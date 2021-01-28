 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров КазПравительства
10:25 29.01.2021

В 2020 году к уголовной ответственности привлечено 210 руководителей различного ранга, сообщил глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии, передает zakon.kz.

Мы всецело обеспечиваем неотвратимость наказания. В отчетном периоде пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, а также 112 фактов системной коррупции. В суде рассматривается 4 дела по фактам создания ОПГ. К уголовной ответственности привлечено 210 руководителей различного ранга. Осуждено 722 лица, в числе которых один аким области, 4 заместителя областных акимов, 2 ответственных секретаря, 2 председателя комитетов, 1 посол, 5 судей, 10 районных акимов и их заместителей.
Алик Шпекбаев
По его словам, расследуются уголовные дела в отношении 5 вице-министров, 5 председателей комитетов и их заместителей, а также 5 топ-менеджеров квазигосорганизаций.
Предан суду ряд должностных лиц и руководителей подрядных организаций по факту хищения бюджетных средств при строительстве "Астана LRT". Завершено расследование в отношении экс-председателя правления "СК-Фармация".

По делу БТА-банка обеспечено возмещение ущерба на сумму более 12 млрд тенге. Еще 6,4 млрд тенге возмещено в рамках уголовного дела в отношении экс-председателя правления АО "Продкорпорация".

Глава Агентства также отметил, что Антикор обеспечил рекордное возмещение ущерба в прошлом году.

Сумма возмещенного ущерба по уголовным делам составила 50,7 млрд тенге, что более чем в два раза выше показателя 2019 года (22,7 млрд тенге). Объем кратных штрафов по фактам взяточничества и хищений составил 2,8 млрд тенге, арестованного имущества – 1,2 млрд тенге, - отметил председатель Агентства.

Источник - zakon.kz
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