек Боронов проходит свидетелем по уголовному делу, связанному с пандемией коронавируса.

На днях был взят под стражу экс-премьер Мухамедкалый Абылгазиев. В пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) уточнили, что Абылгазиев, занимая должность премьера, подписал постановление, по которому акционерному обществу "Кумтор голд компани" дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. га, включая несколько ледников и заповедную территорию. При этом в стране действовал запрет на расширение площади рудника в целях сохранения уникальных природных комплексов. Следствие также установило, что Абылгазиев, работая на госслужбе, неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы.

Арестованы также силовики – экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, участвовавший в досрочных выборах президента 10 января 2021 года и построивший свою предвыборную кампанию на критике в адрес Садыра Жапарова. Его обвиняют в злоупотреблениях служебным положением в бытность работы главы Госкомитета. Экс-замминистра МВД Курсан Асанов обвиняется в захвате здания МВД и других сооружений. Дело в том, что он по просьбе возглавлявшего тогда Совет безопасности Омурбека Суваналиева взял на себя командование силовой структурой во время беспорядков 5 октября 2020 года и тем самым спас Бишкек от погромов.

Юрист, генерал Феликс Кулов на своей странице в Facebook отметил, что "со стороны следствия имеет место правовой беспредел, грубейшее нарушение закона, которое может быть квалифицировано как один из видов должностного преступления". В действиях Асанова генерал не видит состава преступления. Тем временем в Бишкеке уже начались акции с требованием освободить задержанных силовиков.

Между тем пострадавшие во время событий 5 октября в Бишкеке требуют привлечь к уголовной ответственности экс-президента Сооронбая Жээнбекова за дачу приказа правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов. Для защиты своих прав и интересов они создали общественное объединение "Героев Октябрьской народной революции "Кыргыз Умуту". Они также требуют лишить его статуса экс-президента страны. С таким заявлением граждане обратились к генеральному прокурору КР Курманкулу Зулушеву.

Кроме этого, Сооронбая Жээнбекова вызовут в Бишкекский городской суд по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. У него были обнаружены счета на миллион долларов, предназначавшиеся якобы для предвыборной кампании Жээнбекова в 2017 году.

"Новые аресты, возбуждения уголовных дел, вымогательства, передел собственности, прессинг, который в последнее время начался в стране, ведут к недовольству и новым беспорядкам", – сказал "НГ" эксперт, главный редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев. По его мнению, с такими громкими инициативами надо быть осторожнее, поскольку новая власть может легко потерять авторитет и сама стать жертвой подобных инициатив.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611868500
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил ратификационный законопроект, направленный на борьбу с автоугонами
- Несколько мыслей по поводу выступления президента
- В связи с решением Президента о создании нового Агентства по борьбе с экономическими преступлениями, "Ак жол" потребовал ликвидировать дублирующие ведомства
- Кадровые перестановки
- Вокруг бушует игр кутерьма
- "Ак жол": Непродуманные ограничения минздрава приведут к дефициту самых востребованных лекарств
- МИД РК подвел итоги работы в 2020 году
- К сожалению, у части граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть - санврач Алматы
- Казахстанцы не будут платить штраф за нарушение срока регистрации прав на недвижимость
- Работники "Востокмашзавода" не получают зарплату
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  