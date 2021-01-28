Киргизия клянчит у РосГазпрома снижения цены на газ

08:13 29.01.2021

28 января 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Артем Новиков и замглавы "Газпрома" обсудили возможность снижения цены на газ



И. о. премьер-министра Артем Новиков встретился с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.



Отмечается, что стороны обсудили ход реализации инвестиционной программы ОсОО "Газпром-Кыргызстан" по газификации страны на 2021 год и возможности перехода на газомоторное топливо автопарка государственных организаций.



"Правительство придает большое значение вопросам обеспечения энергетической безопасности и развития топливно-энергетического сектора. ОсОО "Газпром-Кыргызстан" является нашим надежным партнером, с которым нам уже удалось реализовать ряд проектов, в том числе в социальной сфере. Уверен, что наше двустороннее сотрудничество будет и в дальнейшем наполнено конструктивным содержанием", - отметил Артем Новиков.



Виталий Маркелов подчеркнул, что наряду с основной деятельностью компания уделяет большое внимание развитию спорта и поддержке образования в стране.



"В рамках проектов, реализуемых нашей компанией в Кыргызстане, уже построен ряд социальных и спортивных объектов, которые успешно функционируют в интересах граждан страны", - сказал он.



Артем Новиков и Виталий Маркелов также обсудили вопросы ценообразования и возможности снижения цены на природный газ, в том числе создания специального тарифа для ТЭЦ Бишкека.



Отметим, что с 2016 года идет полномасштабная работа по газификации жилых массивов города и населенных пунктов Чуйской области. На сегодня около 58 процентов жителей жилых массивов являются абонентами ОсОО "Газпром-Кыргызстан".