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Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России
00:33 29.01.2021

Можно ли верить политическим обещаниям Садыра Жапарова?

Текст: Евгений Погребняк

В Киргизии официально вступил в должность новый президент страны Садыр Жапаров. Он уже заверил в своей полной приверженности к продолжению союзнических отношений с Россией. Однако в Киргизии звучат опасения, что Жапарова слишком многое связывает с Китаем. Есть ли реальная угроза, что руководство Киргизии променяет дружбу с Москвой на союз с Пекином?

Основные внешнеполитические партнеры Киргизии прохладно отнеслись к вынужденной отставке предыдущего президента страны Сооронбая Жээнбекова, состоявшейся в октябре прошлого года. По понятным причинам – к силовым методам смены власти у соседей всегда относятся с подозрением.

И несмотря на то, что новый президент Садыр Жапаров победил на выборах с внушительным результатом в 80% голосов, осадок, что называется, остался. Тем более что биография Жапарова имеет неоднозначный оттенок. Новый президент Киргизии отбывал тюремный срок по обвинению в захвате заложника (губернатора Иссык-Кульской области). Толпа его сторонников смогла вытащить его из тюрьмы, воспользовавшись массовыми протестами из-за фальсификации на парламентских выборах. Сама смена власти имела признаки "цветной революции".

В считаные дни после киргизской революции Жапаров стал премьер-министром, а затем и исполняющим обязанности президента. Такой резкий карьерный взлет сразу породил у политологов обоснованные вопросы. И не только у политологов.

Достаточно сказать, что Москва в тот момент временно приостановила финансовую поддержку Бишкека, в частности заморозила выделение кредита в 100 млн долларов сроком на 20 лет под 1%. Лишь в конце декабря, когда уже стало ясно, к кому в итоге перейдет власть, Россия выделила очередной безвозмездный транш в 20 млн долларов на поддержку бюджета Киргизии.

Надежный союзник?

В Киргизии считают, что новая власть в целом сохранит прежние отношения с внешнеполитическими партнерами. "Во внешней политике Киргизии кардинальных изменений не ожидается, главным стратегическим партнером в рамках ОДКБ и ЕАЭС по-прежнему останется Российская Федерация", – заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Эдиль Осмонбетов.

Такая позиция легко объяснима – она отражает надежды избирателей. Общественность и элиты Киргизии всегда требуют от своего президента иметь крепкие союзнические связи с Москвой, и в частности с российским президентом, чей авторитет всегда был высок среди населения Киргизии. Возможность ухудшения отношений с Россией воспринимается с большой настороженностью. Конфликт с РФ ударит по благосостоянию киргизов во много раз больнее, чем это случилось во время разрыва с Россией с грузинами или жителями Украины. Причиной тому гораздо большая экономическая зависимость Киргизии от отношений с Москвой.

В России регулярно находится около одного миллиона киргизистанцев, большинство из которых составляют трудовые мигранты. Денежными переводами на родину они содержат свои семьи. В 2019 году мигранты перевели в Киргизию 2 млрд 407 млн долларов, большинство из которых отправили из России. Безвизовый въезд и легкие условия трудоустройства являются важными факторами для экономического существования миллионов киргизстанцев.

Не стоит сбрасывать со счетов и сферу безопасности: Россия безвозмездно поставляет оружие, фактически содержит армию Киргизии – а ведь эта страна окружена сложными соседями. ОДКБ гарантирует Киргизии территориальную целостность и военную поддержку. К этому стоит добавить и историческую лояльность Киргизии к России, которая в свое время до самого последнего и не думала покидать СССР.

Во многом поэтому Жапаров поспешил подтвердить, что русский язык сохранит в стране статус официального, а Россия останется стратегическим союзником. Тем не менее, во властных структурах Киргизии увидели особый сигнал в том, что после победы на президентских выборах Жапаров дождался поздравлений от президента России не сразу – и это было только короткое сообщение на сайте Кремля, а не личный звонок по телефону.

"После традиционных слов о дружбе Россия будет ждать от Жапарова конкретных действий, подтверждающих этот настрой, – объяснил газете ВЗГЛЯД доцент факультета международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов. – Но нет уверенности, что Жапаров действительно будет придерживаться твердого пророссийского курса. Ни в одном из внешнеполитических вопросов, в которых интересы России противостояли бы интересам Запада, Бишкек не выступил на стороне Москвы. С точки зрения экономической главным партнером Киргизии является Китай. Но китайцев в стране не любят, от Китая ждут территориальных претензий. Поэтому президенту придется лавировать между экономическими интересами страны и антикитайскими настроениями избирателей".

Китайский след

Для таких оценок, к сожалению, есть основания. Все больше обнаруживается свидетельств того, что киргизская элита тесно связана с китайским бизнесом. А это, в свою очередь, может оказывать влияние и на политическую повестку в стране.

В частности, во время предвыборных дебатов влиятельный политик, кандидат в президенты Канат Исаев заявил, что Садыр Жапаров связан с Китаем через приближенного к нему депутата Адыла Жунус уулу. Журналисты проверили данное высказывание и действительно обнаружили связь. У Жапарова с Адылом Жунус уулу имеются совместные бизнес-проекты в Бишкеке. Сам же Адыл родился и вырос в Китае и лишь в 2001 году получил киргизское гражданство. Оставшиеся там родственники работают в китайских госструктурах и даже имеют родственные связи с действующими губернаторами в Китае.

Также в коррупционных связях с Китаем Жапарова обвинял еще один кандидат в президенты, экс-глава Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.

Сам Жапаров так опроверг эти обвинения: "Ничего на меня не нашли, это их фантазия. Нет фактов, что мне продали земли. Меня в этом не смогут обвинить. Из-за того, что на меня нет ничего, придумали, что шпион Китая, друг шпиона Китая. Но сейчас народ не такой, какой был лет 20–30 назад. У всех есть смартфоны, источники информации открыты. Любая информация доходит за несколько минут", – отметил новоизбранный президент Киргизии.

Некоторые сигналы на этот счет можно прочесть и в экономических планах нового президента. Жапаров обещает за короткий срок вытащить свою страну из нищеты.

Основой для этого он видит разработку железорудного месторождения "Жетим-Тоо". "Это будет проектом, который вытащит нашу экономику из болота", – заявлял в декабре Жапаров. Но как именно будут реализованы столь амбициозные планы, непонятно, ведь у Киргизии нет самостоятельного опыта в разработке настолько больших и труднодоступных месторождений. К тому же в данный проект нужно вложить немало средств, которых у Киргизии просто нет. В политических кругах страны сразу стало звучать мнение, что разработка месторождения достанется китайским компаниям.

Поэтому в Киргизии все чаще возникают вопросы: насколько тесно связан Жапаров с Китаем? Возможно ли такое, что новый президент страны отдаст китайским компаниям (в том числе в счет погашения госдолга) месторождения полезных ископаемых?

Как Трампу приходилось доказывать, что он не российский шпион, так и Жапарову уже приходится – и придется в дальнейшем – заверять своих избирателей, что он не работает на Пекин. Возможно, эти подозрения Жапарову придется развеивать в том числе и перед Россией.

Источник - Взгляд
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