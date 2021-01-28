 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.01.2021
00:33  Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России
00:29  Америка и Китай делят Азию, - Сергей Строкань
00:26  Возвращение Навального - операция немецкой спецслужбы а-ля "Ленин-1917"? - Neue Zurcher Zeitung
00:23  Президент Киргизии вступил в борьбу с коррупцией, - "Къ"
00:18  Блицкриг Трампа против КНР может перейти в позиционную войну Байдена, - Анатолий Комраков
00:15  В Киргизии инаугурацию удачно совместили с арестами, - В.Панфилова
Четверг, 28.01.2021
23:00  Европейцы восстают против власти, - Дм.Бовырин

22:58  Байден сделал России подарок: чем обернется рост цен на нефть
18:54  Уволен и разжалован из генералов глава Погранслужбы Туркмении Дурдыев. Его сменил Нурыев
18:51  Аркадаг не смог победить пандемию корнем солодки. Хотя и очень старался, - Кира Крамер
17:50  Ломать – не строить. Чем отличны протесты в США и России, - А.Песков
17:45  В Усть-Каменогорске забастовали рабочие "Востокмашзавода"
17:27  Зачем Горбачев предал Саддама? Как убивали Ирак, - И.Ходаков
17:20  Казахстан. Загадочное существо нашли в банке с килькой (видео)
17:15  Заки Валиди - Герой Тюркского возрождения или националист и предатель?
17:13  За что 15-летний узбекский подросток стал Героем Социалистического Труда (актуальная история)
17:12  Пересмотр стратегии: Байден может оставить войска в Ираке и Афганистане
17:10  Вся правда о евреях в Казахстане
17:06  Казах Багдат Мусн возглавил Межгоссовет СНГ по космосу
14:31  Заморозьте активы Абрамовича и Усманова из-за атаки на Навального, призывают британские парламентарии, - The Times
14:23  Распад экс-Великобритании необратим, - В.Прохватилов
14:17  Псаки цветы, Байдену мороженое. Зачем Байден звонил Путину, - Вл.Овчинский
14:12  Год спустя десять тайн Covid остаются неразгаданными, - Le Temps
13:18  Скончался экс-глава Казоборонпрома Алмас Косунов
12:32  Как мошенники НАТО дурачат Европу, - Виктор Баранец
11:59  КазБойца ММАшника Куата Хамитова посадили на полгода. За дурной язык
11:46  Проклятая должность. Пост премьера Кыргызстана как трамплин в тюремную камеру, - 24.kg
11:07  Новое Агентство по финансовому мониторингу при КазПрезе возглавил Жанат Элиманов
10:02  На главную Узб-спецслужбу СГБ отныне возложено "изучение проблем узб-молодежи"
09:57  Жаркое мочилово. Массовые беспорядки в ливанском Триполи
09:52  "Не тянут телегу". Мирзиеев анонсировал увольнение 1 министра и 1 облхокима (угадайка)
09:34  В Казе никак не могут досочинять окончательную версию НовоЯза - латиницы
09:27  В Бишкеке инаугурировали в президенты Садыра Жапарова. Под пушечный салют
09:22  Как русская история будет судить Путина, - Дмитрий Ольшанский
09:18  Билл Гейтс: "Мы не готовы к следующей пандемии"
09:15  В Киргизии будут собирать российские броневики. Бишкек ставит на инвесторов из Москвы, - В.Панфилова
09:14  Йемен ловят за руки. ООН обвиняет в казнокрадстве обе стороны конфликта в стране, - М.Беленькая
09:11  Миграционная амнистия в России забуксовала, - Е.Трифонова
00:46  Турецкие военные получили иракскую прописку, - И.Субботин
00:22  США идут на перезагрузку отношений с Ираном, а не с РФ, - Г.Петров
Среда, 27.01.2021
23:29  Как партизаны-маратхи победили непобедимых Великих моголов (актуальная история)
20:22  Активно работающую в ЦА Роскомпанию "РусГидро" возглавил Виктор Хмарин
17:38  Станет ли Северный Казахстан еще одной точкой разлома на территории бывшего СССР
17:37  Тимошенко решила снести Зеленского с помощью референдума
17:34  Атаман Толстов сгубивший Уральское казачество
17:32  Королевская семья Брунея: что известно о ее представителях
15:53  Форум архивных служб России и Казахстана, 29/01 (анонс)
14:51  Надепутатил... У депутата ГосДумы Росси Сопчука конфисковано незаконных "золотых" активов на 38 млрд рублей
13:28  Как делаются "цветные революции". Разбор полетов и обмен опытом
13:17  Advance: главная проблема Киргизии – долги Китаю
13:15  Куда бежать из соцсетей, - Арсений Гончуков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Президент Киргизии вступил в борьбу с коррупцией, - "Къ"
00:23 29.01.2021

Инаугурация Садыра Жапарова прошла на фоне арестов

"Коммерсантъ" от 28.01.2021,
В Бишкеке состоялась инаугурация Садыра Жапарова - президента, который менее чем за полгода прошел путь от заключенного до главы государства. Вызволенный своими сторонниками из тюрьмы, он одержал триумфальную победу на выборах, оставив далеко позади других кандидатов. Придя к власти под лозунгом борьбы с коррупцией, Садыр Жапаров сразу же взялся за дело: еще до инаугурации в стране прошли громкие аресты бывших чиновников и силовиков, обвиняемых в коррупции и одновременно являющихся политическими противниками нового президента.

Инаугурация седьмого президента Киргизии прошла в будничной обстановке - без громких речей и продолжительных аплодисментов. На нее были приглашены почти все кандидаты в президенты, участвовавшие в январских выборах, а также два экс-президента - Роза Отунбаева, руководившая страной в 2010–2011 годах, и Сооронбай Жээнбеков, который ушел в отставку в ходе осенних протестов.

