Есть ли Красный Путин внутри белого Путина? - Г.Садулаев

13:03 29.01.2021

Герман Садулаев анализирует выступление президента в Давосе и говорит о "тайном Путине"



Признаюсь честно: я невнимательно читал речь Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Потому что скучно. Неинтересно. Сама речь, может быть, и хороша. Логична, продуманна, всякие там акценты расставлены где нужно. Мы же знаем, как такие речи пишутся. Работает коллектив авторов, "спич-райтерами" их зовут на английский манер, а по-нашему, по-русски, рече-писаки. И вот рече-писаки написали, а рече-говоряка наговорил на камеру в режиме видеоконференции. Некоторые сетуют, что плохо наговорил, мялся, мол, разваливался, и галстук набок. А по мне так нормально отработал. Внятно все прочитал, артистически. Может быть он даже репетировал, или хотя бы прочитал раз-другой про себя, перед тем как озвучивать. Чтобы он что-то там сам писал, исправлял, добавлял или хотя бы как-то очень глубоко понял написанное - это вряд ли. Да и не требуется этого.



Я пару лет назад работал на партийно-общественных началах в штабе нашего кандидата в губернаторы. Бывало, и речи ему писал. Даю ему бумажку, прошу: зачитайте просто. Тут все как надо. Или хотя бы поглядывайте. Отразите узловые моменты. А он мне: ни-ког-да! По бумажке не выступал и не буду! Выйдет на трибуну и как начнет все от себя говорить! Ну, ладно. Но как по мне, лучше бы он читал мои тексты. С этой точки зрения Путин - хороший президент. Не подводит свою команду. Очень удобный. Что ему напишут, то и расскажет. Рече-писаки наверняка очень им довольны. Вот только опаздывает постоянно везде. Даже на видеоконференцию, которая транслировалась из его собственного Кремля, ухитрился опоздать на двадцать минут. Это надо уметь.



А неинтересно потому, что уже все равно. Путин может говорить что угодно. Это ничего не значит и ни на что не влияет. Его речь - это просто какая-то речь. Никто не слушает. Никому не важно, что он говорит. Никаких плодов. Никаких последствий ни для кого. Он хороший чтец. Но и все. Он может зачитать монолог Гамлета. Или телефонный справочник. Никто и не заметит.



А ведь было время, когда мы, по крайней мере, кто-то из нас, ловили оттенки, нюансы в его выступлениях. Искали какого-то тайного сигнала. Что вот, пора. Над всей Испанией безоблачное небо. Или как-то так. Мы снова империя! Русский мир!



Или ждали, что Путин полевеет. Думали, что где-то глубоко внутри Путина есть другой Путин, Красный Путин! И вот когда Красный Путин выйдет наружу и победит, тогда воспрянем и заживем!



Но Красный Путин так и не вышел, так и не победил. Может быть, никакого Красного Путина и не было.



Путин, мне кажется, вовсе не плохой человек. И президент он хороший. Удобный и послушный для своей команды. Настоящий профессионал. Вот только нет у него никакого "второго дна", никакой тайны, никакой загадки в нем нет. Эту волшебную сущность пытался встроить в него, вчитать Александр Проханов, но сейчас и он от этой попытки отказывается. Внутри Путина только Путин. Обыкновенный. И после Путина будет Путин. Такой же, какой и был.



Пожилой мужчина. Любящий женщин, зверей и маленьких детей. Искренне. Верный своим друзьям. Преданный России. Верящий немного в русского бога Исуса Христа, немного в американский капитализм и свободный рынок, а больше в чиновничьи вертикали. Мало читающий или почти совсем не читающий книг. Не пользующийся интернетом. Совсем не жадный, не корыстный, не хапуга какой-нибудь. Просто чтобы все нормально было, у жен, детей, у друзей. Ну, обычное дело. Не злой, не жестокий, не мстительный. И не трусливый. Хороший мужик. Был бы у меня такой сосед в гаражном кооперативе, я бы с ним дружил. В баню бы на Вуоксу с ним поехал бы. Даже в разведку пошел бы.



Нам такой и в президенты был нужен раньше. И народ это чувствовал. Потому что надо было отдохнуть от безумия реформаторов, перегруппироваться. Найти свои корни. Он это сделал. Ну, раздал попутно полстраны своим друзьям. А кто бы не раздал? Был бы другой президент - другим друзьям раздал бы. Нам все равно ничего не светило.



А потом пришло время, когда жизненно важно было повернуть налево. Встали к корням - хорошо. А корни наши социалистические. Сказали первое слово - сказать и второе. Многие думали: он поймет, он почувствует! Он разбудит своего внутреннего Красного Путина!



Но некого было будить.



И сейчас, в новой давосской речи, писаки подтверждают, а Путин озвучивает, что мы не сойдем с пути капитализма. И вроде Китай молодец, с бедностью покончил. Но мы так не можем. Мы все просим Запад принять нас к себе, хоть тушкой, хоть чучелом. Будем вместе с коронавирусом бороться, и со всеми прочими угрозами. Включая, наверное, и "красную коммунистическую угрозу". Как же без этого.



Раз уж у нас в стране вся политическая жизнь крутится только вокруг Путина, то всем нам нужно понять о Путине две аксиомы: 1) собственные взгляды Путина на социум и экономику либерально-рыночные, чиновничье-капиталистические; никакой "левый поворот" он никогда не инициирует; 2) с другой стороны, Путин чрезвычайно зависит от своего окружения. Из чего следует, что, если мы так хотим сохранить Путина (мне как-то все равно, но есть те, кто прямо жизни без него не представляют), но хотим осуществить поворот к социализму, то окружение надо поменять.



Давайте проголосуем правильно и защитим свой выбор. Давайте приведем к власти коалицию левых сил. Добьемся назначения народного правительства. И администрацию президента поменяем. Наши красные спич-райтеры напишут президенту правильные речи. О возрождении социализма, о народной экономике, о твердой позиции России на международной арене, о формировании вокруг России нового мирового центра социализма, народной демократии и антиколониализма. И, я верю в нашего президента, он сможет внятно, убедительно, артистически прочитать приготовленные для него речи.