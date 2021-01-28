Финт ушами. Песков опроверг слова Симоньян о скором присоединении Донбасса к России

12:56 29.01.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России.



"Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украине по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских", - сказал Песков.



Он уточнил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.



28 января Симоньян, выступая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке, заявила, что жители востока Украины "хотят жить у себя дома" и "иметь возможность быть русскими", и призвала Россию присоединить этот регион.