 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.01.2021
13:03  Есть ли Красный Путин внутри белого Путина? - Г.Садулаев
12:56  Финт ушами. Песков опроверг слова Симоньян о скором присоединении Донбасса к России
12:29  Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...
11:52  С блогеров в Таджикистане хотят брать налоги. Насколько это реально?
10:41  Пентагону пора переосмыслить наихудшие сценарии против Китая и России, - Брайан Кларк
10:37  О смерти одного из Ротшильдов...и некоторых конспирологических версиях, - В.Катасонов
10:35  Талибы опровергли "вознаграждение" от России за "убийство американских солдат"

10:32  В акимате Алматы создают "Управление креативных индустрий". Лишь бы не работать...
10:25  Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров КазПравительства
10:20  УкрХисторики доказывают: Джо Байден - прямой потомок князей Рюриковичей
10:15  Дидье Рауль: "Лучше не сажать людей на карантин, мы сведем всех с ума"
09:57  Карашев, Марипов и Мырзакматов отказались от поста КырПремьера. Не хотят на нары?
09:53  Хороших отношений между Россией и США не будет никогда, - В.Васильев
09:35  Скончался Народный артист СССР Василий Лановой
08:13  Киргизия клянчит у РосГазпрома снижения цены на газ
06:18  Задержан за коррупцию еще один экс-директор Кыргызской авиагавани "Манас" - Нурсултан Белеков
00:33  Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России
00:29  Америка и Китай делят Азию, - Сергей Строкань
00:26  Возвращение Навального - операция немецкой спецслужбы а-ля "Ленин-1917"? - Neue Zurcher Zeitung
00:23  Президент Киргизии вступил в борьбу с коррупцией, - "Къ"
00:18  Блицкриг Трампа против КНР может перейти в позиционную войну Байдена, - Анатолий Комраков
00:15  В Киргизии инаугурацию удачно совместили с арестами, - В.Панфилова
Четверг, 28.01.2021
23:00  Европейцы восстают против власти, - Дм.Бовырин
22:58  Байден сделал России подарок: чем обернется рост цен на нефть
18:54  Уволен и разжалован из генералов глава Погранслужбы Туркмении Дурдыев. Его сменил Нурыев
18:51  Аркадаг не смог победить пандемию корнем солодки. Хотя и очень старался, - Кира Крамер
17:50  Ломать – не строить. Чем отличны протесты в США и России, - А.Песков
17:45  В Усть-Каменогорске забастовали рабочие "Востокмашзавода"
17:27  Зачем Горбачев предал Саддама? Как убивали Ирак, - И.Ходаков
17:20  Казахстан. Загадочное существо нашли в банке с килькой (видео)
17:15  Заки Валиди - Герой Тюркского возрождения или националист и предатель?
17:13  За что 15-летний узбекский подросток стал Героем Социалистического Труда (актуальная история)
17:12  Пересмотр стратегии: Байден может оставить войска в Ираке и Афганистане, - А.Юранец
17:10  Вся правда о евреях в Казахстане
17:06  Казах Багдат Мусин возглавил Межгоссовет СНГ по космосу
14:31  Заморозьте активы Абрамовича и Усманова из-за атаки на Навального, призывают британские парламентарии, - The Times
14:23  Распад экс-Великобритании необратим, - В.Прохватилов
14:17  Псаки цветы, Байдену мороженое. Зачем Байден звонил Путину, - Вл.Овчинский
14:12  Год спустя десять тайн Covid остаются неразгаданными, - Le Temps
13:18  Скончался экс-глава Казоборонпрома Алмас Косунов
12:32  Как мошенники НАТО дурачат Европу, - Виктор Баранец
11:59  КазБойца ММАшника Куата Хамитова посадили на полгода. За дурной язык
11:46  Проклятая должность. Пост премьера Кыргызстана как трамплин в тюремную камеру, - 24.kg
11:07  Новое Агентство по финансовому мониторингу при КазПрезе возглавил Жанат Элиманов
10:02  На главную Узб-спецслужбу СГБ отныне возложено "изучение проблем узб-молодежи"
09:57  Жаркое мочилово. Массовые беспорядки в ливанском Триполи
09:52  "Не тянут телегу". Мирзиеев анонсировал увольнение 1 министра и 1 облхокима (угадайка)
09:34  В Казе никак не могут досочинять окончательную версию НовоЯза - латиницы
09:27  В Бишкеке инаугурировали в президенты Садыра Жапарова. Под пушечный салют
09:22  Как русская история будет судить Путина, - Дмитрий Ольшанский
09:18  Билл Гейтс: "Мы не готовы к следующей пандемии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...
12:29 29.01.2021

Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. Начиная с нового года каждый вуз страны будет выдавать документы индивидуального образца, сообщает корреспондент "Хабар 24".

