 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хороших отношений между Россией и США не будет никогда, - В.Васильев
09:53 29.01.2021

Хороших отношений между Россией и США не будет никогда

Россия может установить хорошие и даже теплые отношения с США только при полном отказе от своего суверенитета. На память сразу же приходят слова русского генерала Алексея Вандама (Едрихина), военного разведчика и геостратега: "Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом!" и "Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ".

Должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам в администрации президента Джо Байдена должна занять Виктория Нуланд. О выдвижении ее кандидатуры на этот пост было сообщено еще до вступления Джо Байдена в должность. При этом было высказано мнение, что Виктория Нуланд "обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов".

Следует заметить, что Нуланд с 2016 года имеет самое высокое личное звание на дипломатической службе США - Career Ambassador (Карьерный посол), это старший дипломатический пост. Лицо на данный пост выдвигается президентом и утверждается Сенатом США.

Предстоящее назначение, по мнению американского журнала The National Interest, свидетельствует о том, что ухудшение отношений России и США при президенте Джо Байдене продолжится. Издание 15 января 2021 года опубликовало статью под красноречивым заголовком "Выбор Джо Байдена в пользу Виктории Нуланд означает, что отношения с Россией могут ухудшиться".

В публикации Нуланд описывается как фигура, которая "сыграла ключевую роль в реализации политики администрации Обамы на Украине во время и после революции Евромайдана 2014 года". А также делается вывод, что она всегда поддерживала и участвовала в реализации всех политических решений администрации президента Барака Обамы, "направленных на противодействие, сдерживание и устрашение Москвы".

Теперь рассмотрим несколько интересных фактов из биографии Нуланд. Она закончила элитный частный колледж Choate Rosemary Hall и престижный Брауновский университет, факультет государственной политики, где изучала политологию, историю, а также русскую литературу. В 1982 году Виктория по программе обмена молодежными делегациями между СССР и США провела две недели в Одессе, в пионерском лагере "Молодая гвардия". 1984 году в течение восьми месяцев она работала переводчиком на советском рыболовецком судне.

Данные факты биографии прямо говорят о том, что Викторию Нуланд специально готовили для работы на советском (российском) направлении.

Виктория Нуланд работала в Госдепартаменте США с 1984 по 2017 год, в том числе в качестве посла в НАТО с 2005 по 2008 год и помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии с 2013 по 2017 год. В настоящее время она является старшим советником в Albright Stonebridge Group бывшего американского госсекретаря Мадлен Олбрайт и старшим научным сотрудником Института Брукингса.

Кстати, по данным из открытой печати, ее муж Роберт Каган - авторитетный идеолог неоконов. Он является международным обозревателем газеты The Washington Post, редактором и автором сетевых изданий The New Republic и The Weekly Standard. Каган - один из соучредителей проекта неоконов "Новый американский век", который направлен на продвижение глобального лидерства Америки. Во время учебы в Йельском университете Роберт состоял в тайном обществе "Череп и кости" и, скорее всего, и сейчас является его членом.

Есть основания полагать, что о своем выдвижении на должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд знала задолго до января 2021 года. В американском журнале Foreign Affairs, номере за июль-август 2020 года, была опубликована ее статья под названием "Загнать Путина в угол. Как уверенная в себе Америка должна вести себя с Россией". Публикация носит программный характер.

В этой программе ничего нового. Все изложено в следующей цитате: "Однако первым делом должна стать более единая и надежная защита интересов безопасности США и союзников, где бы Москва не бросала им вызов. С этой позиции силы Вашингтон и его союзники могут предложить Москве сотрудничество, когда это возможно.

Они также должны противостоять попыткам Путина отрезать свое население от внешнего мира и напрямую говорить с российским народом о пользе совместной работы и о цене, которую они заплатили за жесткий поворот Путина от либерализма". Еще одна интересная цитата: "Российский народ должен знать, что Вашингтон и его союзники дают ему и России выбор".

Кратко можно резюмировать так: укрепление связей с союзниками США и выступление единым фронтом против России, а также упор на раскачку ситуации внутри России.

По внутренней ситуации предлагается особое внимание уделить молодежи: разрешение безвизовых поездок в США и другие страны Запада россиянам в возрасте от 16 до 22 лет, удвоение поддерживаемых правительствами западных стран образовательных программ в колледже и аспирантуре для россиян для обучения за рубежом и предоставление более гибких рабочих виз для тех, кто окончил.

Нуланд пишет, что Вашингтон должен попытаться охватить как можно большую молодежную аудиторию в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на Facebook, Telegram и YouTube, а также на других новых русскоязычных цифровых платформах. Реализацию данной стратегии через соцсети уже можно было наблюдать при организации протестных акций в России 23 января 2021 года.

Состояние двусторонних отношений между Россией и США очень точно в ноябре 2020 года охарактеризовал президент России Владимир Путин. Он сказал следующее: "Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены".

Решение о продлении на пять лет Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - это позитивное событие, и продление выгодно как России, так и США. Можно даже сказать, что Вашингтон в нем больше нуждается, т.к. отстает от Москвы в вопросах модернизации своих стратегических ядерных сил. Но это не признак потепления отношений, это пример избирательного взаимодействия.

Какие же прогнозы на будущее?

Хороших отношений между Россией и США не будет никогда. И это следует усвоить раз и навсегда. Отношения между нашими странами будут плохими или очень плохими.

Россия может установить хорошие и даже теплые отношения с США только при полном отказе от своего суверенитета. На память сразу же приходят слова русского генерала Алексея Вандама (Едрихина), военного разведчика и геостратега: "Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом!" и "Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ".

Однако и военно-политическое руководство нашей страны, и подавляющее число российских граждан выступают за суверенитет и самостоятельное развитие.

В то же время не будет и крупномасштабного военного конфликта с США в силу наличия у России мощного и современного ядерного потенциала как гаранта нашего суверенитета. А мирное время следует на полную катушку использовать для решения задач внутреннего развития страны.

28 января 2021
Владимир Васильев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611903180
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