В Киргизии инаугурацию удачно совместили с арестами, - В.Панфилова

00:15 29.01.2021

Садыр Жапаров обещает стране диктатуру закона и готовится дружить с США

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.01.21



Садыр Жапаров вступил в должность

президента. Фото с сайта www.president.kgСадыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии. Инаугурация состоялась в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Новоизбранный глава государства в своей речи отметил, что берет на себя ответственность за будущее страны, призвал все политические силы и все слои общества к единству и пообещал установить диктатуру закона. На этом фоне проходят аресты силовиков и чиновников, звучат требования привлечь к ответственности и экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Садыр Жапаров в ходе инаугурации дал клятву приумножить силу и славу Киргизии. "Я, как и все патриоты, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит в будущее", – отметил Жапаров.



Он подчеркнул, что экономическое развитие страны, ее культурное возрождение, стабильность сохранятся в случае добрососедства и дружественных взаимоотношений с ближними и дальними странами. Киргизия, по словам нового президента, продолжит многополярную внешнюю политику.



"С каждым днем растет воздействие Китая на мировую политику и экономики стран. Надеемся, что он продолжит оказывать благоприятное воздействие, в том числе на экономику Кыргызстана", – заявил Садыр Жапаров. Киргизия по его словам, будет стремиться к широкому спектру взаимоотношений с США, Европой и азиатскими государствами в рамках взаимоуважения. Садыр Жапаров заверил, что Бишкек продолжит сотрудничество и работу со всеми международными и региональными организациями.



Новый президент также акцентировал внимание на бедственном положении экономики страны. Жапаров отметил, что внешний долг Киргизии приблизился к 5 млрд долл. и в ближайшие годы стране предстоит его выплатить. По его словам, первые президентские указы будут направлены на выход из кризиса и восстановление экономики.



В числе иностранных гостей на мероприятии присутствовал спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан. Он заявил, что Евросоюз надеется на скорое подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Киргизией.



На инаугурацию Садыра Жапарова также пришли экс-президенты Киргизии – Сооронбай Жээнбеков и Роза Отумбаева, экс-премьер-министры Темир Сариев, Омубрек Бабанов и Кубатбек Боронов. В отношении последних двух чиновников возбуждены уголовные дела. Если история с преследованием Омурбека Бабанова началась еще при президенте Алмазбеке Атамбаеве и продолжается до сих пор, то Кубатбек Боронов проходит свидетелем по уголовному делу, связанному с пандемией коронавируса.



На днях был взят под стражу экс-премьер Мухамедкалый Абылгазиев. В пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) уточнили, что Абылгазиев, занимая должность премьера, подписал постановление, по которому акционерному обществу "Кумтор голд компани" дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. га, включая несколько ледников и заповедную территорию. При этом в стране действовал запрет на расширение площади рудника в целях сохранения уникальных природных комплексов. Следствие также установило, что Абылгазиев, работая на госслужбе, неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы.



Арестованы также силовики – экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, участвовавший в досрочных выборах президента 10 января 2021 года и построивший свою предвыборную кампанию на критике в адрес Садыра Жапарова. Его обвиняют в злоупотреблениях служебным положением в бытность работы главы Госкомитета. Экс-замминистра МВД Курсан Асанов обвиняется в захвате здания МВД и других сооружений. Дело в том, что он по просьбе возглавлявшего тогда Совет безопасности Омурбека Суваналиева взял на себя командование силовой структурой во время беспорядков 5 октября 2020 года и тем самым спас Бишкек от погромов.



Юрист, генерал Феликс Кулов на своей странице в Facebook отметил, что "со стороны следствия имеет место правовой беспредел, грубейшее нарушение закона, которое может быть квалифицировано как один из видов должностного преступления". В действиях Асанова генерал не видит состава преступления. Тем временем в Бишкеке уже начались акции с требованием освободить задержанных силовиков.



Между тем пострадавшие во время событий 5 октября в Бишкеке требуют привлечь к уголовной ответственности экс-президента Сооронбая Жээнбекова за дачу приказа правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов. Для защиты своих прав и интересов они создали общественное объединение "Героев Октябрьской народной революции "Кыргыз Умуту". Они также требуют лишить его статуса экс-президента страны. С таким заявлением граждане обратились к генеральному прокурору КР Курманкулу Зулушеву.



Кроме этого, Сооронбая Жээнбекова вызовут в Бишкекский городской суд по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. У него были обнаружены счета на миллион долларов, предназначавшиеся якобы для предвыборной кампании Жээнбекова в 2017 году.



"Новые аресты, возбуждения уголовных дел, вымогательства, передел собственности, прессинг, который в последнее время начался в стране, ведут к недовольству и новым беспорядкам", – сказал "НГ" эксперт, главный редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев. По его мнению, с такими громкими инициативами надо быть осторожнее, поскольку новая власть может легко потерять авторитет и сама стать жертвой подобных инициатив.