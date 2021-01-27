Блицкриг Трампа против КНР может перейти в позиционную войну Байдена, - Анатолий Комраков

00:18 29.01.2021

Американцы используют серые каналы для инвестиций в китайские компании



Потенциал американских инвестиций в Китае эксперты оценивают в 9 трлн долл.

Американские инвесторы с удовольствием вкладываются в конкурирующую китайскую экономику, несмотря на попытки Вашингтона сдерживать Китай и несмотря на запреты сделок с акциями китайских компаний. Непрямые инвестиции американцев в китайский бизнес могут оказаться в пять раз больше, чем считают официальные финансовые органы. Эксперты "НГ" объясняют, почему товарооборот между Штатами и Поднебесной растет, несмотря на тарифные битвы.



Как оказалось, взаимные инвестиции США и Китая гораздо больше, чем предполагает официальная статистика. Согласно отчету Rhodium Group, американские инвесторы являются держателями акций и облигаций, выпущенных китайскими компаниями на конец 2020 года, на сумму 1,2 трлн долл., что в пять раз превышает официальные данные Министерства финансов США. А китайские инвестиции в ценные бумаги компаний из США на тот же момент составили 2,1 трлн, что на 36% больше, чем предполагают официальные данные.



Если лидеры (двух стран. – "НГ") продолжат увеличивать раскол между двумя крупнейшими экономиками мира, самые разные люди могут многое потерять, сказал Адам Лысенко из Rhodium Group, компании, которая составляла отчет, выпущенный Национальным комитетом по отношениям США и Китая. С другой стороны, по его словам, финансовая интеграция между двумя странами неглубока из-за контроля за движением капитала. По его мнению, в случае ослабления политических ограничений совокупные портфельные инвестиции двух стран составили бы более 9 трлн долл., то есть были бы втрое больше сегодняшнего уровня.



Разницу с официальной статистикой там объясняют тем, что китайские фирмы используют сложные юридические структуры для выпуска акций через налоговые убежища, и затем эти бумаги торгуются на биржах США. Разночтения в американских инвестициях вызваны в основном тем, что официальные источники неправильно классифицируют инвестиции в акционерный капитал из-за попыток инвесторов обойти меры контроля Пекина за движением капитала или использования Гонконга в качестве инвестиционного посредника.



Сложные отношения двух экономических гигантов не помешали им нарастить взаимную торговлю. По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот с США по итогам 2020 года составил 586, 7 млрд долл., что на 8,3% выше, чем в 2019 году. Экспорт из Китая в США вырос на 7,9 % – до 451,8 млрд, в то время как США продали товаров на 134,9 млрд, что составило рост на 9,8%.



Однако Китай, как показал анализ, проведенный Институтом мировой экономики Петерсона, смог обеспечить объем импортированной Китаем американской продукции на 58% от заявленной цели. По соглашению, Китай согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд в течение 2020 года и на 123,3 млрд в 2021 году.



Дисбаланс в торговле США и Китая продолжает увеличиваться. Положительное сальдо счета текущих операций Китая в 2020 году составило 316,9 млрд, что на 7,1% превышает аналогичный показатель 2020 года, отмечает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.



"Это говорит о нескольких моментах. Во-первых, серьезно повлияла пандемия: незапланированно вырос импорт американцами китайских товаров медицинского назначения, планы по другим категориям тоже не были выполнены, только частично. Китай может списать последнее на форс-мажор в виде пандемии и попробовать начать 2021 год с чистого листа. По факту закупки сельхозпродукции составили 23,5 млрд долл. против 36,6 млрд по плану (64% от цели, при этом в 2017 году поставки составили 24,1 млрд), промтоваров – 66,7 млрд против 111,2 млрд (60%, в 2017-м – 78,3 млрд), энерготоваров – 9,8 млрд против 25,3 млрд (39%, в 2017 году – 6,8 млрд). По другим товарам, не охваченным сделкой, импорт КНР составил 35 млрд – на 23% меньше, чем в 2017 году (45,6 млрд)", – говорит эксперт.



Официальные итоги выполнения первой фазы страны подведут во время переговоров в феврале, которые регулярно должны проводиться раз в полгода. В связи с тем, что в США сменился президент, как ожидается, накануне будет рассматриваться весь спектр итогов "торговой войны", которую развязала администрация Трампа. В рамках политики всестороннего сдерживания Китая Вашингтон ввел в том числе пошлины на китайские товары объемом в 370 млрд долл. По данным Reuters, эти пошлины стоили американским импортерам 71,6 млрд с начала июля 2018 года, так как компаниям приходилось разрывать цепочки поставок. Одновременно снижалась и стоимость этих компаний на фондовых рынках.



С другой стороны, прибыль американских фермерских хозяйств осенью находилась на максимуме за последние семь лет: по данным Bloomberg, за сезон Китай купил 11,2 млн т американской кукурузы, что составило рост в 13 раз по сравнению с временами до обострения отношений. Кроме того, Китай купил почти 30 млн т американской сои, и это самая большая покупка начиная с 1991 года (см. "НГ" от 24.01.21).



Летом 2020 года тогдашний кандидат в президенты Джозеф Байден заявлял, что первая фаза торговой сделки США с Китаем "провалилась". Однако уже после инаугурации пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о целесообразности сохранения импортных пошлин на китайские товары. По ее словам, президент привержен тому, чтобы остановить экономические злоупотребления со стороны Китая на многих фронтах. На что китайские товарищи заявили, что единственно правильным выбором для Соединенных Штатов стало бы сотрудничество с Китаем (так сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь).



"Самым важным следствием торговой войны между США и Китаем стало осознание Америкой той экзистенциальной угрозы, которую представляет собой Китай, а также готовность Китая бороться за свое место под солнцем и отстаивать как свои экономические, так и политические интересы, – сказал "НГ" Манкевич. – Другой важный вывод: что экономическая война США и Китая – это позиционная война, а не блицкриг, который хотел совершить Дональд Трамп. Администрация Байдена, возможно, начнет перезагрузку отношений с Китаем, но среднесрочный курс на вытеснение и подавление Китая через систему международных институтов и через политическую борьбу в странах третьего мира будет сохраняться. Рост взаимной торговли и взаимных инвестиций – это следствие экономической выгоды такого партнерства. Нельзя насильно запретить сотрудничество между первой и второй экономиками мира, оно будет продолжаться, пока дает соответствующую норму прибыли. Сотрудничество пойдет на спад, только если норма прибыли станет меньшей".



Главные усилия США будут направлены на сдерживание научного и технологического развития Китая, стремление изолировать его от достижений западных НИОКР и науки, считает Манкевич.



Текущий рост американских инвестиций в Китай эксперт связывает с тем, что, во-первых, Китай раньше других отошел от пандемии, что делает страну привлекательным направлением для прямых инвестиций.



"Во-вторых, в мире напечатали очень много денег, часть из них перетекла на китайский фондовый рынок, который обеспечивает лучшую динамику за счет более позитивных корпоративных прибылей в 2020 году. Эти деньги частично вернутся на родину во второй половине 2021 – начале 2022 года, когда ФРС начнет стерилизовать избыточную ликвидность, а у американских компаний пойдут позитивные отчеты и восстановительный рост прибылей. Это сугубо спекулятивный капитал, по сути, поэтому искать глубокую подоплеку здесь не стоит", – говорит эксперт.