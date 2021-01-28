 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.01.2021
13:03  Есть ли Красный Путин внутри белого Путина? - Г.Садулаев
12:56  Финт ушами. Песков опроверг слова Симоньян о скором присоединении Донбасса к России
12:29  Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...
11:52  С блогеров в Таджикистане хотят брать налоги. Насколько это реально?
10:41  Пентагону пора переосмыслить наихудшие сценарии против Китая и России, - Брайан Кларк
10:37  О смерти одного из Ротшильдов...и некоторых конспирологических версиях, - В.Катасонов
10:35  Талибы опровергли "вознаграждение" от России за "убийство американских солдат"

10:32  В акимате Алматы создают "Управление креативных индустрий". Лишь бы не работать...
10:25  Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров КазПравительства
10:20  УкрХисторики доказывают: Джо Байден - прямой потомок князей Рюриковичей
10:15  Дидье Рауль: "Лучше не сажать людей на карантин, мы сведем всех с ума"
09:57  Карашев, Марипов и Мырзакматов отказались от поста КырПремьера. Не хотят на нары?
09:53  Хороших отношений между Россией и США не будет никогда, - В.Васильев
09:35  Скончался Народный артист СССР Василий Лановой
08:13  Киргизия клянчит у РосГазпрома снижения цены на газ
06:18  Задержан за коррупцию еще один экс-директор Кыргызской авиагавани "Манас" - Нурсултан Белеков
00:33  Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России
00:29  Америка и Китай делят Азию, - Сергей Строкань
00:26  Возвращение Навального - операция немецкой спецслужбы а-ля "Ленин-1917"? - Neue Zurcher Zeitung
00:23  Президент Киргизии вступил в борьбу с коррупцией, - "Къ"
00:18  Блицкриг Трампа против КНР может перейти в позиционную войну Байдена, - Анатолий Комраков
00:15  В Киргизии инаугурацию удачно совместили с арестами, - В.Панфилова
Четверг, 28.01.2021
23:00  Европейцы восстают против власти, - Дм.Бовырин
22:58  Байден сделал России подарок: чем обернется рост цен на нефть
18:54  Уволен и разжалован из генералов глава Погранслужбы Туркмении Дурдыев. Его сменил Нурыев
18:51  Аркадаг не смог победить пандемию корнем солодки. Хотя и очень старался, - Кира Крамер
17:50  Ломать – не строить. Чем отличны протесты в США и России, - А.Песков
17:45  В Усть-Каменогорске забастовали рабочие "Востокмашзавода"
17:27  Зачем Горбачев предал Саддама? Как убивали Ирак, - И.Ходаков
17:20  Казахстан. Загадочное существо нашли в банке с килькой (видео)
17:15  Заки Валиди - Герой Тюркского возрождения или националист и предатель?
17:13  За что 15-летний узбекский подросток стал Героем Социалистического Труда (актуальная история)
17:12  Пересмотр стратегии: Байден может оставить войска в Ираке и Афганистане, - А.Юранец
17:10  Вся правда о евреях в Казахстане
17:06  Казах Багдат Мусин возглавил Межгоссовет СНГ по космосу
14:31  Заморозьте активы Абрамовича и Усманова из-за атаки на Навального, призывают британские парламентарии, - The Times
14:23  Распад экс-Великобритании необратим, - В.Прохватилов
14:17  Псаки цветы, Байдену мороженое. Зачем Байден звонил Путину, - Вл.Овчинский
14:12  Год спустя десять тайн Covid остаются неразгаданными, - Le Temps
13:18  Скончался экс-глава Казоборонпрома Алмас Косунов
12:32  Как мошенники НАТО дурачат Европу, - Виктор Баранец
11:59  КазБойца ММАшника Куата Хамитова посадили на полгода. За дурной язык
11:46  Проклятая должность. Пост премьера Кыргызстана как трамплин в тюремную камеру, - 24.kg
11:07  Новое Агентство по финансовому мониторингу при КазПрезе возглавил Жанат Элиманов
10:02  На главную Узб-спецслужбу СГБ отныне возложено "изучение проблем узб-молодежи"
09:57  Жаркое мочилово. Массовые беспорядки в ливанском Триполи
09:52  "Не тянут телегу". Мирзиеев анонсировал увольнение 1 министра и 1 облхокима (угадайка)
09:34  В Казе никак не могут досочинять окончательную версию НовоЯза - латиницы
09:27  В Бишкеке инаугурировали в президенты Садыра Жапарова. Под пушечный салют
09:22  Как русская история будет судить Путина, - Дмитрий Ольшанский
09:18  Билл Гейтс: "Мы не готовы к следующей пандемии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
УкрХисторики доказывают: Джо Байден - прямой потомок князей Рюриковичей
10:20 29.01.2021

Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой
Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена 29 января 2021,
Текст: Дмитрий Бавырин
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, "украинских князей". Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.

Родство президента Джо Байдена с киевскими князьями – это не фарс в духе древних укров, вырывших Черное море. Потому что фарс на тему родословной нового президента США был отыгран украинцами раньше, они без этого не могут.

"Байден – далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды. Именно его прапрапрадеду – лондонскому банкиру – передали на хранение золото Полуботка, благодаря которому и поднялись Штаты", – утверждает, к примеру, доктор политических наук, проректор открытого международного университета "Украина", бывший сотрудник администрации президента Валерий Бебик.

Реальный Байден неоднократно заявлял, что по происхождению он ирландец, но на рубеже XIV–XV веков в числе его предков действительно обнаруживаются поляки, родственные династии Рюриковичей.

Другое дело, что ни Ярослав Мудрый, ни даже Даниил Галицкий не были "украинскими монархами", так как к тому времени ни Украина, ни украинский народ, ни украинский язык еще не сформировались – самоидентификация у этих правителей была русская.

Таким образом, мы в очередной раз вернулись к проблеме передела совместного с украинцами исторического наследия. К тому, что Украина агрессивно ведет свой национальный брендинг, и это является не просто бреднями блогеров, а государственной политикой на международном уровне.

Если бы север Восточной Пруссии после Второй мировой войны включили в состав не РСФСР, а Украинской ССР, Иммануила Канта позиционировали бы сейчас как великого украинского мыслителя.

Наиболее распространенный способ исторического мародерства Киева – приписывание к украинцам русскоязычных исторических личностей из области политики, науки и культуры на основании места их рождения. В списке Сергей Королев, Игорь Сикорский, Петр Чайковский, Владимир Вернадский и многие другие. С русской стороны к этому чаще относятся с иронией (осознание значительности национального вклада в науку и культуру благотворно влияет на комплексы), но с украинской все очень серьезно – мародерством заняты первые лица страны, а "Википедию" правят под контролем министра иностранных дел.

Ранее снисходительно-созерцательная позиция русских была вполне уместна, поскольку соответствует статусу России и русской культуры – мелочная торговля с жуликами не подходит для великих цивилизаций. Но теперь для российской внешней политики наступает пора относиться к этому вопросу чуть более серьезно и выработать некие принципы, по котором мы будет делить совместное историческое наследие с враждебным к нам украинским государством.

Главный принцип очевиден: все приятное и полезное мы оставляем себе, а темное, жуткое и мрачное отписываем Украине, если для этого не приходится врать в пошлом киевском стиле про "Анну – украинскую королеву Франции".

Разумеется, это не значит, что российские дипломаты должны следить за тем, чтобы борщ в международных ресторанных гидах указывали блюдом нашей национальной кухни, как делают это соседские дипломаты (им такое по статусу, нашим – нет). Речь идет о понятиях значительно более важных, причем спорить придется не с украинской властью, а с игроками позначительнее. В том числе – с администрацией Джо Байдена. В том числе – в контексте происхождения ее функционеров.

Важный повод для этого выдался совсем недавно, когда шеф байденовской дипломатии Энтони Блинкен решил вспомнить о своих российских корнях. "Мой дед Морис Блинкен бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке", – заявил, в частности, он.

Энтони Блинкен – аватар Байдена, назначение которого указывает скорее на то, что президент намерен лично заниматься основными вопросами внешней политики, в отличие от Трампа, Обамы и Буша. Но этот человек хорошо разбирается в пиаре и крайне негативно
относится к России. Упоминание им погромов применительно к нашей стране необязательно считать случайностью. Это может быть намеренной дискредитацией нашего исторического образа.
Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи. То есть с формальной точки зрения Блинкен сказал правду.

Но вот же интересно получается: родившийся в Киеве и переехавший в Америку русскоязычный авиаконструктор Сикорский – "выходец с Украины", а дед Блинкена, бежавший от этнических чисток из того же города несколькими годами ранее, спасался почему-то из России.

В такие моменты уже нужно вмешиваться, иначе сами удивимся в будущем, как так получилось, что Украину воспринимают в мире как кузницу гениев, а Россию как родину погромщиков. На стороне Киева сейчас играет мощный продюсерский центр – Соединенные Штаты, которые многие не любят, которым многие не верят, но почти все слушают, о чем те говорят.

На эту тему
У Зеленского есть "козырь" против Байдена
Украина объявила России войну в "Википедии"
Десять знаменитостей, которых Киев превратил в "украинцев"
Очередной международный историко-политический "батл" между Москвой и Киевом начнется уже очень скоро, причем в нем обязательно примут участие и Блинкен, и Байден, для которого в украинской теме много личного и деликатного.
Задача Киева – убедить Запад в необходимости переписывания Минских соглашений в свою пользу: так, чтобы не отвечать за срыв договоренностей, переведя стрелки на "Москву, оккупировавшую украинский Донбасс". Со своей стороны, Россия, судя по всему, противопоставит этому концепцию русского Донбасса, имеющего право на национальное самоопределение.

США и Запад будут на стороне Украины – это неизбежно. Донбасс может остаться русским или даже стать частью РФ только вопреки им. Но имидж в международной дипломатии сам по себе значит многое, а информационные войны теперь ведутся со всей серьезностью настоящих, поэтому в исторических дискуссиях вокруг Новороссии нужно чутко следить за акцентами и не стесняться поправлять "уважаемых западных партнеров".

Степан Бандера – это украинский фашист. Донецк – это русский город. А дед госсекретаря США спас свою жизнь, бежав с Украины, в столице которой последний еврейский погром случился уже после Второй мировой войны. Уж такая она, Украина. Не такая, как русский Донбасс.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611904800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года №501
- Сенаторы приняли закон по "оцифровке" услуг нотариуса
- А. Мамин: основная задача на данный момент - проведение массовой вакцинации
- А. Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику
- Крымбек Кушербаев провел совещание Государственной комиссии
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года
- Рабочий визит Р. Скляра в Москву: рассмотрен ряд двусторонних вопросов казахстанско-российского сотрудничества
- Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены - Илеуова
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  