Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. За ненадобностью...

12:29 29.01.2021

Дипломы государственного образца отменили в Казахстане. Начиная с нового года каждый вуз страны будет выдавать документы индивидуального образца, сообщает корреспондент "Хабар 24".



Основная задача – повысить конкуренцию между высшими учебными заведениями. Но эксперты уверены, казахстанские университеты пока не готовы к такому противоборству. Это самый обычный и легко всеми узнаваемый, стандартный дизайн диплома государственного образца. Начиная с нового года таких больше не будет.



Отныне каждый вуз вправе сам выбирать дизайн и формат официального документа. Единой печати от Министерства образования в них уже не будет. Именно это, по словам экспертов, и повлияет на то, признает ли работодатель диплом. У выпускников непопулярного вуза уже будет меньше шансов устроиться на работу, говорят они. Талгат Нарикбаев, председатель правления университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева: - Любой диплом об окончании является сертификатом качества университета. В связи с этим университет дает свое подтверждение - тот или иной выпускник годен к работе, и дает свою гарантию. Когда мы говорим о дипломах собственного образца, это говорит о конкуренции самих вузов. Главное здесь у нас – работодатель, мы ориентируемся на него. При таком раскладе, первыми трудности на себе ощутят региональные вузы, уверены эксперты.



По их словам, они не смогут конкурировать с вузами столицы или Алматы, и так популярных среди абитуриентов. Это может привести к их закрытию. Но больше всего эксперты озабочены качеством документов нового образца. Специалисты опасаются, что через несколько лет число поддельных дипломов, а вместе с ними и некомпетентных специалистов, может резко увеличиться, как грибы после дождя. Аятжан Ахметжанулы, независимый эксперт: - Сейчас вопрос в том, как будут исполняться нормативно-правовые акты закона. Если есть возможность обойти эти нормативы, то, конечно, есть риск увеличения числа поддельных дипломов. Такие документы есть и сейчас, при полном контроле Министерства образования. Мы знаем случаи, когда в вуз поступало 200 студентов, а оканчивали 500. Я думаю, этот процесс будет регулироваться. Вопрос только - насколько качественно. В профильном же ведомстве наотрез отрицают даже самую мизерную вероятность, спекуляций на фоне выдачи дипломов с индивидуальным дизайном. Во-первых, у каждого документа будут свои степени защиты. Это могут быть QR-коды или водяные знаки. Во-вторых, все данные будут собраны и храниться в едином реестре.



Бану Нарбекова, зам. директора департамента высшего послевузовского образования МОН РК: - Чтобы потом проверить их подлинность, они будут в реестре, которую министерство будет вести, будут предоставлены каждому вузу коды, нумерации и серии. Многие дипломы за последние 5 лет были внесены в eGov, и каждый может посмотреть свой диплом, вытащить. Потому что идет оцифровка всех документов об образовании. Сейчас более 2 миллионов уже оцифровано. Кстати, новшество не коснется медицинских вузов.



Дайнюс Павалькис, ректор "Медицинского университета Астана": - В кодексе здоровья прописано, что выдается общий стандартный диплом. Государство гарантирует, что все медвузы должны выпускать стандартного качества врачей. И диплом выдается для всех по одним требованиям. Кроме того, дипломы прежнего образца получат и выпускники военных и других специализированных высших учебных заведений, а также колледжей. Авторы: Д.Абдирова, Асхат Каракойшиев, Аят Дуйсембаев