Пентагону пора переосмыслить наихудшие сценарии против Китая и России, - Брайан Кларк

10:41 29.01.2021

Автор боится нападения России или Китая на США, при этом его беспокоит и то, что США готовятся к старомодной войне с борьбой на истощение противника, кораблями и крупными соединениями. А надо готовиться убивать врагов в гражданской одежде, громить их коммуникации, сохраняя свои, - словом, к гибридной войне. Вот такой наказ новому президенту.

Брайан Кларк (Bryan Clark)



Стратегическое планирование Пентагона - это сложная и густая смесь предположений и прогнозов, но наиболее действенный ее ингредиент - все же оперативные сценарии. Их важность меняется при смене администрации. К тому же угрозы появляются и исчезают, но описание ситуаций, которые предстоит учитывать вооруженным силам США, играет ключевую роль для определения направлений, куда пойдут ассигнования на оборону. Увы, организационная инерция и постоянное соревнование за бюджетные доллары толкают военные службы США к сценариям, которые зиждутся на старых и дорогих программах. А враги Америки тем временем переходят к совершенно иному типу войны.



В течение последнего десятилетия Министерство обороны естественным образом сосредоточило свои планы на равных противниках вроде Китая и России и государствах-изгоях с ядерным оружием вроде Северной Кореи. В анализе министерства обороны США преобладают напряженные конфликты с этими противниками, но они исходят из предположения, что худшие сценарии - например, вторжение на Тайвань - также охватывают и случаи "менее тяжкие". Например, затяжную блокаду юго-западных островов Японии или продолжительную подводную угрозу у побережья США.



Зная упор нашего Министерства обороны на боевые действия высокой интенсивности, наши потенциальные противники методично разрабатывают стратегии и системы, чтобы обойти преимущества вооруженных сил США. Они хотят воспользоваться их уязвимостями, избегая при этом ситуаций, к которым готовятся американские войска. Ориентируясь на узкий набор высокоинтенсивных конфликтов в качестве основных угроз и в дальнейшем, министерство обороны может угодить в ловушку.



Новое поле битвы



В рамках своих попыток обойти военную мощь США китайские и российские военные стремятся сделать основным полем битвы будущего конфликта информацию и принятие решений. Концепции вроде "войны за уничтожение системы" Народно-освободительной армии Китая или "войны нового поколения" российских вооруженных сил отряжают силы на электронную или физическую порчу источников информации и средств связи противника. Они собираются ввести в наши системы ложные данные, которые дезориентируют защищающуюся сторону и затрудняют ее понимание ситуации.



В своих гибридных кампаниях либо кампаниях "серой зоны" китайские и российские вооруженные силы и военизированные формирования сочетают информационные операции с изоляцией противника, не допуская при этом значительного обострения конфронтации. Избегая действий, за которыми неминуемо последуют ответные действия США, китайские и российские войска обеспечивают себе преимущество в принятии решений и лишают американское командование доступных вариантов.



Операции, ориентированные на принятие решений - вроде тех, что проводят правительства КНР и России - по всей видимости, станут важной формой конфликта будущего. особенно по мере того, как столкновения все чаще выходят из контекста крупномасштабной битвы за выживание, где решающим фактором становится истощение противника.



Под занавес холодной войны революционный подход вооруженных сил США к высокоточной войне основывался на современных на тот момент технологиях передачи данных, скрытности и управляемого оружия. А противник готовится к войне, ориентированной на принятие решений. Такая война может оказаться эффективнейшим способом использования искусственного интеллекта и автономных систем в военных целях - на сегодняшний день это, пожалуй, наиболее передовые технологии.



Выигрышные факторы в операциях, ориентированных на принятие решений, не совпадают с старыми сценариями времен войны на истощение, лежащими в основе сегодняшнего стратегического планирования Пентагона. В конфликтах, где основные направления усилий определяет информация и принятие решений, преимущество обеспечивают не смертоносность в отношении противника, а собственная приспосабливаемость и устойчивость. В информационном противостоянии наилучшие решения примет командир, чья способность делать осознанный выбор тактики сохранится в течение наиболее длительного времени и чьи силы быстрее приспособятся к новым условиям. Более того, лучше приспосабливающиеся силы смогут затруднить и испортить процесс принятия решений командирам противостоящей стороны.



Иной набор худших сценариев



Ситуации, которые министерство обороны рассматривает на сегодняшний день - это, например, короткие, интенсивные вторжения на Тайвань. А также набеги удары РФ и КНР по территории прибалтийских союзников НАТО или по Южной Корее. Все они не ставят во главу угла ни приспосабливаемость, ни устойчивость, столь необходимые в конфликтах, основанных на принятии решений. В этих сценариях предпочтение отдается хорошо вооруженным и мощно защищенным кораблям, самолетам и войсковым формированиям. Это мощные ударные силы, но их накладно покупать, да и поддерживать в боевом состоянии недешево. Из-за своей стоимости эти силы недоступны в больших количествах. Поскольку мы имеем дело с автономными многоцелевыми единицами, их нелегко перекроить или перекомпоновать. В итоге, будучи рассчитаны на масштабные сражения на театре боевых действий, нынешние силы США не соответствуют конфликту с участием нерегулярных войск. А именно такой конфликт могут навязать Китай и Россия.



Из расхождения между стратегическим планированием США и меняющимся характером войны следует, что министерству обороны нужен новый набор сценариев. Причем исходить они должны из худшего для нас варианта.



Министерство обороны должно повысить приоритет сценариев, сосредоточенных на информации и принятии решений - таких, как длительная блокада или карантин союзной территории или островов. Таких, как действия противника в серой зоне против наших союзников или партнеров. Возможны и так называемые запрещающие операции международных водах либо воздушном пространстве. Вместо того, чтобы быстро вылиться в канонические вторжения, эти сценарии могут эпизодически усиливаться и ослабевать в течение длительного периода времени, пока воюющие стороны пытаются разрешить конфронтацию. С этой точки зрения, продолжающийся конфликт на востоке Украины гораздо актуальнее, чем перспектива, что российские танки ворвутся в Латвию за каких-то пару суток суток.



Поскольку атрибуты конфликта, ориентированного на принятие решений, не столь широко представлены в сегодняшних вооруженных силах США, эти сценарии действительно представляются наихудшими для министерства обороны. Переход к сценариям, ориентированным на принятие решений, побудит американских военных переориентироваться с крупных монолитных платформ и формирований на более мелкие, разукрупненные подразделения и автономные системы. Помимо того, что их дешевле покупать и содержать, разукрупненные силы легче перегруппировывать на театре военных действий - а это, в свою очередь, повысит их приспосабливаемость и обеспечит командирам больше возможностей.



Если Министерство обороны не переосмыслит свои сценарии и не перераспределит свои силы, недавние успехи Китая и России в "серой зоне" в Южно-Китайском море или в Крыму могут стать нормой - и американские военные могут проиграть. Это было бы обидно. Ведь это будет проигрыш из-за неучета мелочей терпеливым противникам. Все преимущество этих противников - это что они заранее готовились к затяжной партии.



Брайан Кларк - старший научный сотрудник Гудзоновского института, глава Центра оборонных концепций и технологий. В прошлом аналитик Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, Секретариата Министерства обороны, ВМФ и оборонной промышленности. Бывший офицер-подводник.



Оригинал публикации: The Pentagon Needs To Rethink Its Worst-Case Scenarios Against China And RussiaОпубликовано 26/01/2021