В акимате Алматы создают "Управление креативных индустрий". Лишь бы не работать...

10:32 29.01.2021

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на сессии маслихата, проходящей в формате онлайн, предложил создать в мегаполисе новое Управление, передает zakon.kz.



Глава мегаполиса сообщил, что в городе предложено создать Управление креативных индустрий.



Алматы - это современный город высокой культуры, креативных людей, передовых идей, город с продвинутым стилем жизни, задающий модные тренды и высокие стандарты качества во всем, город четко следующий ключевым приоритетам Стратегии развития "Алматы-2050". Мегаполис постоянно интегрирует в себя креативных, талантливых и уникальных людей с нестандартным мышлением, а наличие современных цифровых инструментов умножает динамику роста. Именно креативная индустрия - одно из наиболее перспективных направлений развития экономики, движущая сила драйва крупных городов, делающая их особенно притягательнымидля мирового сообщества, - сказал аким.

Он подчеркнул, что потенциал креативных индустрий во всем мире становится неотъемлемой частью промышленной политики. Эти специфические отрасли пользуются государственной поддержкой в Великобритании, Китае, Японии, Южной Корее, России и многих других странах. Наращивание производства в сфере креативных индустрий произошло только после того, как на государственном уровне были сформулированы само понятие и задачи индустрии.



Решение о создании Управления креативных индустрий Алматы сформировалось с учетом неоднократных предложений представителей творческой общественности. Согласно аналитическим данным, для становления креативного сегмента необходима интегративная поддержка государства, в задачи которого входит грамотная координация работы, всестороннее содействие и системное развитие потенциала, - сказал Сагинтаев.

На основании вышеизложенного градоначальник попросил депутатов поддержать данный вопрос.



Депутат Арманжан Байтасов высказался в поддержку данного предложения, по итогам голосования депутаты маслихата единогласно поддержали предложение Сагинтаева о создании нового Управления.