Основная задача – повысить конкуренцию между высшими учебными заведениями. Но эксперты уверены, казахстанские университеты пока не готовы к такому противоборству. Это самый обычный и легко всеми узнаваемый, стандартный дизайн диплома государственного образца. Начиная с нового года таких больше не будет.

Отныне каждый вуз вправе сам выбирать дизайн и формат официального документа. Единой печати от Министерства образования в них уже не будет. Именно это, по словам экспертов, и повлияет на то, признает ли работодатель диплом. У выпускников непопулярного вуза уже будет меньше шансов устроиться на работу, говорят они. Талгат Нарикбаев, председатель правления университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева: - Любой диплом об окончании является сертификатом качества университета. В связи с этим университет дает свое подтверждение - тот или иной выпускник годен к работе, и дает свою гарантию. Когда мы говорим о дипломах собственного образца, это говорит о конкуренции самих вузов. Главное здесь у нас – работодатель, мы ориентируемся на него. При таком раскладе, первыми трудности на себе ощутят региональные вузы, уверены эксперты.

По их словам, они не смогут конкурировать с вузами столицы или Алматы, и так популярных среди абитуриентов. Это может привести к их закрытию. Но больше всего эксперты озабочены качеством документов нового образца. Специалисты опасаются, что через несколько лет число поддельных дипломов, а вместе с ними и некомпетентных специалистов, может резко увеличиться, как грибы после дождя. Аятжан Ахметжанулы, независимый эксперт: - Сейчас вопрос в том, как будут исполняться нормативно-правовые акты закона. Если есть возможность обойти эти нормативы, то, конечно, есть риск увеличения числа поддельных дипломов. Такие документы есть и сейчас, при полном контроле Министерства образования. Мы знаем случаи, когда в вуз поступало 200 студентов, а оканчивали 500. Я думаю, этот процесс будет регулироваться. Вопрос только - насколько качественно. В профильном же ведомстве наотрез отрицают даже самую мизерную вероятность, спекуляций на фоне выдачи дипломов с индивидуальным дизайном. Во-первых, у каждого документа будут свои степени защиты. Это могут быть QR-коды или водяные знаки. Во-вторых, все данные будут собраны и храниться в едином реестре.

Бану Нарбекова, зам. директора департамента высшего послевузовского образования МОН РК: - Чтобы потом проверить их подлинность, они будут в реестре, которую министерство будет вести, будут предоставлены каждому вузу коды, нумерации и серии. Многие дипломы за последние 5 лет были внесены в eGov, и каждый может посмотреть свой диплом, вытащить. Потому что идет оцифровка всех документов об образовании. Сейчас более 2 миллионов уже оцифровано. Кстати, новшество не коснется медицинских вузов.

Дайнюс Павалькис, ректор "Медицинского университета Астана": - В кодексе здоровья прописано, что выдается общий стандартный диплом. Государство гарантирует, что все медвузы должны выпускать стандартного качества врачей. И диплом выдается для всех по одним требованиям. Кроме того, дипломы прежнего образца получат и выпускники военных и других специализированных высших учебных заведений, а также колледжей. Авторы: Д.Абдирова, Асхат Каракойшиев, Аят Дуйсембаев

Источник - 24.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611912540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года №501
- Сенаторы приняли закон по "оцифровке" услуг нотариуса
- А. Мамин: основная задача на данный момент - проведение массовой вакцинации
- А. Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику
- Крымбек Кушербаев провел совещание Государственной комиссии
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года
- Рабочий визит Р. Скляра в Москву: рассмотрен ряд двусторонних вопросов казахстанско-российского сотрудничества
- Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены - Илеуова
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  