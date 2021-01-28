Талибы опровергли "вознаграждение" от России за "убийство американских солдат"

10:35 29.01.2021

29 января 2021, Наталья Ануфриева

Москва не предлагала талибам вознаграждение за убийства американских солдат в Афганистане, информация об этом является абсолютной неправдой, заявил заместитель главы политического офиса запрещенного в России движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай.



Станакзай заявил, что "это абсолютная ложь, мы полностью это отрицаем", передает РИА "Новости".



"Никто не должен нам давать вознаграждения за убийства американцев, мы их убиваем с 2001 года. Мы боремся с ними и без всяких вознаграждений", – добавил он.



Он сообщил также, что в данный момент с Россией обсуждается вопрос снятия санкций Совета безопасности (СБ) ООН с движения, в "Талибане" рассчитывают на содействие Москвы по этому вопросу.



Кроме того, представитель талибов заявил, что планы президента США Джозефа Байдена пересмотреть соглашение с движением не означают, что Вашингтон выходит из договоренностей. Талибы надеются, что США будут выполнять соглашение.



Ранее США не нашли доказательств "сговора" России с талибами.



Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о "сговоре" Москвы с движением "Талибан". ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией "средней надежности".



Центральное командование вооруженных сил США не поверило в "сговор". В Белом доме назвали статью безосновательной.



В июле глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал сообщений от разведки о якобы "вознаграждениях от Москвы" афганским боевикам за убийства американцев.



Между тем в январе администрация Байдена решила пересмотреть соглашение экс-президента США Дональда Трампа с талибами. 29 февраля 2020 года США заключили мир с "Талибаном", они пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск.