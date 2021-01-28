 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Карашев, Марипов и Мырзакматов отказались от поста КырПремьера. Не хотят на нары?
09:57 29.01.2021

29 января 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Трое отказались. В парламенте обсуждают кандидатуры на пост премьер-министра

В парламенте обсуждают кандидатуры на пост премьер-министра. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

По данным источников, предложения возглавить кабмин поступали депутату Аалы Карашеву, председателю Счетной палаты Улукбеку Марипову и экс-мэру Оша Мелису Мырзакматову. Однако они отказались. Пока члены коалиции парламентского большинства остановились на кандидатуре нынешнего и. о. премьера Артема Новикова.

Ранее Дастан Бекешев сообщил 24.kg, что процедура согласования по претенденту на пост главы кабмина пройдет формально. Вероятно, что в списке кандидатов появится и нынешний председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Нардеп считает, что после принятия на референдуме новой Конституции правительство будет, скорее всего, переназначено.

Напомним, глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов сообщил, что окончательный проект новой редакции Конституции готов. По его словам, на днях документ будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша и они обязаны выставить его на общественное обсуждение. Однако группа нардепов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.

Перекройка Конституции - изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным - срок полномочий истек.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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