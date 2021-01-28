Дидье Рауль: "Лучше не сажать людей на карантин, мы сведем всех с ума"

10:15 29.01.2021

28 января 2021 г.

Корреспондент | Le Figaro



(...) "Мы не собираемся предлагать населению жить в полной изоляции до конца истории человечества!" (...) "Лучше не сажать людей на карантин, мы сведем всех с ума!" Приглашенный в четверг, 28 января, на радиостанцию Radio Classique в партнерстве с газетой Le Figaro профессор Дидье Рауль высказался против санитарных ограничений во Франции, которые в настоящее время обсуждаются исполнительной властью.



"Свои слова Дидье Рауль оправдал тем, что он "не видит никакой синхронизации между социальными решениями и развитием эпидемии". "Нельзя сказать (что принятые меры) сыграли роль в борьбе с эпидемией", - считает он. Между тем, по данным, переданным Министерством здравоохранения Франции, количество умерших пациентов, поступающих в реанимацию или просто госпитализированных, в периоды карантина уменьшилось, - отмечает автор статьи. - Директор Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе также считает, что меры правительства стали реакцией на "неадекватные эмоции".



"(...) По мнению Дидье Рауля, нынешние цифры объясняются "двумя факторами": первый - это "ожирение. Мы живем в обществе, страдающем от ожирения (...), с чем действительно надо бороться, так это с ожирением и употреблением сладких напитков", - настаивал профессор. Второй - это "возраст": "Текущая смертность в среднем составляет 81 год. Covid не изменит продолжительность ожидаемой жизни". Однако в своем последнем отчете Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) объясняет, что в 2020 году пандемия привела к снижению ожидаемой продолжительности жизни на 0,4 года для женщин и 0,5 года для мужчин", - указывает Le Figaro.



"Если говорить о людях моложе 65 лет, то они либо умерли с Covid и не от Covid, либо у них были факторы риска, такие как метастазы рака", - утверждает Дидье Рауль.



(...) "Будут ли эффективными действующие вакцины? "С научной точки зрения, опаснее делать вакцину на одном пептиде, чем на всем вирусе (вакцины Pfizer и Moderna нацелены на молекулу спайк-белка, которая цепляется за клетки организма). Сделанный выбор является сверхнаучным. Он не эмпирический. Выбранная вакцина представляет собой гипертехническую вакцину, созданную в условиях непривычно ускоренных испытаний", - рассуждает он, а затем воздает дать "стратегии китайцев", которые "берут циркулирующий вирус и инактивируют его".



(...) "Наконец, Дидье Рауль призывает "позволить людям жить" и "лечить их". "Со временем мы напишем историю этой болезни и скажем: "В тот период они обезумели. Вместо того, чтобы лечить людей, они говорили им оставаться дома, не заботясь о себе, и это одна из самых странных вещей в истории современных стран".



Источник: Le Figaro