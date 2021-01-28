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Америка и Китай делят Азию, - Сергей Строкань
00:29 29.01.2021

Вашингтон и Пекин выясняют, кто главный в Индо-Тихоокеанском регионе

"Коммерсантъ" от 28.01.2021,
После смены администрации в Белом доме Вашингтон и Пекин вступили в новую гонку за лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе, государства которого балансируют между двумя мировыми центрами силы. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен провели серию телефонных переговоров с руководством Японии и Южной Кореи, предприняв новую попытку мобилизовать союзников на противостояние с Китаем. Пекин сделал ответный ход, призванный лишить США возможности создать антикитайский альянс. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, обсудив с ним вопрос о проведении трехстороннего саммита Южная Корея-Китай-Япония, идея которого фактически перечеркивает планы Вашингтона.

Первая рабочая неделя новой администрации в Белом доме дала быстрый старт дипломатическому марафону с участием президента Джо Байдена и вступившего в должность в среду госсекретаря США Энтони Блинкена.

В своей программной речи, которую он произнес в первый день работы в Госдепартаменте, 71-й глава американской дипломатии назвал главной задачей восстановление позиций США и "исцеление нации", в котором важную роль должны сыграть внешнеполитическое ведомство и контакты с союзниками и партнерами Вашингтона.

Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо лучше сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США",- заявил Энтони Блинкен.

По его словам, США по-прежнему обладают наибольшим потенциалом для мобилизации других стран "ради общего блага" и нейтрализации угрозы со стороны "противников и соперников".

Значительная часть выступления госсекретаря была посвящена отношениям с Китаем, в котором США видят главную угрозу своему мировому лидерству. Подтвердив решимость продолжать политику в отношении Китая "с позиции силы", о которой ранее он сам и новый глава Пентагона Ллойд Остин подробно рассказали на слушаниях в Сенате, Энтони Блинкен все же был вынужден признать: американская политика по отношению к Китаю не будет состоять только из силового давления. "Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить. Все чаще в этих отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих взаимный интерес, где мы пытаемся работать вместе",- определил модель будущих отношений с Пекином Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Graeme Jennings / Pool, Reuters

В тот же день госсекретарь провел телефонные переговоры с главами МИД Японии, Южной Кореи и Филиппин Тосимицу Мотэги, Кан Ген Хва и Теодоро Локсином. Темами переговоров стали отношения с Китаем, территориальные споры Пекина с его азиатскими соседями, а также ситуация на Корейском полуострове, развитие которой во многом предопределит расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ходе беседы со своим филиппинским коллегой Энтони Блинкен подчеркнул, что "Соединенные Штаты отвергают морские претензии Китая в Южно-Китайском море" за пределами зон, определяемых Конвенцией по морскому праву 1982 года.
Кроме того, он пообещал, что США "будут стоять на стороне государств Юго-Восточной Азии, испытывающих давление со стороны Китая". Говоря непосредственно об отношениях с Филиппинами - одним из традиционных союзников США в регионе, глава Госдепартамента подчеркнул "важность договора о взаимной обороне для безопасности обеих стран и готовность к его применению в случае вооруженных нападений на филиппинские вооруженные силы, государственные суда или самолеты в Тихом океане, включая Южно-Китайское море".

Первые внешнеполитические шаги новой администрации США возвращают привычную для США картину мира
Помимо демонстрируемой новым госсекретарем США активности на азиатском направлении, с первых дней работы в Овальном кабинете Белого дома за укрепление отношений с региональными союзниками взялся лично президент Байден, поговоривший в среду с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. "Лидеры двух стран обсудили неизменную приверженность Соединенных Штатов защите Японии в соответствии со статьей 5 Договора о безопасности, который охватывает и острова Сенкаку (оспариваются Китаем, где их называют Дяоюйдао.- "Ъ"). Они также обсудили вопросы региональной безопасности, включая Китай и Северную Корею",- говорится в заявлении Белого дома.

Президент Байден и премьер Суга согласились с тем, что альянс США и Японии должен оставаться "краеугольным камнем мира и процветания в свободном и открытом регионе Индийского и Тихого океанов".

Выступая в японском парламенте уже после своего первого разговора с Джо Байденом, премьер Суга сообщил, что намерен построить с новым президентом США "личные доверительные отношения". А агентство Kyodo сообщило, что два лидера договорились называть друг друга Еси и Джо.

Новая администрация США поднимает Азию против Китая
В условиях развернутого новой администрацией США стратегического наступления на позиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе Пекин не намерен отсиживаться в глухой обороне и активно ведет свою контригру в зоне интересов США. В день, когда президент Байден позвонил Есихидэ Суге, председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, главными темами которого стали денуклеаризация Корейского полуострова, а также развитие двусторонних отношений после смены администрации США. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, китайский лидер выразил удовлетворение "высоким уровнем стратегического партнерства" между двумя странами и решимостью "укреплять координацию с южнокорейской стороной по международным делам". Примечательно, что Си Цзиньпин особо подчеркнул роль Сеула в политическом урегулировании на Корейском полуострове, которая отошла на второй план в период правления предыдущего президента США Дональда Трампа, в диалоге с КНДР пытавшегося целиком взять инициативу на себя и отодвигавшего южнокорейского союзника на второй план.

Учитывая, что главные рычаги влияния на Пхеньян имеет Пекин, китайская сторона получает сильные козыри в будущей игре на Корейском полуострове, целью которой станет попытка вернуть КНДР за стол переговоров.

Южнокорейская сторона всячески дает понять, что ждет от новой администрации США не усиления давления, которое обещает окружение Джо Байдена, а возобновления дипломатического процесса с подключением к нему Сеула и других ключевых региональных игроков.
"Новому правительству в Вашингтоне потребуется определенное время, чтобы завершить пересмотр политики в отношении Северной Кореи и сесть за стол переговоров",- заявил в Сеуле министр по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен, по словам которого ближайшие месяцы станут решающими для возвращения к диалогу на Корейском полуострове.

Между тем имеющиеся у него мощные рычаги воздействия на Пхеньян становятся далеко не единственным аргументом Китая в споре с США о том, кто есть кто в Азии. В то время как США пытаются выстроить региональную линию обороны от Китая с участием Японии и Южной Кореи, союзники Вашингтона уже строят азиатский треугольник Сеул-Пекин-Токио. В ходе состоявшегося разговора с Си Цзиньпином президент Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что в этом году "Сеул и Пекин смогут совместно работать над проведением трехстороннего саммита Южная Корея-Китай-Япония", который так и не состоялся в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что "Китай будет активно сотрудничать с Южной Кореей, чтобы провести саммит как можно скорее".

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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