В коротком выступлении после принесения присяги новый президент Садыр Жапаров обозначил свои приоритеты во внутренней и внешней политике. "Киргизия стала известна тем, что за последние 15 лет в стране происходят народные волнения, которые приводят к смене власти. Наши враги радуются такой нестабильности, а наши друзья переживают за нас",- заявил он, призвав все оппозиционные силы к "здравому компромиссу и конструктивному диалогу".

Говоря о внешней политике, Садыр Жапаров особо выделил роль России в урегулировании ситуации после октябрьских событий, когда оглашение результатов парламентских выборов привело к массовым протестам и параличу органов власти. Прозвучали также благодарственные слова в адрес Казахстана и Узбекистана за помощь в борьбе с коронавирусом.

Уже известно, что свой первый зарубежный визит Садыр Жапаров нанесет в Москву.
Дата официально не называется, но, по данным "Ъ", он состоится в феврале. "Руководство России всегда по-доброму относилось к Киргизии, ее народу, вне зависимости от того, кто был у власти. И сегодня российские власти заинтересованы в углублении двусторонних связей. Насколько динамично будут развиваться наши отношения, во многом также зависит от позиции Садыра Жапарова, который получил большой кредит доверия на выборах. Более широкой и интенсивной интеграции по экономическим и гуманитарным вопросам требуют в первую очередь национальные интересы Киргизии",- заявил "Ъ" экс-посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов.

После инаугурации Садыр Жапаров поехал в Дом правительства, где отныне будет располагаться его рабочий кабинет. "Белый дом", в котором трудились все его предшественники и который за последние 15 лет трижды брали штурмом, полностью отдан парламенту. Это решение вписывается в концепцию, согласно которой Киргизия из парламентской должна стать президентской республикой - таковы результаты референдума, который проводился одновременно с президентскими выборами 10 января.

По мнению Садыра Жапарова, идею парламентаризма в Киргизии поняли и претворили в жизнь неправильно: "Политику превратили в бизнес, а депутатские мандаты партии стали продавать за деньги".
В интервью "Ъ" (см. номер от 11 января) он обещал завершить трансформацию органов власти до 1 июня. За это время властям надо успеть провести еще один референдум (чтобы одобрить новый текст Конституции) и выборы в парламент.

Пока же в стране происходят громкие аресты, начавшиеся сразу после выборов. Одним из первых был взят под стражу экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), бывший кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев. Военная прокуратура завела на него два уголовных дела: по подозрению в злоупотреблении должностным положением и коррупции при приобретении земельных участков в селе Кой-Таш. Напомним, что в этом же селе располагается резиденция осужденного на 11 лет экс-президента Алмазбека Атамбаева, ныне заключенного самой известной в Киргизии колонии №47.

Абдиль Сегизбаев был одним из доверенных соратников президента Атамбаева, а во время последней предвыборной кампании - одним из критиков Садыра Жапарова.

В заключении оказались и соратники экс-президента Сооронбая Жээнбекова. За день до инаугурации, 27 января, ГКНБ арестовал бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Как сообщили в ГКНБ, господин Абылгазиев в обход постановления правительства незаконно выделил канадской золотодобывающей компании ЗАО "Кумтор Голд компании" дополнительные территории, после чего общая площадь рудника увеличилась почти в два раза и составила 26,3 тыс. гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.

От нового президента Киргизии ждут и чуда, и репрессий
Экс-премьера обвиняют также в неправомерном увеличении своих активов, покупке дорогостоящей недвижимости на территории Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей и строительстве многоквартирных элитных домов. Все эти незаконные активы оформлялись на подставных лиц.

"За коррупцию арестован уже третий премьер, и список элитных арестантов, похоже, неокончательный,- сказал "Ъ" завкафедрой международных отношений Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) Зайнидин Курманов.- За два года премьерства Абылгазиев приобрел более ста дорогостоящих объектов. Все арестанты пытаются представить это как политические гонения. Политическая элита Киргизии встревожена происходящими арестами и, безусловно, попытается дать отпор Садыру Жапарову. Президент Киргизии - сугубо гражданский человек, но надо признать, что он действует по-военному жестко и бескомпромиссно".

Новому правительству придется работать в авральном режиме",- отметил в беседе с "Ъ" лидер партии "Чындык" ("Правда") Куванычбек Кадыров.

По его подсчетам, в конце 2020 года дефицит бюджета перевалил за отметку 50 млрд сомов (около $625 млн), хотя по плану Минфина не должен был превысить 37 млрд сомов. Причинами стали пандемия коронавируса и октябрьские события, из-за которых многократно уменьшились таможенные и налоговые сборы. "В правительство должны прийти политики, не замешанные в коррупции и не склонные к ней, иначе народные протесты начнутся уже против избранной власти",- заявил Куванычбек Кадыров.

Кабай Карабеков, Бишкек

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611868980
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил ратификационный законопроект, направленный на борьбу с автоугонами
- Несколько мыслей по поводу выступления президента
- В связи с решением Президента о создании нового Агентства по борьбе с экономическими преступлениями, "Ак жол" потребовал ликвидировать дублирующие ведомства
- Кадровые перестановки
- Вокруг бушует игр кутерьма
- "Ак жол": Непродуманные ограничения минздрава приведут к дефициту самых востребованных лекарств
- МИД РК подвел итоги работы в 2020 году
- К сожалению, у части граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть - санврач Алматы
- Казахстанцы не будут платить штраф за нарушение срока регистрации прав на недвижимость
- Работники "Востокмашзавода" не получают зарплату
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  