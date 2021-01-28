С блогеров в Таджикистане хотят брать налоги. Насколько это реально?

11:52 29.01.2021

Люди, которые живут в Таджикистане и зарабатывают в социальных сетях, будут платить налоги. Об этом рассказал один известный в стране интернет-деятель Рафаел Гулов, а ему, в свою очередь, об этом рассказали в Налоговом комитете, куда блогер недавно был приглашен. В самой налоговой эту информацию пока не подтверждают, а официального объявления о "блогерском налоге" пока также не было. Однако на прошлой неделе в Таджикистане уже приняли налог на электронные услуги, согласно которому международные компании должны зарегистрироваться и платить НДС – 18% от своих доходов в таджикском сегменте интернета.



Рафаел Гулов, один из самых популярных в Таджикистане блогеров, говорит, что его лично пригласили в налоговую. Чиновники попросили его проконсультировать, каким образом новый налог стоит оформить законодательно. По словам Гулова, налоговики сообщили, что блогеров хотят обязать платить государству 6% от полученных в Таджикистане доходов.



"Поговорили, нас спросили, откуда у нас и какие доходы, про Youtube и Instagram, – рассказывает Гулов. – После чего объявили, что каждый гражданин, который имеет доход, должен платить налоги".



"И я думаю, что это правильно", – добавляет интернет-деятель.



По словам блогера Шоиры Пулатовой, информация о том, что платить налоги рано или поздно придется, среди ее коллег по цеху обсуждается уже не первый год. Конечно, никому не хочется расставаться с заработанным, сетует Пулатова, но, видимо, придется. По ее мнению, налоги ударят сильнее всего по начинающим блогерам. Но и те, у кого много подписчиков и стабильный доход, тоже пострадают от инициативы чиновников.



"Многие проекты мы делаем на условиях благотворительности. И потом, мы живем в очень маленьком городе. Все родственники, друзья, знакомые просят прорекламировать магазин, заведение и еще что-то просто так. Либо бартером расплачиваются. Мы часто не получаем за это деньги, и я не знаю, как это все будет облагаться налогом", – говорит Шоира Пулатова.



В налоговом комитете Таджикистана пока не комментировали идею налогообложения блогеров. Однако налог на интернет-деятельность давно обсуждается чиновниками. По словам медиаэксперта Рустама Гулова, сложностей с его разработкой и принятием не будет. К тому же недавно в Таджикистане был принят закон о налогообложении электронных услуг иностранных компаний, который в стране называют "налог на Google". По словам эксперта, он обяжет международные компании регистрироваться в местной налоговой, предоставлять местным налоговикам отчеты о доходах в таджикском сегменте интернета и платить с них налоги.



Но, замечает эксперт, для гигантских интернет-корпораций таджикский рынок слишком маленький, и ни одна компания не будет тратить ресурсы на подобную бюрократию.



"В том же YouTube отсутствует механизм монетизации таджикских каналов. Каналы, которые зарегистрированы на пользователей из Таджикистана, не монетизируются, – объясняет Рустам Гулов. – Поэтому таджикистанцам приходится применять различные уловки, чтобы зарегистрировать канал, например, они регистрируют его как российский. С этой точки зрения, рынок еще не зародился и не существует на том уровне, чтобы облагать его налогом".



Доходная часть бюджета Таджикистана почти на 70% состоит из налогов. По сравнению с прошлым годом, расходная часть бюджета выросла на $140 млн, но эти деньги еще нужно найти. По словам Гулова, власти дали поручение налоговикам искать новые источники дохода. И раз с финансами внутри страны все плохо (компании закрываются, а доходы населения падают), деньги будут пытаться выжать из блогеров и иностранных корпораций.



"В целом экономика Таджикистана несет большие убытки и в связи с пандемией, и в связи с нерациональным администрированием со стороны властей, – подчеркивает Рустам Гулов. – Поэтому этот механизм и попытка обложить налогом какие-то большие компании, надеясь, что это принесет большие налоговые поступления, – показатель того, что экономика в отчаянном положении. Власти ищут самые разные способы привлечь новые налоговые поступления в бюджет".



В Таджикистане за 2020 год прекратили деятельность почти 24 тысячи предпринимателей, то есть эти граждане теперь не будут платить налоги. При этом власти в 2021 году смогли освободить от налогов 15 крупных компаний, владельцы которых остаются неназванными. Еще десятки компаний освобождены от налогов в прошлые годы.